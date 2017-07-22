В Белгороде обвиняемого в смертельном ДТП экс-полицейского арестовали на время следствия

Суд согласился с доводами следователей и на два месяца арестовал бывшего полицейского, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом.
Пьяный 35-летний сотрудник полиции вечером 15 июля ехал из Белгорода в Никольское. Недалеко от пешеходного перехода он сбил пожилого мужчину, который скончался на месте аварии. После этого полицейский уехал с места ДТП и попытался уничтожить следы преступления.
В пресс-службе Следственного управления СК по Белгородской области уточняют, что сейчас проводят необходимые следственные действия, чтобы установить очевидцев ДТП, провести необходимые экспертизы и следственный эксперимент.
Напомним, что подробности ДТП появились 19 июля в Telegram блогера Сергея Лежнева. В УМВД по Белгородской области подтвердили информацию блогера. Позже на сайте СУ СК по Белгородской области появилась новость о том, что полицейскому, которого после происшествия уволили из УМВД, предъявили обвинение в нарушении ПДД в пьяном состоянии, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
— ДТП совершено во внеслужебное время. Материалы переданы в Следственный комитет. С нашей стороны проводится служебная проверка. По её результатам руководители этого сотрудника будут наказаны: привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Подозреваемый уволен из органов внутренних дел, — пояснил журналистам начальник управления информации и общественных связей УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук.