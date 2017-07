В Корочанском районе в ДТП погиб водитель Ford Focus

Одна из основных причин возгорания — нарушение правил использования электрооборудования. Главное управление МЧС России по Белгородской области обнародовало данные о пожарах в области за 2016 год. Всего в регионе произошло 922 пожара, в которых погибли 75 человек, а 39 — получили ожоги и травмы. Одна из основных причин таких происшествий — нарушение правил использования устройств и электрооборудования. — Одной из основных причин пожаров стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, из-за чего произошло 327 пожаров (или 35,4 процента) при которых погибло 17 человек или (23 процента) от общего количества погибших и травмировано 8 человек (20,5 процента), — пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области. Спасатели напоминают правила пожарной безопасности и просят белгородцев не перегружать розетки одновременно несколькими мощными электроприборами, а также следить за проводкой и не использовать повреждённые электрические устройства. Авторы проектов «Народная экспертиза» и «ЦМИ в Короче» стали серебряными и бронзовыми призёрами всероссийской конференции «Лучшие практики управления проектами-2015». Конференция проводится второй раз по инициативе Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ». В финал вышли двадцать проектов, три из которых представляли Белгородскую область: проект «Организация работы офиса патентно-информационного центра на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки для предоставления услуг по электронному взаимодействию с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент)», «Народная экспертиза» и «ЦМИ в Короче».Серебра был удостоен проект «Народная экспертиза», инициированный Институтом региональной кадровой политики, а бронзу получил проект по созданию Центра молодёжных инициатив в Короче, который в Томске презентовали сотрудники белгородского Центра молодёжных инициатив. Победители с наградами, фото vk.com/cmi31— Из 500 проектов попасть в 20 и стать бронзовым призёром — это очень круто! Одно участие в конкурсе подобного ранга ко многому обязывает — ответственность за регион и за свою работу очень стимулируют к дальнейшей деятельности. И этот проект — результат совместного труда ОГБУ «ЦМИ», управления молодёжной политики области и администрации Корочанского района, — уточняет Владислав Миюсов, директор корочанского Центра молодёжных инициатив.Работа над созданием ЦМИ в Короче длилась полтора года. Сейчас здесь уже успели провести «солдатское караоке», День молодёжного консультационного центра, обучение волонтёров, «МедиаРубку», турнир по спортивному ЧГК. — Восприняли сначала с неким недоверием. В глазах читался немой вопрос «Что такое, этот ваш ЦМИ?». Потом привыкли, осмелели, стали приходить к нам не по письмам и официальным приглашениям (без этого тоже никуда), а просто по привычке или «на огонёк» — в «Кастрюлю» сразиться, в Xbox поиграть, фильм посмотреть, просто пообщаться. И дообщались уже до идей и проектов, — рассказывает директор Центра. «Святое Белогорье против детского рака» будет собирать деньги в рамках проекта «Вместе теплее». В субботу, 8 октября, в Центре психологической поддержки и реабилитации онкобольных детей состоится второй благотворительный мастер-класс в рамках проекта «Вместе теплее». Проект придумали в благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака». Руководитель фонда Евгения Кондратюк объяснила, что это будет своеобразный «фонд в фонде».— К нам за помощью всё чаще обращаются не только родители онкобольных детей, но и люди, оказавшиеся в различных сложных жизненных обстоятельствах, например, родители детей с другими заболеваниями. Мы стараемся никому не отказывать, помогаем чем можем. В каких-то случаях, например, необходима одежда, игрушки, лекарства для детей из малообеспеченных семей. Где-то требуется помощь в сборе средств для лечения различных заболеваний. Нужна помощь и другим фондам в сборе средств. Организаторы проекта «Вместе теплее» будут устраивать разнообразные мастер-классы для взрослых и детей с небольшой платой и возможностью пожертвовать любую сумму в ящик для сбора средств. Первый мастер-класс дизайнера Ксении Шаревич по изготовлению брошек из фетра прошёл 28 сентября. В субботу в реабилитационном центре на Архирейской, 8 проведут мастер-классы для детей от пяти лет по плетению браслетов и корзинок. Узнать подробности об этом мастер-классе и следить за расписанием проекта «Вместе теплее» можно в группе во «ВКонтакте». В Ракитянском районе полицейские задержали подозреваемого в краже из куртки 102 тысяч рублей, документов и банковской карты. В полицию обратился 44-летний потерпевший, который рассказал, что накануне кражи отдыхал вместе с приятелями в частном доме, а утром обнаружил пропажу куртки и других вещей. Полицейские задержали 23-летнего жителя Курской области, который был в компании отдыхающих. По словам подозреваемого, он дождался, когда все заснут, забрал куртку приятеля, вышел во двор и спрятал её. Украденные деньги нашли, а вот саму куртку с документами и банковской картой не смогли. За кражу совершённая с причинением значительного ущерба, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Полиция задержала подозреваемого. Во вторник, 12 июля, УМВД по Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 34-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве знакомого. В полиции рассказали, что жена погибшего обратилась в правоохранительные органы после того, как вечером её муж не вернулся домой.— В заброшенном вагончике полиция нашла куртку со следами крови и телефон погибшего. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он сообщил, что в день совершения преступления распивал спиртные напитки, после чего поехал в село Ястребово к знакомому. Подозреваемый избил жертву во время драки, и тот скончался от полученных травм. Испугавшись ответственности, подозреваемый погрузил тело в машину, вывез в лес и закопал, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого на время расследования. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вице-губернатор Валерий Сергачёв заявил, что система контроля качества работает ради формального соблюдения требований. В Белгородской области главы городов и районов должны будут взять под личный контроль проверку качества продуктов, поставляемых в детские сады. Губернатор Евгений Савченко считает, что поставщики продуктов должны оплачивать экспертизы качества продуктов. Администрациям детских садов настоятельно рекомендовали привлекать к проверкам Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Об этом сообщает «БелПресса».Поручения губернатор и его первый заместитель Валерий Сергачёв озвучили по итогам проверки, проведённой департаментом внутренней и кадровой политики. — Сергачёв заявил, что система контроля качества работает ради формального соблюдения требований, установленных нормативными документами. При этом продукты осматривают лишь визуально, — пишет «БелПресса».Вице-губернатор предложил департаменту образования создать межведомственную комиссию и указать работникам детских садов, на какие товары следует обратить внимание. — Нужно определить перечень продуктов, которые обязательно должны проходить проверку качества — это мясные, молочные, рыбные продукты. Второе: мы должны писать в конкурсных условиях, чтобы продукция поставлялась от производителя или дистрибьютора этого товаропроизводителя, — сказал Евгений Савченко. На отборочной игре осенне-зимнего сезона организаторы отберут шесть команд из 15. Белгородская лига «Что? Где? Когда?» молодёжной организации «Новое поколение» начала принимать заявки от команд на участие в новом осенне-зимнем сезоне игры. Для участия в сезоне нужно пройти отборочную игру 22 октября в ЦМИ. Она будет проходить в спортивном формате — команды одновременно отвечают на вопросы организаторов. Заявки на участие в отборочном этапе надо присылать на электронный адрес chgk.bel@yandex.ru. Форму заявки, а также правила проведения сезона можно посмотреть в официальной группе во «ВКонтакте». Организаторы отмечают, что в отборочной игре будут участвовать 15 команд, из который в сезоне пройдёт только шесть.Посмотреть, как прошла финальная игра весеннего сезона, можно в сюжете «Мира Белогорья», а прочитать — у нас. Команда энтузиастов провела исследование территории парка Победы около музея-диорамы «Огненная дуга» на улице Попова. Артём Королёв, Геннадий Гребенников и Геннадий Арчибасов изучили пешеходные и автомобильные потоки, обратив внимание на ряд проблем. Активисты, опираясь на статистику и аналитику, предложили способы, как сделать эту территорию лучше. «Фонарь» узнал подробности результатов уникального для Белгорода исследования, сделанного от начала и до конца самими горожанами. Клич в социальных сетях о наборе волонтёров для исследования Артём Королёв бросил ещё в августе 2014 года. Тогда он вместе с командой единомышленников и простых горожан две недели изучал участок улицы Попова рядом с музеем-диорамой. Королёва интересовала активность пешеходов, велосипедистов и автомобилей. Энтузиасты хотели узнать, целесообразно ли делать этот участок дороги пешеходным. Результаты исследования, которые были представлены широкой публике только спустя два года, в четверг, 7 апреля, в выставочном зале «Родина», показа