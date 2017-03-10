​Секретарь Общественной палаты РФ попросил Евгения Савченко помочь инвалиду из Старого Оскола

Участники тюменской команды КВН «Союз», победители Высшей Лиги КВН-2014, рассказали «Фонарю» о том, как им удаётся шутить на остросоциальные темы, почему считают себя «перевёртышами» и как справляются с одним из самых сильных страхов. Олеся Шкреба — Насколько сложно быть командой в КВНе и в жизни, проводить много времени друг с другом? Не возникает желания «убить» кого-нибудь из сокомандников?Айдар Гараев — Возникает. Елена Гущина (Лёля) — Такое желание даже в самой хорошей семье иногда возникает. Пристукнуть!Артём Муратов — Мы все люди творческие. Так или иначе в какой-то момент можем вспылить.Лёля — Но мы всегда помним, что мы команда, и справляемся со всем.Айдар — Конечно, мы обтесались уже. Сложно, всем сложно.Лёля — Мы все люди, у всех свои тараканчики.Айдар — Мы творческие, у нас у всех загончики есть. Коллективно, в команде мы справляемся с этим.Артём — Мы все понимаем, что друг без друга мы не команда, и ничего бы не добились.О. Ш. — Насколько тяжело совмещать гастрольную и концертную деятельность с обычной жизнью?Артём — Как выяснилось, у некоторых вообще не получается. Но большинство из нас к этому привыкли, наши семьи тоже к этому привыкли.Лёля — Нам просто очень повезло с нашими вторыми половинами, которые с таким образом жизни не просто смирились, но и принимают и всячески одобряют его. Большое спасибо им за терпение!Артём — Они понимают, что это часть нашей жизни и уже работа. Айдар — Да они просто тоже выходцы из КВНа.Лёля — И они рады нашим успехам, поэтому понимают, что без этого наша жизнь была бы не такой интересной. И мы, возможно, им были бы не нужны: мы были бы другими.Артём — А ещё есть большой плюс — наши вторые половинки благодаря КВНу путешествуют с нами. Ездят в разные места. Не всегда, но бывает. Бонус для семей.О. Ш. — Неизменной частью ваших выступлений являются шутки на остросоциальные темы. «Социальная рок-опера» по-прежнему остаётся одним из самых популярных номеров всего КВН, в то время как другие команды часто предпочитают абсурдный юмор. Почему вы выбрали для себя такой «опасный» стиль?Лёля — У нас в последнее время смелая страна в этом плане!Артём — Мы конкретно такой путь не выбирали. Мы просто смеялись над тем, что нас смешило. На тот момент нас смешила конкретная политическая история, и мы посчитали, что это можно показать на большой сцене. Во многом благодаря Александру Васильевичу Маслякову. Айдар — До нас люди не знали, что так можно. Все боятся какой-то цензуры. Тысячи людей задавались вопросом потом: «А что, так можно было?!». Ну, видимо, да, раз нам разрешили. Само собой, это стало нашим коньком, визитной карточкой — шутки на политическую тему. Артём — Просто, может, у кого-то это неудачно получалось, а у нас удачно вышло. Поэтому так нарисовалась траектория нашего пути. Айдар — Вообще в КВНе частенько политические шутки проскальзывают. И не только у нас.О. Ш. — Как часто вам приходится сталкиваться с цензурой в КВНе и в обычной жизни? Какие темы вы предпочитаете не обсуждать публично на сцене и в интервью?Лёля — Любой телевизионный продукт, хочешь — не хочешь, связан с цензурой. «Первый канал» имеет свои определённые условия, что он может выпустить в эфир. Это не вседозволенность. Во-вторых, есть редактура Высшей лиги КВН, которая тоже определяет какие-то моменты, сглаживает острые углы. В любом случае, никуда не денешься. Плюс ещё внутренняя цензура. Это уже личный уровень отбора юмора, который может быть на сцене, а который не может.Артём — Мы часто сталкиваемся с цензурой. Всё время. Постоянно.Айдар — Тем, которые мы не любили, наверное, нет. Иногда повторяются вопросы... Артём — Есть нелюбимый вопрос: «Можете что-нибудь спеть?».Лёля — И ещё есть: «Пошутите?».Артём — Ага. «Можете пошутить?». Это два нелюбимых вопроса для нашей команды.Айдар — Как и для любой другой. Хотя это не нелюбимые вопросы, просто они чаще всего повторяются.Артём — Мы всеядны.О. Ш. — Когда возвращаетесь домой, как предпочитаете отдыхать?Артём — Просто жить. Покупать продукты. Спать.Лёля — Заниматься обычными домашними делами, готовить, заниматься с детьми.Айдар — Вот есть понятие в КВНе «перевёртыш», когда переворачивается всё с ног на голову. В нашем случае, как у КВНщиков, отдых абсолютно скучный. У нас настолько насыщенная событиями и встречами весёлая жизнь вне дома, что когда мы приезжаем домой, мы просто «батоним». Серьёзно. У кого есть дети — у тех семейная возня. У меня пока детей нет, и я просто валяюсь дома. Я с удовольствием нахожусь дома. Сплю, с женой ходим в гости. Вкусно кушаем. Просто, банально, по-домашнему.Артём — Сериалы смотрим. Те, которые сейчас у всех на слуху. И плюс у каждого свои пристрастия. Айдар — Среди нас троих нет ярого киномана, но у нас есть Кирилл, который смотрит нестандартные фильмы, сериалы. А мы по попсе. Я «Во все тяжкие» сейчас смотрю. Только-только до него добрались.Артём — Я бы советовал всем посмотреть «Больница Никербокер».Лёля — «Что знает Оливия» я недавно посмотрела. Очень мне понравился.О. Ш. — А самые «попсовые» — это «Игра престолов», «Теория большого взрыва»?Артём — Ну конечно!Лёля — А я ещё не дошла до этой папочки. Не хочу залипать.Артём — Открой эту папочку — ты не пожалеешь!О. Ш. — В самом начале пути вы были уверены, что достигните таких высот, или вы просто занимались любимым делом?Артём — Мне кажется, что те, кто начинают заниматься серьёзно КВНом, так или иначе ставят себе цель попасть в «Вышку». Лёля — Я помню, что в классе седьмом смотрела «Вышку» по телевизору и прямо мечтала: «Вот бы оказаться на этой сцене!». И как-то материализовалось!Артём — ...а потом мы добираемся до «Вышки», и появляются уже другие цели... выиграть её!Лёля — Да там одна цель! Как бы не... обхезаться тут, на этой сцене.Айдар — Конечно, на определённом этапе, когда КВН стал уже серьёзным занятием, мы поняли, что назад пути уже нет. Надо либо добиваться чего-то, либо отказываться от всего. Поэтому мы решили, что надо попробовать выполнить программу-максимум.Лёля — Раз есть возможность, то почему бы ею не воспользоваться?Артём — Мы бросили то, что нам мешает этим заниматься, — работу, город.Айдар — Все сделали выбор, бросив всё и вся.О. Ш. — Какие цели ставите сейчас, когда «Вышка» уже покорена?Айдар — Развиваться. Какие ещё могут быть планы? Найти себя в будущем.Артём — Закончил институт — надо идти куда-то работать. Так и тут. Лёля — Мы закончили КВНовскую школу.О. Ш. — Что для вас гастроли — встреча с фанатами, способ повысить свою популярность, возможность посмотреть другие города или что-то иное?Айдар — Гастроли и концерты как таковые, проходят в определённой атмосфере, отличающейся от игры. Мы позволяем себе похулиганить, показать то, что не показывали на ТВ. И да, это потрясающая возможность попутешествовать, посмотреть города, посмотреть, как живут люди в разных городах. Лёля — Порадовать людей, у которых нет возможности съездить в Москву и посмотреть вживую игру Высшей лиги. Когда мы ездили куда-то далеко на север, мы поняли, что оттуда действительно нереально приехать и побыть зрителем. Для них это важно. И ты это чувствуешь.Айдар — Общение. Живое общение с людьми — это самое ценное.Артём — И в последнюю очередь — это работа. Айдар — Я как раз хотел это сказать. Это способ деньги зарабатывать. Мы долгие годы шли к КВНу и практически не зарабатывали. Лично я шёл к этой цели больше десяти лет, и на этом этапе я не зарабатывал. Я зарабатывал только в тот момент, когда мы ушли из КВН. Я немножко заработал денег, потом вернулся в КВН.Лёля — Это как раз те дивиденды, когда долго вкладываешь во что-то, а потом они начинают потихонечку приходить. Это очень долгие деньги. На самом деле, не факт, что ты их когда-нибудь получишь, начиная этот путь. Многие срываются на полпути.Артём — Ну мало того, что мы сейчас что-то получаем, мы ещё и в Рио слетали. В этом сезоне почему-то не разыгрывают такой замечательный подарок.О. Ш. — Это было очень нестандартно: по сути самая дешёвая лапша — и путёвка в Рио-де-Жанейро!Лёля — Мы думали, что это всё лапшой и закончится. Артём — Ага, ждали, что нам навешают лапши, а оказалось...Лёля — В скором времени они выполнили все свои обязательства. Свозили. Всё честно. У нас там был просто отдых, мы даже форму не брали. Самая удивительная поездка, когда мы ездили всей командой, но без формы, и не работали ни на сцене, нигде. Просто отдыхали.О. Ш. — Известно, что страх публичного выступления — это второй страх в жизни человека после страха смерти...Лёля — Серьёзно?! Айдар — То есть у нас один шаг до камикадзе?Лёля — Я вообще себя сильной женщиной сейчас почувствовала!О. Ш. — Так вот: испытываете ли вы страх перед публикой?Лёля — Я лично в команде его не испытываю. Наверное, больший страх испытываешь, когда с новым материалом выходишь с командой и переживаешь за кого-то другого, что где-то как-то пойдёт не так и развалится вся схема выступления. Этот страх для меня перекрывает личностное ощущения паники. Артём — Волнуется каждый.Лёля — Но волнение за весь коллектив всё-таки больше.Артём — И волнение на игре намного больше волнения на концерте. Сердце стучит, аж выпрыгивает. Айдар — Страх на сцене со временем всё-таки пропадает. У меня по-другому. Когда на протяжении нескольких лет находишься в фаворе, и постоянно, когда выходишь на сцену, люди очень сильно смеются, автоматически поднимается твоя планка. И если чуть-чуть слабее реакция зала, то начинаешь ковыряться в себе: «Да ёлки-палки, где же мы прокосячили? Что же мы сделали не так?». От этого не застрахован никто, но эти придирки внутренние есть всегда. И когда стоишь за кулисами, перед самым началом, думаешь: «А как же сегодня всё пройдёт?». Но это не страх сцены, а больше переживание за восприятие зала. Как-то так.Артём — А вообще, всё, что делалось командой впервые, было очень страшно. Взять, например, наш первый фестиваль в Юрмале, первый выход на сцену в «Вышке» — это всё было очень страшно, очень волнительно.О. Ш. — Что происходит за кулисами за две минуты до начала выступления?Артём — Текст повторяем.Айдар — Знаете, это просто судорожно ходящие в разные стороны люди, которые в себе концентрируются.Лёля — Вот как раз страх публичного выступления наиболее сконцентрирован перед началом игры, когда все команды собраны, когда непонятно, чем это всё закончится. Вот тогда там прямо электричество какое-то гуляет