В Алексеевском районе сотрудника отдела по борьбе с коррупцией приговорили к трём годам тюрьмы за взятку

Суд вынес приговор оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Алексеевскому району и городу Алексеевка. Его признали виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело на второго участника преступления суд рассмотрит в ближайшее время.
Следствие установило, что полицейский с напарником в марте 2016 года договорились с предпринимательницей, что будут ей покровительствовать и не позволят привлекать к ответственности за торговлю алкоголем даже в неположенное время. За четыре месяца женщина передала полицейским 60 тысяч рублей взятки.
Один из обвиняемых начал сотрудничать со следователями, и уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Суд назначил ему три года колонии строгого режима, штраф в 600 тысяч рублей и запретил работать в полиции ещё в течение трёх лет.