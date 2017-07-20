Шестеро кандидатов​. Кто будет участвовать в выборах губернатора Белгородской области?

В России до 2012 года губернаторов восемь лет назначал президент. По новой системе в стране снова вернули прямые выборы глав субъектов, но для кандидатов ввели муниципальный фильтр — в свою поддержку им надо собрать подписи местных депутатов и глав районов. В Белгородской области для прохождения фильтра кандидату нужно собрать около 150 подписей. При этом сам он может выдвигаться только от политической партии. Об особенностях выборов в этом году мы уже писали раньше.
В этом году в выборах губернатора области будут участвовать кандидаты как минимум от шести партий — все они предупредили региональный избирком о своём намерении, а некоторые уже зарегистрировали своих кандидатов.
«Гражданская платформа»
От «Гражданской платформы» на выборы пойдёт Андрей Маликов, бывший депутат горсовета Белгорода. Он был единственным кандидатом от регионального отделения партии, который участвовал в праймериз (внутрипартийном голосовании за право выдвигать свою кандидатуру от партии на выборах). Напомним, что Маликов ушёл из горсовета из-за того, что не прошёл в состав Белгородской областной думы шестого созыва. Позже экс-депутат претендовал на пост мэра Белгорода, но конкурс выиграл Константин Полежаев. Андрей Маликов не согласился с результатами, требовал признать их недействительными и даже подал жалобу в Европейский суд по правам человека.
«Единая Россия»
От «Единой России» на выборы пойдёт Евгений Савченко. О желании участвовать в выборах он рассказал ещё в феврале на пресс-конференции. Примечательно, что ранее действующего губернатора уже спрашивали о его возможном участии в выборах. Тогда Савченко не ответил на вопрос, а эксперты «Кремлёвского рейтинга», которые оценивали перспективы глав регионов России, ставили белгородскому губернатору «двойку», указывая на его возраст. Когда Савченко всё же объявил о своём желании участвовать в выборах, его поддержал Владимир Путин, который позже приехал в регион с рабочей поездкой.
Чтобы участвовать в выборах, Савченко прошёл процедуру внутрипартийных праймериз «Единой России». Его оппонентом была Наталия Полуянова, заместитель губернатора и секретарь регионального отделения партии. На тайном голосовании только 8 человек из 162 не поддержали Евгения Савченко.
Губернатор руководит областью с 1993 года. На первый срок (1993–1995 годы) его назначил президент Борис Ельцин, затем трижды Савченко побеждал на выборах: сначала с результатом 55,54 процента голосов избирателей (1995–1999 годы), затем — 53,4 процента голосов (1999–2003 годы) и 61,2 процента голосов (2003–2007 годы). В 2007 году президент Владимир Путин снова назначил Евгения Савченко губернатором Белгородской области. А в 2012 году он победил в своих четвёртых выборах, набрав 77 процентов голосов избирателей (на втором месте была представительница ЛДПР Ирина Горькова с результатом в 12 процентов — прим. ред.).
КПРФ
От КПРФ на выборы пойдёт 44-летний глава старооскольского отделения партии Станислав Панов. Действующий депутат областной Думы является помощником депутата Госдумы VI созыва Сергея Муравленко, который избирался в думу по спискам КПРФ.
ЛДПР
От ЛДПР на выборы пойдёт Константин Климашевский, координатор регионального отделения партии. Климашевского выбрали тайным голосованием на конференции, которую провела партия. Молодой политик является помощником Александра Старовойтова, депутата Госдумы VII созыва, который избрался в думу по спискам ЛДПР от Белгородской области. Известно, что Климашевский защитил кандидатскую диссертацию по экономике, а его основное место работы — региональное отделение партии.
«Партия ветеранов России»
От «Партии ветеранов России» на выборы пойдёт Эдуард Чаусов, председатель регионального отделения партии. Политик 1975 года рождения живёт в Белгороде и является генеральным директором компании «СМУ-55», которая занимается строительством.
«Справедливая Россия»
От «Справедливой России» на выборы пойдёт Юрий Осетров, нынешний депутат областной думы, который избрался по региональному партийному списку. Мужчина является директором компании «Аспект Центр». Чем занимается компания — неизвестно. Также депутат является заместителем председателя комитета областной думы по образованию, молодёжной политике и СМИ.