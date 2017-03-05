​В Белгороде полицейский заплатит почти миллион рублей за шантаж и взятку

В Белгороде суд признал виновным полицейского, требовавшего взятку от мужчины, которого проверяли по делу об угоне машины.
Старший оперуполномоченный отдела полиции в Белгороде договорился с мужчиной, что за 20 тысяч рублей будет содействовать в отказе возбуждения на него уголовного дела. Уголовное дело итак не возбудили из-за отсутствия состава преступления. Однако полицейский всё равно встретился с мужчиной и отобрал у него явку с повинной, которую тот написал ещё до решения по делу, и начал шантажировать. Он пообещал, что за те же 20 тысяч рублей не будет проводить проверку по полученному документу.
В суде полицейский полностью признал свою вину. Вынося приговор, суд учёл смягчающие обстоятельства: сотрудничество со следствием, участие в боевых действиях и наличие ведомственных наград. Подсудимый заплатит штраф 990 тысяч рублей и не сможет работать в МВД пять лет.