В Белгороде молодёжные активисты запустили проект «Нас миллионы» для помощи детям с синдромом Дауна

Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча объявили о начале проекта «Нас миллионы», главная цель которого — помочь детям с синдромом Дауна адаптироваться в обществе.
Каждые две недели для них новопоколенцы будут готовить бесплатную развлекательную программу с рисованием, лепкой, изготовлением аппликаций, подвижными играми и адаптированными театрализованными постановками. Все эти занятия активисты будут проводить у себя в штабе организации на проспекте Богдана Хмельницкого, 133 В, на шестом этаже в офисе 608.
— Некоторые студенты из команды организаторов заканчивают обучение в медицинском институте НИУ «БелГУ». С особенностями работы с детьми с подобными заболеваниями они хорошо знакомы. Мы будем также иногда проводить совместные занятия и родителей, и детей. Родители смогут присутствовать на занятиях по желанию, — рассказала инициатор проекта Кристина Мазур.
Дату первого занятия организаторы определят после набора группы. Чтобы записать в неё своего ребёнка, нужно позвонить по телефону +
Напомним, что это не первый проект «Нового поколения», направленный на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активисты ежегодно проводят благотворительные балы-маскарады и фестиваль «Живи», где собирают деньги детям, которым требуется дорогостоящее лечение.