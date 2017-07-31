​​В Белгородской области следователи прокомментировали возможную связь между ДТП и суицидом одного из его участников

В Следственном управлении СК по Белгородской области прокомментировали самоубийство жителя Губкина, которое подписчики паблика «Молодёжь, Старый Оскол» связали с ДТП на трассе Губкин – Белгород. Администрация сообщества обратилась в редакцию с просьбой проверить эту информацию.
— 27 июля в Губкине имел место случай суицида мужчины. Обстоятельства выясняются. Говорить о том, что ДТП — причина, а суицид — последствия, преждевременно, — ответили в пресс-служба СУ СК по Белгородской области.
Авария произошла в понедельник, 24 июля, на трассе Губкин-Белгород. Возле поворота на Чуево столкнулись ГАЗон и SKODA Octavia. После звонка на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы на помощь пострадавшим выехала скорая помощь, сотрудники ГИБДД и дежурный караул пожарно-спасательной части № 41. По информации подписчиков, в дальнейшем водитель одного из автомобилей покончил жизнь самоубийством.