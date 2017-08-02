Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в августе

Любителям необычного отдыха
Квест-проект «Грань» предлагает провести время, разгадывая увлекательные загадки и исследуя тайники. Всё, что вам понадобится, — команда от двух до четырёх человек и 60 минут свободного времени (надо успеть вовремя).
Игроки могут выбрать одну (а можно даже и несколько) квест-комнат со своим сценарием. В комнате «Тайна дантиста» (14+) предстоит узнать, почему пропали дантист и его жена, а также все посетители его клиники. Посетители «Припяти» (10+) погрузятся в атмосферу небольшого городка недалеко от Чернобыля. Этот город окружён различными тайнами и легендами. По одной из них в полночь в городе открываются аномальные зоны, из которых ещё никто не выбирался. Команде нужно будет отправиться с экскурсией в город и узнать, что же там происходит. Не бойтесь — страшно не будет, а вот интересно — определённо! В квесте «Парфюмер. Новая эра» (12+) команда окажется на презентации нового аромата духов, но дальше что-то пойдёт не так, так как её запрут в комнате. Задача игроков — выбраться, пока не вернулся парфюмер и не сделал из них духи. В четвёртом квест-проекте «Судная ночь» (14+) будет по-настоящему страшно. Это квест-перфоманс в жанре хоррора. Команда оказывается в мире будущего, и ей нужно найти безопасное место и скрыться от погони, так как в Судную ночь любой может отправиться на тот свет любого.
Дата и время: по бронированию;
Место: улица Лермонтова, 9а, (район «Водстроя»);
Цена: от 1,3 тысячи до 2 тысяч рублей;
Бронирование: +7 (906) 608-74-21.
Читать отзыв о квест-проекте «Грань»
Яна Стаховская: «Команда квест-проекта „Грань“, вы большие молодцы! Спасибо вам огромное за создание квеста „Судная ночь“, было мегакруто! Страх и жуть переполняли нас, мы не понимали где реальность, а где нет. Сердце стучало как сумасшедшее, и приходилось затаить дыхание, чтоб мегажуткое создание не слышал, как мы дышим! Спасибо вам огромное за эмоции! Кстати, когда „жуткое существо“ сняло маску, он оказался весьма милым человеком».
Для истинных белгородцев и не только
В субботу, 5 августа, в Белгороде будут праздновать День города. На Аллее дружбы будет работать интерактивная площадка, объединяющая специальные проекты музеев и библиотек Белгорода. Белгородцы смогут увидеть выставки редких изданий, послушать выступления поэтов и писателей, поучаствовать в игровых программах и мастер-классах.
Время: с 10:00 до 15:00.
На белгородском Арбате пройдёт арт-фестиваль. Здесь представят работы белгородских художников и интерактивный проект «Раскрась свой город», а Анжелика Астахова, автор выставки «Лики», проведёт мастер-класс. Также здесь пройдёт фестиваль уличных искусств «Белая маска». Можно будет купить изделия ручной работы, посмотреть выступления финалистов проекта «Танцуют все» The First Crew. Фестиваль начнётся с боя подушками у Солнечных часов.
Параллельно будет проходить фестиваль «Белгородский Арбат», где также можно будет погулять по интерактивным площадкам, посмотреть выступления актёров и познакомиться с художниками, танцорами, акробатами, юмористами и другими творческими людьми.
Время: с 10:00 до 18:00.
На парковке торгового центра «РИО» пройдёт этап Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению в форматах DbDrag и BassRace.
Время: с 10:00 до 20:00.
В парке Победы проведут кулинарный фестиваль «Русская каша». На фестивале приготовят более 50 видов каши. Гостей также будут ждать различные угощения, мастер-классы и театрализованные представления.
Время: с 12:00 до 22:00.
Ещё в парке Победы пройдёт городской фестиваль восточного боевого искусства айкидо. В соревнованиях поучаствуют действующие спортсмены. А затем, в 14 часов, там проведут «Стенку на стенку», которая представляет из себя симбиоз русской забавы и группового бокса.
На площади у киноцентра «Русич» пройдёт открытый фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица». Здесь представят обряды, обычаи и история казаков. Для белгородцев также готовят праздничный концерт «Белгород — жемчужина России!».
Время: с 12:00 до 21:30.
В Центральном парке пройдёт открытый чемпионат Белгорода по велоспорту. Его участниками станут парни и девушки от 14 лет.
Время: с 9:00.
Также здесь пройдут соревнования по метанию мобильников на дальность. Участниками могут стать мужчины, женщины и дети от семи лет. Задача заключается в том, чтобы метнуть свой старый мобильный телефон дальше всех. Победители получат новые смартфоны.
Время: с 16:00 до 19:30.
Регистрация: во встрече во «ВКонтакте» до 12 часов 4 августа.
У гостиничного комплекса «Белая гора» зрителям покажут реконструкцию боя по освобождению Белгорода «5 августа. Год сорок третий».
Время: с 17:00 до 18:30.
На Соборной площади пройдёт традиционный праздничный концерт. Гостей праздника ожидают выступления белгородских коллективов и звезды российской эстрады, экс-солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны. Закончится всё салютом.
На площадке перед ТРК «МегаГРИНН» тоже пройдёт праздничный концерт — там зажигать будет дуэт «Те100стерон».
Время: с 21:00.
Афиша празднования Дня города в Белгороде
Меломанам
В рамках совместного проекта белгородской филармонии и НИУ «БелГУ» пройдёт очередная «НеслуЧАЙная встреча», участниками которой станет «Бис-квартет» — Наталья Ткаченко, Евгений Добров, Вера Цукаленко, а также дуэт баянистов — Андрей Иванов и Леонид Строгонов. Они подарят белгородцам композиции, сыгранные на народных инструментах. В заключение слушателей ожидает экскурсия по Ботаническому саду университета.
Дата и время: 10 августа, 18:30;
Место: Ботанический сад НИУ «БелГУ»;
Цена: взрослый билет — 300 рублей, детский (от 6 лет) — 220 рублей, детям до 6 лет бесплатно;
Бронирование билетов: на сайте.
Предпринимателям
Генеральный директор и управляющий партнёр агентства Paper Planes, директор образовательных программ WinTheMarket и WinTheDigital Илья Балахнин проведёт практикум, на котором расскажет, как создать успешную стратегию продвижения в онлайн-пространстве. Мастер-класс будет полезен директорам, руководителям и специалистам, которые хотят профессионального роста. Спикер поможет научиться продвигаться в интернете и понять, каким именно сферам бизнеса нужно именно онлайн-продвижение.
Дата и время: 24 августа, с 10:00 до 18:00;
Место: Свято-Троицкий бульвар, 38, бизнес-центр «Империал», 5 этаж;
Цена: от 8 до 12 тысяч рублей;
Регистрация: на почте info@rimedo.ru или по телефону +7 (910) 73-73-678.
Бегунам
В Строителе пройдёт традиционный марафонский забег, посвящённый героям Курской битвы. Пробежать дистанцию могут все желающие.
Дата и время: 6 августа, 9:00.
Место старта: Строитель, стадион «Центральный».
Цена: бесплатно.
Регистрация: не требуется.
Театралам
Театральная мастерская «Спичка» представит зрителям «Искушение Идеологией Идиота». Бессмертный роман Фёдора Достоевского зазвучит по-новому в исполнении актёров театра. Он натолкнёт зрителя на воспоминания о детстве. Спектакль поможет заново переосмыслить некоторые события и задуматься о жизненных ценностях. Особенность спектакля в том, что зритель включён в игру, с ним ведут беседы, и он находится в самой гуще событий.
Дата и время: 25 и 26 августа, 20:00;
Место: мастерская театра «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11;
Цена: 200 рублей;
Бронирование билетов: в приложении во «ВКонтакте».
Читать отзыв о спектакле
Татьяна Милка: «Буквально час назад вернулась из места, где творят волшебство. Пока ещё маленькое, но очень глубинное волшебство. Девочки из театра „Спичка“ показывают нам своё другое виденье старых известных нам вещей. Сегодня они показали спектакль „ИИИ“. Он обо всём: о любви, о ненависти, о грани (ну это мое виденье). Ушла я оттуда с приятным послевкусием задумчивости, отрешённости и спокойствия. Спасибо вам, девочки!».
***
Актёры независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» представят зрителям пьесу «Норд-Ост». Это режиссёрская постановка о теракте на Дубровке. В заложники террористы взяли больше 900 человек, из которых живыми выбрались меньше сотни. Пьеса о психологическом состоянии героев, о том, как они выживали в тяжелейших обстоятельствах.
Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1;
Дата и время: 4 августа, 19:00;
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра;
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».
Читать отзыв о спектакле
Соня Сай: «Ходили вчера на читку „Норд-ост“. Пьеса впечатляющая и тяжёлая. Честно говоря, я пару раз прочитала её за несколько дней до спектакля, поэтому прекрасно знала, что текст просто замечательный… Пьеса полностью раскрывает образы трёх персонажек, талантливо связывает их, завязывает в клубок ассоциаций и аналогий. Здесь много моральных конфликтов разного уровня: личные - каждой из главных персонажек, глобальные — общечеловеческие. Тут сложно как в жизни, потому что это и есть жизнь. Тебе поясняют мотивацию каждого персонажа, оставляя его на суд твоих ощущений и взглядов. Текст обволакивает тебя, ведёт с тобой диалог (который происходит на нескольких уровнях внутри единовременно). Чувство приближающейся катастрофы накрывает с головой. „Привет, тут ничего не будет хорошо“».
Юмористам
Для любителей юмора в Белгороде пройдёт очередной вечер TopStanUp. В программе — выступления участников телепроектов «Открытый микрофон», Comedy Баттл и «Лига смеха».
Дата и время: 17 августа, 19:00;
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а;
Цена: от 200 до 630 рублей;
Бронирование билетов: на сайте.
Интеллектуалам
Если вы хотите узнать новое и побороться за звание самой умной команды, бар-олимпиада «Неслабо умные» — то, что вам нужно. Шесть туров по восемь вопросов в каждом из самых разных отраслей знаний — от классики до постмодерна, от туризма до новинок рекламы, от изобретений до пословиц и поговорок. Для участия нужна команда от четырёх до 10 человек. Попробовать свои силы можно в нашем партнёрском тесте на эрудицию.
Место: ресторан «ГриннBeer», проспект Богдана Хмельницкого, 137;
Дата и время: 6 и 20 августа, 17:00.
Цена: 300 рублей с человека.
Регистрация: в группе во «ВКонтакте».
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Белгородцам, которые хотят поиграть в тематические интеллектуальные игры в неформальной обстановке, будет интересно сходить на тематическую интеллектуальную бар-олимпиаду #Mindkambra. Их ждут пять туров по десять вопросов в каждом: в первом туре нужно будет выбрать один из нескольких вариантов ответов, затем будут туры с видеовопросами, музыкальными вопросами и вопросами с картинками. 4 августа темой игры будет «Машина времени», а дальше всё будет зависеть от пожеланий участников.
Место: бар «Манкамбра», улица Благодатная, 5а.
Дата и время: 4, 11, 18, 25 августа.
Цена: 200 рублей с человека.
Регистрация: в группе во «ВКонтакте».