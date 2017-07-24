В Белгороде на фестивале «Русская каша» будут угощать пельменями и мороженным с кашей

Кулинарный
фестиваль «Русская каша» в Белгороде
пройдёт в два этапа. Первый
— начнётся 28 июля и продлится до 4
августа. Организаторы
обещают, что посетители фестиваля смогут
попробовать не только традиционную
кашу, но также вареники, пельмени, печенье с
кашей и даже мороженное.
На фестивале можно будет купить сувениры и научиться чему-то новому на интерактивных площадках «Туристический сувенир», «Лепим, творим, малюем», «Машина каша» и «Мишина каша», «КашаШеф Шоу», «Чайные истории», «ПораПолдничать», «Каша Лот», «Солома» и «Здоровая каша» от ведущих фитнес-клубов города. Здесь также разместят три фотозоны и зону Wi-fi.
4 августа в гостинице «Амакс Конгресс-отель» пройдёт финал регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». На конкурс приедут больше 100 представителей из Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Вечером того же дня в ресторане «Континенталь» пройдёт гастрономический вечер русской кухни. Гостям вечера предлагают поучаствовать в различных мастер-классах таких, как: «У Пожарского в Торжке», «Татарская кухня» от Диляры Муртазиной, «Блинчики по-липецки» от мастерской «Шоколадная фея», «Воронежская кухня» от шефа Виктора Кобилова и многих других.
Победителей первого этапа наградят 5 августа. В этот же день на музейной площади жители города смогут попробовать каши по рецептам поваров из 18 районов Белгородской области, а также блюда от фестивалей: «У Пожарского в Торжке», «Раненбургское застолье»,«Фомина Яишня», «Небосвод Белогорья», «Маланья», «Узорный хоровод» и других. На фестивале пройдёт конкурс на лучшую презентацию каши, которую оценит жюри во главе с президентом федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Впервые в этом году на фестивале проведут благотворительную акцию.