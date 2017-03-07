В Белгороде руководство предприятия оштрафовали на 10 миллионов рублей за дачу взятки чиновнику упрдора

Прокуратура передала для рассмотрения в суд уголовное дело на генерального директора ООО «Автодело», который в течение полутора лет передавал деньги чиновнику областного управления автомобильных дорог и транспорта. Сотрудник управления рассказывал гендиректору, где находятся посты весового контроля, чтобы работники предприятия обвиняемого могли найти пути для движения автомобилей с грузом, превышающим разрешённую норму. Всего таким образом чиновник получил больше 1,3 миллиона рублей.
За незаконную передачу крупной суммы денег за совершение в интересах юрлица должностным лицом действий, связанных с занимаемым им служебным положением, мировой суд назначил компании «Автодело» 10 миллионов рублей штрафа. Раньше самого чиновникаприговорили к восьми годам и трём месяцам тюрьмы, а также обязали его выплатить штраф 4 миллиона рублей и запретили ему работать в органах власти на три года. По мнению сотрудников СК Следственного комитета по Белгородской области, расследование этого дела вошло в число самыхгромких уголовных дел 2016 года.