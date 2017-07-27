​Белгородская область лидирует среди российских регионов по величине средней взятки

В Белгородской области сумма средней значимой взятки превышает 700 тысяч рублей. По этому показателю область занимает лидирующее место среди всех регионов России. Об этом на пресс-конференции рассказал Владимир Жигайло, временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД. По словам полицейского, лидерство по стране обусловлено новыми критериями подсчёта, которые учитывают только крупные взятки.
— В прошлом году оценку давали по другим критериям. Они учитывали даже мелкие взятки: например, если дали сотруднику ДПС 500 рублей. А сегодня у нас идёт оценка именно в отношении должностных лиц и сумма должна быть более значимая. В Белгородской области средняя сумма взятки, которую мы выявляем, больше 700 тысяч рублей. Не 500 рублей… Получается, что количество взяток стало меньше, но поднялась их значимость. Именно по этому критерию оценки наш регион в первых лидерах Российской Федерации, — пояснил Владимир Жигайло.
Также исполняющий обязанности начальника регионального УМВД прокомментировал взяточничество среди полицейских. По его словам, в прошлом году в Белгородской области за коррупцию в ведомстве осудили 12 сотрудников, в этом году — четырёх.