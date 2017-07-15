В Корочанском районе в ДТП погиб водитель Ford Focus

В пятницу, 14 июля, в Корочанском районе водитель на Toyota Windom на повышенной скорости выехал на встречку. Он не справился с управлением и врезался в Ford Focus. В результате ДТП пострадала пассажирка «Тойоты», а водитель второй иномарки скончался в больнице.
В ещё одной аварии пострадала шестилетняя девочка. Молодая женщина не справилась с управлением и съехала на обочину, где машина опрокинулась. Ребёнок был в детском автокресле, но всё равно получил травмы.
Всего за сутки в регионе произошли пять ДТП, в которых пострадало семь человек, а ещё один погиб.