Сведения о месте нахождении свидетелей можно сообщить в УМВД по Белгороду. Отдел полиции № 3 УМВД РФ по Белгороду ищет двух мужчин без определённого места жительства: Андрея Харского 1963 года рождения и Сергея Иванова 1966 года рождения. Они проходят свидетелями по уголовному делу.Информацию о месте нахождения мужчин можно сообщить по телефонам +7 (961) 171-02-10 и +7 (910) 220-94-62.Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиФото пресс-службы УМВД по Белгородской области
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пятница, 28 июля

В Белгородской области бывшего чиновника приговорили к семи годам тюрьмы за крупную взятку

Чиновник предложил предпринимателям заплатить ему 200 тысяч рублей за приоритетное право получить земельные участки.

Пресс-служба Следственного управления СК по Белгородской области сообщила о том, что бывшего начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Чернянского района суд признал виновным в получении взятки в крупном размере.

В 2015 году два предпринимателя рассказали чиновнику, что хотят взять в аренду два участка в Чернянском районе. Он им предложил заплатить ему 200 тысяч рублей, чтобы он помог получить участки именно им. После того, как бизнесмены согласились, чиновник приехал в Старый Оскол, чтобы забрать деньги. Во время передачи денег его с поличным задержали сотрудники УЭБиПК УМВД по Белгородской области. Во время следствия обвиняемый отрицал свою вину и пытался представить виноватыми самих предпринимателей.

— Проанализирована нормативно-правовая база, касающееся земельного законодательства и порядка предоставления земельных участков, а также должностные обязанности Федорова и его подчиненных, подтверждающие, что он обладал властными полномочиями обеспечить безусловное предоставление земельных участков именно обратившимся к нему предпринимателям, чем и воспользовался в корыстных целях, — сообщает пресс-служба СУ СК по Белгородской области.

Старооскольский городской суд приговорил бывшего чиновника к семи годам колонии строгого режима и обязал его заплатить 1,2 миллиона рублей штрафа, а также запретил работать в органах власти в течение двух лет после выхода из тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.

К слову, напомним, что на пресс-конференции 27 июля временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД Владимир Жигайло заявил, что в Белгородской области самые высокие средние размеры взяток.

Андрей Маслов

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#Чернянский район #чиновники #Старооскольский городской суд #взятка
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