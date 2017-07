В Белгороде проведут летний маркет умных подарков «Давай, сходим»

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, в студии К34 пройдет летний маркет умных подарком «Давай, сходим». Под маркет отвели помещение студии и веранду. Посетители смогут попробовать мороженое ручной работы, еду из гастромобиля, напитки из нескольких баров и кофе.



На летнем маркете умных подарков можно будет поучаствовать в играх от свободного пространства KOVЁR и поменяться одеждой на SWAP-тусовке. Также в К34 пройдут лекции, мастер-классы и «Домашний джем» — проект, на который музыканты приходят со своими инструментами и играют различную музыку, импровизируя и подбирая ритм.

— Мы подходим осознанно к выбору участников, то есть не каждый может оказаться на маркете. Это связано с тем, что мы прежде всего стараемся отбирать только то, что понравилось бы нашим гостям, что заинтересовало бы их, что они захотели бы купить или попробовать, — рассказала создатель маркета умных подарков «Давай сходим» Екатерина Щёголева.

Также на маркете будут работать лавка комиксов, магазин вегетарианских продуктов, барбершоп, магазин подарков, кондитерская, лавки с украшениями ручной работы и многое другое.

На протяжении всего маркета будет звучать музыка различных направлений. В первый день выступят группы Wrong Again и The Dumbheads, а к вечеру в студии будет звучать dj-сет электронной лаунж-музыки от создателей проекта KARMA. Во второй день участник группы Twice the vice Максим Попов, сыграет блюз, а солист группы ELIAN Даниил Кореев выступит с каверами на популярные песни, а группа About: blank сыграет акустическую программу.

Белгородцы смогут посетить маркет с 12:00 до 21:00.