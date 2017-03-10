​Секретарь Общественной палаты РФ попросил Евгения Савченко помочь инвалиду из Старого Оскола

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов попросил Евгения Савченко помочь инвалиду в Старом Осколе. Мужчина инвалид-колясочник I группы живёт вместе со своей пожилой матерью — инвалидом II группы. Из-за отсутствия своего жилья администрация Старого Оскола признала его нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Местные власти предлагали семье варианты жилья, от которых он вынужденно отказывался — из-за коляски он не мог передвигаться в предложенной комнате.
— Более того, комната площадью 9 квадратных метров на двоих не оборудована ванной и туалетом — санузлы находятся в других концах коридора, что затрудняет их использование людьми с ограниченными возможностями, — пояснили в пресс-службе Общественной палаты РФ.
В организации отмечают, что по закону жильё, которое предоставляют людям с ограниченными возможностями, должно учитывать их состояние здоровья и другие важные обстоятельства.