В Белгородской области у мужчины на участке нашли 215 кустов конопли

В
Борисовке возбудили уголовное дело на
30-летнего жителя села Стригуны, который
на своём участке выращивал 215 кустов
конопли. Кусты обнаружил полицейский
районного отдела полиции.
Мужчина добровольно отдал полицейскому около 95 граммов сушёных листьев и 90 граммов семян конопли, которые он хранил на чердаке. Житель села утверждал, что выращивал растения для личного потребления. На него завели уголовное дело за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Теперь мужчина может получить до двух лет лишения свободы.
Ранее похожий случай произошёл в одном из сёл Старого Оскола, в котором полицейские нашли 28 кустов конопли на участке 47-летнего, ранее судимого за оборот наркотиков местного жителя. Мужчина также утверждал, что выращивал коноплю только для себя.