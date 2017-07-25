В Белгороде откроют гипермаркет «Ашан» 

В конце 2017 года группа компаний «Ташир» планирует открыть в Белгороде гипермаркет «Ашан». Новый магазин будет размещён на месте супермаркета «Наш» в торгово-развлекательном центре «РИО» возле автовокзала. Об открытии Auchan сообщает агентство новостей розничной торговли.
Первый в области французский гипермаркет Auchan открыли в июне 2016 года в Старом Осколе. Старооскольский гипермаркет стал 273 магазином компании в России. Второй «Ашан» открыли в Губкине в декабре 2016 года. Оба гипермаркета работают под брендом «Наша радуга».