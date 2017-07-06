​В Белгородской области чиновники хотят за счёт федерального бюджета убрать 13 больших свалок

В Белгородской области правительство хочет убрать 13 больших свалок за счёт федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции рассказал Сергей Некипелов, первый заместитель начальника департамента регионального ЖКХ. По словам чиновника местные власти не могут убрать эти свалки, так как они слишком большие.
— Мы для себя выбрали 13 крупных свалок, которые предложили министерству природных ресурсов включить в госреестр объектов накопленного вреда. Это крупные объекты, рекультивацию которых не потянет районный бюджет, нужно субсидирование. Чтобы его получить, их и предложили включить в госреестр«, — цитирует «БелПресса» слова Некипелова.
Речь идёт о свалках в Белгородском, Шебекинском, Вейделевском, Красненьком и Ровеньском районах, каждая из которых занимает несколько гектаров. Планируется, что из федерального бюджета на уборку свалок потратят 70-90 процентов от общих затрат. Также чиновник прокомментировал проект ОНФ, который помогает местным жителям отмечать незаконные свалки на карте, чтобы районные власти могли их убрать. Некипелов пояснил, что эти свалки не такие большие и местные муниципалитеты убирают их за свой счёт.