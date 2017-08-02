Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в августе

Ученики средней школы №2 Строителя сделали группу во «ВКонтакте», в которой больше тысячи подписчиков. Школьники из Строителя стали лауреатами всероссийского конкурса «Интернет-СМИ своими руками». Ученики средней школы №2 сделали группу во «ВКонтакте», которая набрала больше тысячи подписчиков. В группе публикуют фотографии с туристических поездок и школьных мероприятий, а также школьные новости. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-46253008_1863", -46253008, 1863, 'wfAr5aPGMOwbThFXLjWoSdQmTw', {width: 512})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Сам конкурс проводился компанией «Ростелеком», Российским движением школьников и детским еженедельником «Классный журнал» в честь Дня российской печати. Лауреатов выбирали в трёх номинациях: «Лучшее школьное интернет-СМИ», «Лучшее школьное интернет-СМИ в социальных сетях» и «Лучшее личное интернет-СМИ». Победители получат призы от огрганизаторов. — Всего на конкурс поступило 160 проектов со всех уголков России, а поскольку работы оказались очень разнообразными, выбирать из них лучшие было очень непросто. &lt;…&gt; Обращали внимание на актуальность и качество представленных материалов, частоту их выхода и оформление. Хороших проектов было настолько много, что номинация «Лучшее школьное интернет-СМИ» (или интернет-СМИ, поддерживаемое школьниками) была разбита на две части — сайты и социальные сети, в итоге, число победителей конкурса увеличилось с 10 до 15, — сообщают в пресс-службе «Ростелекома». Участковых признали виновными в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса. В четверг, 13 августа, Губкинский районный суд вынес приговор двум участковым местного отделения полиции. 39-летнего и 26-летнего сотрудников ведомства признали виновными в получении взяток и превышении должностных полномочий.Один из полицейских с 2011 по 2015 год брал взятки с местных жителей, в том числе и за игнорирование преступлений, связанных с кражами имущества. Его также уличили в применении физической силы к задержанному и нанесении лёгкого вреда здоровью. Его коллега в марте 2015 года трижды избивал людей, доставленных в отдел полиции. Одной из его жертв была женщина. К двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей приговорили одного из участковых. Второй отправится в колонию общего режима на полтора года. Обоих лишили права работать в органах внутренних дел в течение двух лет после освобождения из мест лишения свободы. По версии следствия, мальчик скатился с ледяной насыпи в незакрытый люк. В пятницу, 12 февраля, в следственном управлении СК России по Белгородской области рассказали о возбуждении уголовного дела за причинение смерти осторожности. Началось расследование гибели четырёхлетнего мальчика на территории детского лагеря «Сокол» в Сосновке.По данным следствия, ребёнок скатился со снежной горки и провалился в незакрытый люк. Приехавшие на место происшествия экстренные службы не смогли спасти ребёнка. В пресс-службе следственного управления также сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которой предстоит установить точную причину смерти ребёнка. Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы. В Губкине полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже, совершённой в крупном размере.По информации следствия, подозреваемая помогала пенсионерам убираться по дому и периодически приходила к ним. Во время одного из визитов она дождалась, когда пожилой мужчина начнёт смотреть телевизор, украла 500 тысяч рублей и драгоценности, которые принадлежали супруге потерпевшего. Полицейские задержали злоумышленницу в её доме. Она созналась в преступлении. За кражу в крупном размере ей грозит до шести лет тюрьмы. По словам главного внештатного эндокринолога региона, заболеваемость сахарным диабетом не снижается. В четверг, 23 июля, на встрече в областной клинической больнице святителя Иоасафа ведущие эндокринологи Белгорода обсудили проблемы профилактики и лечения сахарного диабета.Сахарный диабет и его последствия занимают третье место по причинам смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Белгородской области диабетом страдают около 47 тысяч человек. — К большому сожалению, количество больных сахарным диабетом не уменьшается, несмотря на все наши старания. В первую очередь, на это влияет генетическая предрасположенность, а второй фактор — образ жизни. Дети слишком много времени проводят за компьютерами, телефонами и планшетами. Неправильное питание, обилие фастфуда. Всё это «усаживает» наших детей, приводит к ожирению, а ожирение является первой ступенью на пути к диабету, — рассказала Елена Казакова, главный внештатный эндокринолог Белгородской области.Елена Казакова отметила, что экономическая ситуация в стране на финансировании здравоохранения в сфере лечения диабета не отразилась. — В нашем регионе выдержана самая современная линейка сахароснижающих препаратов. За это нужно сказать большое спасибо департаменту здравоохранения и администрации нашей области, они нас постоянно поддерживают. К счастью, в области у нас с этим проблем нет. Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу. В стаде компании «Зелёная долина» родился бычок Самсон и ещё три тёлочки. Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса сообщила о том, что в стаде компании «Зелёная долина» родились четыре телёнка, полученных из эмбрионов «выдающихся коров». В компании хотят не только увеличить продуктивность коров, но и довести внешний вид и телосложение животных (так называемый экстерьер — прим. ред.) до совершенства. Для этого даже запустили проект «Идеальная корова». Один из родившихся телят — бычок Самсон. Планируется, что потомство этого быка будет давать на 1,3 тысячи литров молока больше, чем другие коровы. У него высокий генетический потенциал: если средний индекс племенной ценности (TPI) (этот показатель рассчитывают по продуктивности, внешнему виду, телосложению и здоровью животного — прим. ред.) в области не превышает 1 500 баллов, то у Самсона он равен 2 600 баллов. Через год, когда проведут тест на способность Самсона к воспроизводству потомства, станет окончательно известно, смогут ли его из-за родословной занести в сотню лучших мировых производителей. — Бычок родился от сексированного семени. Это большая удача. Как правило, 95-97 процентов животных, рождённых от такого семени, — это тёлочки, а тут — бычок. Кроме того, у него уникальные родители — мисс Америка и бык Бандерос. Такого сочетания генов нет пока ни в России, ни даже в Европе. У матери Самсона продуктивность составляет 9 558 килограммов молока, а его жирность — 4,7 процента, белок — 3,8 процента, а её экстерьер оценивается в 85 баллов из 100 возможных. Геномная оценка быка Бандероса — отца Самсона — с индексом пожизненной прибыли 895 долларов. Этот показатель оценивает чистую прибыль, получаемую в среднем от дочерей быка на протяжении их жизни. Предварительная оценка по молочной продуктивности дочерей выше на 1174 килограмма, чем у сверстниц, — рассказывает начальник отдела по племенной работе ООО «БелПлем» Валентина Елфимова. Ещё три элитных животных — тёлочки, которые будут приносить более 13 тысяч килограммов молока в год. Тёлочек голшинской породы будут осеменять биопродукцией быков-производителей мирового топа. К ним относится единственный в России бык Полис с ярко выраженным молочным типом. Своим наследникам он передаст увеличение белка на полпроцента и повышение надоев на тысячу литров к среднему стаду. В пресс-службе ведомства отмечают, что «Зелёная долина» с 2016 года обновляет собственное поголовье. Там хотят от 43 голландских коров получить новое высокопродуктивное стадо, в котором каждая корова будет приносить от 14 до 17 тысяч килограмм молока в год. Перед судом возбуждено ходатайство о заключении обвиняемых под стражу. По сообщению cледственного управления СК РФ по Белгородской области, трём жителям региона предъявлено обвинение по статье «Изнасилование, совершённое группой лиц с угрозой убийством». По версии следствия, трое молодых людей, одному из которых было 15 лет, в ночь на 27 июля 2015 года познакомились с 18-летней девушкой. Они предложили подвезти её домой, но увезли в лес, где избили и угрожали убить. Затем, пока 15-летний парень удерживал девушку, двое обвиняемых её насиловали. Следственным отделом по городу Старому Осколу перед судом возбуждено ходатайство о заключении молодых людей под стражу. Выясняются обстоятельства совершённого преступления. FONAR.TV Cтатьи, новости, колонки, комментарии о событиях Белгородской области Глава региона высказал свои пожелания законодателям на последнем заседании облдумы пятого созыва. В четверг, 11 июня, состоялось последнее заседание областной думы пятого созыва. Депутаты подвели итоги своей работы за пять лет. Выборы в облдуму шестого созыва состоятся 13 сентября 2015 года.— Всего за время работы созыва, без учёта последней сессии, принято 359 региональных законов. Почти половина из них регулировали экономическую сферу. Впервые бюджет области стал рассматриваться с учётом трёхлетней перспективы, а в основу его формирования был положен программно-целевой принцип. Работа областной Думы была направлена на разработку системы налогообложения, стимулирующей приток инвестиций, формирование новых источников налоговых поступлений, — рассказал председатель областной Думы Василий Потрясаев.Губернатор Евгений Савченко, прослушав доклад Василия Потрясаева, охарактеризовал его как «яркий и содержательный» и высказал пожелания депутатам для дальнейшей работы.— Считаю, что наш депутатский корпус в целом по Белгородской области и, в первую очередь, депутаты обл
$ 59,85
 70,73
 2,31
+28 °C
среда, 2 августа
http://xn--80aab4annb5d.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в августе

Осталось всего треть лета, и его нужно провести так, чтобы было, что вспоминать осенью. Кстати, в этом году планируется очень насыщенный День города. Событий так много, что мы вынесли их в отдельный блок. Ещё в городе продолжают появляться интеллектуальные проекты (это радует!), а молодёжные театры не прекращают своих показов даже летом. Рассказываем обо всём этом в нашей новой подборке «Персональная афиша».

Любителям необычного отдыха

Квест-проект «Грань» предлагает провести время, разгадывая увлекательные загадки и исследуя тайники. Всё, что вам понадобится, — команда от двух до четырёх человек и 60 минут свободного времени (надо успеть вовремя).

Игроки могут выбрать одну (а можно даже и несколько) квест-комнат со своим сценарием. В комнате «Тайна дантиста» (14+) предстоит узнать, почему пропали дантист и его жена, а также все посетители его клиники. Посетители «Припяти» (10+) погрузятся в атмосферу небольшого городка недалеко от Чернобыля. Этот город окружён различными тайнами и легендами. По одной из них в полночь в городе открываются аномальные зоны, из которых ещё никто не выбирался. Команде нужно будет отправиться с экскурсией в город и узнать, что же там происходит. Не бойтесь — страшно не будет, а вот интересно — определённо! В квесте «Парфюмер. Новая эра» (12+) команда окажется на презентации нового аромата духов, но дальше что-то пойдёт не так, так как её запрут в комнате. Задача игроков — выбраться, пока не вернулся парфюмер и не сделал из них духи. В четвёртом квест-проекте «Судная ночь» (14+) будет по-настоящему страшно. Это квест-перфоманс в жанре хоррора. Команда оказывается в мире будущего, и ей нужно найти безопасное место и скрыться от погони, так как в Судную ночь любой может отправиться на тот свет любого.

Фото vk.com/club_gran31

Дата и время: по бронированию;
Место: улица Лермонтова, 9а, (район «Водстроя»);
Цена: от 1,3 тысячи до 2 тысяч рублей;
Бронирование: +7 (906) 608-74-21.

Читать отзыв о квест-проекте «Грань»

Яна Стаховская: «Команда квест-проекта „Грань“, вы большие молодцы! Спасибо вам огромное за создание квеста „Судная ночь“, было мегакруто! Страх и жуть переполняли нас, мы не понимали где реальность, а где нет. Сердце стучало как сумасшедшее, и приходилось затаить дыхание, чтоб мегажуткое создание не слышал, как мы дышим! Спасибо вам огромное за эмоции! Кстати, когда „жуткое существо“ сняло маску, он оказался весьма милым человеком».

Для истинных белгородцев и не только

В субботу, 5 августа, в Белгороде будут праздновать День города. На Аллее дружбы будет работать интерактивная площадка, объединяющая специальные проекты музеев и библиотек Белгорода. Белгородцы смогут увидеть выставки редких изданий, послушать выступления поэтов и писателей, поучаствовать в игровых программах и мастер-классах.
Время: с 10:00 до 15:00.

На белгородском Арбате пройдёт арт-фестиваль. Здесь представят работы белгородских художников и интерактивный проект «Раскрась свой город», а Анжелика Астахова, автор выставки «Лики», проведёт мастер-класс. Также здесь пройдёт фестиваль уличных искусств «Белая маска». Можно будет купить изделия ручной работы, посмотреть выступления финалистов проекта «Танцуют все» The First Crew. Фестиваль начнётся с боя подушками у Солнечных часов.

Параллельно будет проходить фестиваль «Белгородский Арбат», где также можно будет погулять по интерактивным площадкам, посмотреть выступления актёров и познакомиться с художниками, танцорами, акробатами, юмористами и другими творческими людьми.
Время: с 10:00 до 18:00.

На парковке торгового центра «РИО» пройдёт этап Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению в форматах DbDrag и BassRace.
Время: с 10:00 до 20:00.

В парке Победы проведут кулинарный фестиваль «Русская каша». На фестивале приготовят более 50 видов каши. Гостей также будут ждать различные угощения, мастер-классы и театрализованные представления.
Время: с 12:00 до 22:00.

Ещё в парке Победы пройдёт городской фестиваль восточного боевого искусства айкидо. В соревнованиях поучаствуют действующие спортсмены. А затем, в 14 часов, там проведут «Стенку на стенку», которая представляет из себя симбиоз русской забавы и группового бокса.

На площади у киноцентра «Русич» пройдёт открытый фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица». Здесь представят обряды, обычаи и история казаков. Для белгородцев также готовят праздничный концерт «Белгород — жемчужина России!».
Время: с 12:00 до 21:30.

В Центральном парке пройдёт открытый чемпионат Белгорода по велоспорту. Его участниками станут парни и девушки от 14 лет.
Время: с 9:00.

Также здесь пройдут соревнования по метанию мобильников на дальность. Участниками могут стать мужчины, женщины и дети от семи лет. Задача заключается в том, чтобы метнуть свой старый мобильный телефон дальше всех. Победители получат новые смартфоны.
Время: с 16:00 до 19:30.
Регистрация: во встрече во «ВКонтакте» до 12 часов 4 августа.

У гостиничного комплекса «Белая гора» зрителям покажут реконструкцию боя по освобождению Белгорода «5 августа. Год сорок третий».

Место: улица Калинина, 106;
Время: с 17:00 до 18:30.

На Соборной площади пройдёт традиционный праздничный концерт. Гостей праздника ожидают выступления белгородских коллективов и звезды российской эстрады, экс-солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны. Закончится всё салютом.


Время: с 19:00 до 22:00.

На площадке перед ТРК «МегаГРИНН» тоже пройдёт праздничный концерт — там зажигать будет дуэт «Те100стерон».
Время: с 21:00.

Афиша празднования Дня города в Белгороде

Инфографика 2do2go.ru

Меломанам

В рамках совместного проекта белгородской филармонии и НИУ «БелГУ» пройдёт очередная «НеслуЧАЙная встреча», участниками которой станет «Бис-квартет» — Наталья Ткаченко, Евгений Добров, Вера Цукаленко, а также дуэт баянистов — Андрей Иванов и Леонид Строгонов. Они подарят белгородцам композиции, сыгранные на народных инструментах. В заключение слушателей ожидает экскурсия по Ботаническому саду университета.

Дата и время: 10 августа, 18:30;
Место: Ботанический сад НИУ «БелГУ»;
Цена: взрослый билет — 300 рублей, детский (от 6 лет) — 220 рублей, детям до 6 лет бесплатно;
Бронирование билетов: на сайте.

Предпринимателям

Генеральный директор и управляющий партнёр агентства Paper Planes, директор образовательных программ WinTheMarket и WinTheDigital Илья Балахнин проведёт практикум, на котором расскажет, как создать успешную стратегию продвижения в онлайн-пространстве. Мастер-класс будет полезен директорам, руководителям и специалистам, которые хотят профессионального роста. Спикер поможет научиться продвигаться в интернете и понять, каким именно сферам бизнеса нужно именно онлайн-продвижение.

Илья Балахнин, фото static.tildacdn.com

Дата и время: 24 августа, с 10:00 до 18:00;
Место: Свято-Троицкий бульвар, 38, бизнес-центр «Империал», 5 этаж;
Цена: от 8 до 12 тысяч рублей;
Регистрация: на почте info@rimedo.ru или по телефону +7 (910) 73-73-678.

Бегунам

В Строителе пройдёт традиционный марафонский забег, посвящённый героям Курской битвы. Пробежать дистанцию могут все желающие.
Дата и время: 6 августа, 9:00.
Место старта: Строитель, стадион «Центральный».
Цена: бесплатно.
Регистрация: не требуется.

Театралам

Театральная мастерская «Спичка» представит зрителям «Искушение Идеологией Идиота». Бессмертный роман Фёдора Достоевского зазвучит по-новому в исполнении актёров театра. Он натолкнёт зрителя на воспоминания о детстве. Спектакль поможет заново переосмыслить некоторые события и задуматься о жизненных ценностях. Особенность спектакля в том, что зритель включён в игру, с ним ведут беседы, и он находится в самой гуще событий.

Фото vk.com/teatrspichka

Дата и время: 25 и 26 августа, 20:00;
Место: мастерская театра «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11;
Цена: 200 рублей;
Бронирование билетов: в приложении во «ВКонтакте».

Читать отзыв о спектакле

Татьяна Милка: «Буквально час назад вернулась из места, где творят волшебство. Пока ещё маленькое, но очень глубинное волшебство. Девочки из театра „Спичка“ показывают нам своё другое виденье старых известных нам вещей. Сегодня они показали спектакль „ИИИ“. Он обо всём: о любви, о ненависти, о грани (ну это мое виденье). Ушла я оттуда с приятным послевкусием задумчивости, отрешённости и спокойствия. Спасибо вам, девочки!».

***

Актёры независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» представят зрителям пьесу «Норд-Ост». Это режиссёрская постановка о теракте на Дубровке. В заложники террористы взяли больше 900 человек, из которых живыми выбрались меньше сотни. Пьеса о психологическом состоянии героев, о том, как они выживали в тяжелейших обстоятельствах.

Фото vk.com/newstage_2

Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1;
Дата и время: 4 августа, 19:00;
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра;
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».

Читать отзыв о спектакле

Соня Сай: «Ходили вчера на читку „Норд-ост“. Пьеса впечатляющая и тяжёлая. Честно говоря, я пару раз прочитала её за несколько дней до спектакля, поэтому прекрасно знала, что текст просто замечательный… Пьеса полностью раскрывает образы трёх персонажек, талантливо связывает их, завязывает в клубок ассоциаций и аналогий. Здесь много моральных конфликтов разного уровня: личные - каждой из главных персонажек, глобальные — общечеловеческие. Тут сложно как в жизни, потому что это и есть жизнь. Тебе поясняют мотивацию каждого персонажа, оставляя его на суд твоих ощущений и взглядов. Текст обволакивает тебя, ведёт с тобой диалог (который происходит на нескольких уровнях внутри единовременно). Чувство приближающейся катастрофы накрывает с головой. „Привет, тут ничего не будет хорошо“».

Юмористам

Для любителей юмора в Белгороде пройдёт очередной вечер TopStanUp. В программе — выступления участников телепроектов «Открытый микрофон», Comedy Баттл и «Лига смеха».

Дата и время: 17 августа, 19:00;
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а;
Цена: от 200 до 630 рублей;
Бронирование билетов: на сайте.

Интеллектуалам

Если вы хотите узнать новое и побороться за звание самой умной команды, бар-олимпиада «Неслабо умные» то, что вам нужно. Шесть туров по восемь вопросов в каждом из самых разных отраслей знаний от классики до постмодерна, от туризма до новинок рекламы, от изобретений до пословиц и поговорок. Для участия нужна команда от четырёх до 10 человек. Попробовать свои силы можно в нашем партнёрском тесте на эрудицию.

Место: ресторан «ГриннBeer», проспект Богдана Хмельницкого, 137;
Дата и время: 6 и 20 августа, 17:00.
Цена: 300 рублей с человека.
Регистрация: в группе во «ВКонтакте».

***

Белгородцам, которые хотят поиграть в тематические интеллектуальные игры в неформальной обстановке, будет интересно сходить на тематическую интеллектуальную бар-олимпиаду #Mindkambra. Их ждут пять туров по десять вопросов в каждом: в первом туре нужно будет выбрать один из нескольких вариантов ответов, затем будут туры с видеовопросами, музыкальными вопросами и вопросами с картинками. 4 августа темой игры будет «Машина времени», а дальше всё будет зависеть от пожеланий участников.

Место: бар «Манкамбра», улица Благодатная, 5а.
Дата и время: 4, 11, 18, 25 августа.
Цена: 200 рублей с человека.
Регистрация: в группе во «ВКонтакте».

Анастасия Лопатина

Читайте также

#персональная афиша #Новая сцена-2 #театр Спичка #Белгородская государственная филармония #НеслуЧАЙные встречи #Ботанический сад #Неслабо умные #День города #5 августа #Ресурс
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости