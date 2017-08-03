В Белгородской области вводят раздельный сбор мусора

В департаменте ЖКХ Белгородской области намерены создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов. В планах коммунальщиков разместить у мусорных баков возле жилых домов два типа контейнеров: в одни из них будут класть пищевые отходы, в другие — стекло, пластик, металл, бумаги и другой мусор. Кроме того, по проекту жильцы должны будут сами держать в квартирах и домах по два ведра для раздельного сбора мусора.
В департаменте хотят обустроить пункты приёма твёрдых отходов в густонаселённых районах, а частникам предлагается выкапывать компостные ямы для пищевых отходов и сдавать твёрдый мусор в мобильные пункты приёма, которые будут приезжать ежемесячно или раз в два-три месяца. Планируется, что люди, которые будут платить за сдачу мусора в пункты приёма, смогут сэкономить на услугах по обращению с отходами.
Кроме того, в густонаселённых микрорайонах области обустроят пункты приёма вторичного сырья, где на платной основе можно будет сдать ПЭТ, стекло, макулатуру, различные пластики. Внутри модуля разместят контейнеры для приёма вторичного сырья — стеклянной тары, пластика, металла, бумаги, картона — и опасных отходов — батареек и ртутьсодержащих ламп. По прогнозам сотрудников департамента, у жильцов, проживающих в многоквартирных домах и сдающих вторичное сырьё, могут до 40 процентов уменьшиться платежи за вывоз мусора, так как им будет возвращаться стоимость вторичных ресурсов и уменьшится общий объём отходов, поступающих на захоронение.
Напомним, что год назад представители министерства строительства и ЖКХ заявляли о том, что в нескольких регионах, включая Белгородскую область, введут раздельный сбор мусора. Это планировали сделать до конца 2016 года, однако уже тогда экологи заявляли, что область к этому не готова.
|Подписывайтесь на нас в Telegram и узнавайте важные новости первыми.