В ​​Белгородском областном суде не согласились с приговором учителям и директору школы, обвиняемым в причинении ребёнку смерти по неосторожности

Одной из причин прекращения полётов называют недостаточное количество клиентов. С 15 мая в Белгороде закроется вертолётный клуб «Солнечный». Об этом сообщается на странице клуба на сайте АСК «Вираж», где он базируется на сегодняшний день. В пресс-службе автоспортивного комплекса нам пояснили, что решение о ликвидации своего филила в Белгороде принято руководством организации в Воронеже. Одна из причин — недостаточное количество клиентов. До 15 мая вертолётный клуб будет работать в своём обычном режиме.Вертолётный клуб «Солнечный» открылся в Белгороде в апреле 2015 года. Стоимость десятиминутного полёта вокруг Белгорода составляет 10 тысяч рублей. Клуб предлагал экскурсионные и обзорные полёты на вертолёте «Робинсон». Покупатель приехал забирать материалы и встретил настоящего владельца. В Яковлевском районе задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в продаже чужих стройматериалов. В полицию обратился обманутый покупатель, который приехал забирать строительные материалы и встретил на участке настоящего хозяина. — Потерпевший увидел в интернете объявление о продаже 20 строительных плит и созвонился с продавцом для их осмотра. Прибыв на место, мужчины договорились о покупке. Покупатель заплатил аферисту 12 тысяч рублей. Через несколько дней во время погрузки товара, на свой участок приехал настоящий хозяин плит и заявил, что он их не продает и объявление не размещал, — пояснили в пресс-службе УМВД. Полицейские нашли подозреваемого — им оказался житель села Гостищево, ранее уже судимый за такие преступления. Он признался в своём поступке и рассказал, что деньги уже потратил. За мошенничество ему грозит до двух лет тюрьмы. 11 апреля в Белгороде встречали участников автопробега «Наша Великая Победа». Белгородец Алексей Провоторов отправился туда, повязав на руку ленту цветов украинского флага. Он купил в магазине ленточки жёлтого и синего цвета и попросил продавцов скрепить их степлером. — Я шёл напомнить, что Украина тоже внесла большой вклад в Победу. У меня были самые чистые и искренние намерения. Я увидел на подходе к площади, что висит много флагов. Среди них был флаг Новороссии. Какое он имеет отношение к Победе в той войне? — рассказывает Алексей.Ни в маршрутке, на которой до центра добирался Алексей, ни на Свято-Троицком бульваре люди не обращали внимания на парня с лентой. К тому же, по словам Алексея, возле площади почти никого не было. Люди уже собрались на мероприятие.— Я прошёл мимо полицейских, стоявших в оцеплении. Когда отошёл от них буквально на два-три метра, подошли два сотрудника полиции и взяли меня с двух сторон под руки со словами «Гражданин, пройдёмте!». Я попросил представиться, предъявить документы и сообщить мотивы задержания.Но стражи порядка просьбу гражданина не удовлетворили.Алексея повели за угол и потребовали снять ленту, но он отказался это сделать.— Почему я должен был её снимать? Флаг Украины, в чьих цветах была моя лента, не признан запрещённым к публичному использованию. А в годы Второй мировой войны военизированные организации украинских националистов, сотрудничавшие с немецко-фашистскими оккупантами, не использовали жёлто-голубой флаг. В Украине живут ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей, я хотел визуально подчеркнуть, что та Великая Победа над фашизмом была общей победой наших народов, — объясняет свои цели Алексей.Полицейские, так и не представившись, заявили Алексею, что подозревают его в употреблении наркотиков.— Через две минуты подъехала машина, которая, по словам полицейских, должна была отвезти меня на медицинское освидетельствование.Автомобиль двигался по неизвестному Алексею маршруту, а затем остановился, и задержанного пересадили в другую служебную машину. Здесь после его просьб ему сообщили, что они направляются в городское управление МВД.Алексея поместили в комнату с другими задержанными, сообщив, что освидетельствования не требуется, потому что видно, что он «нормальный». Тут же один из полицейских заявил, что имеется ориентировка на похожего человека и её необходимо проверить.— Мне сказали, что по закону полиция имеет право задержать меня на срок до трёх часов и провести дактилоскопию. Добавили, что могут задержать и дольше для установления личности, и это было сказано с угрозой. При этом у меня с собой был паспорт, — вспоминает Алексей.Через какое-то время в дежурную часть прибыли два человека и по очереди изъявили желание побеседовать с задержанным. Первый сообщил, что он «сотрудник полиции» и лишь после напоминаний Провоторова о том, что он имеет право отказаться от общения, если сотрудник не представляется, показал ему удостоверение, в котором значилось, что он — сотрудник ФСБ.— Меня спрашивали, с какой целью я пошёл на митинг, о моём отношении к ситуации в Крыму и действующей власти, спрашивали и личные данные матери. Второй человек, как я понял, был из отдела по борьбе с экстремизмом. Он спрашивал, есть ли у меня в плеере запрещённая музыка и состою ли я в экстремистских группировках.Алексей рассказал, что ему не позволяли позвонить и сообщить матери, где он находится.— Это моё законное право, но меня его лишили. В результате мне пришлось одолжить телефон у одного из задержанных и звонить практически в тайне. Через три часа меня так и не выпустили. Некий дежурный по управлению взял на себя «личную ответственность» за увеличение срока пребывания в полицейском участке. Он же сказал, что на меня завели административное дело за мелкое хулиганство. После этого мне пришлось ждать участкового, старшего лейтенанта Сергея Куксова, который был среди полицейских, задержавших меня на Соборной площади.— Меня тоже постоянно провоцировали на разговор о политике, поднимали темы присоединения Крыма, боевых действий на юго-востоке Украины. В один момент мне сказали: «По тебе видно, что ты — предатель Родины. Подстригся, как они. Таких, как ты, убивать надо», — недоумевает Алексей.— У меня сейчас академический отпуск по состоянию здоровья. У меня имеется неврологическое заболевание, а в полиции со мной говорили в грубой форме, с матами, оскорблениями и угрозами. Мне действительно становилось в какие-то моменты страшно за свою жизнь.К тому же, мне необходимо регулярно принимать лекарство, а мне сказали, что не позволят пить переданные матерью таблетки. Если же мне станет плохо, будут вызывать «скорую». Через несколько дней после задержания мне пришлось обратиться к лечащему врачу.Наконец приехал участковый и предложил Провоторову подписать протокол задержания.— Из документа я с удивлением узнал, что «громко выражался нецензурной бранью», «вёл себя буйно» и «выкрикивал лозунг «СССР не победит Украину!». Из учебников истории мне известно, что государство под названием СССР прекратило своё существование 30 декабря 1991 года, а Украинская ССР входила в состав СССР, и, следовательно, не являлась суверенным государством, находившимся в состоянии войны с Советским Союзом. Известен ли этот факт участковому уполномоченному старшему лейтенанту Сергею Викторовичу Куксову, равно, как и то, где данный офицер полиции находился на протяжении последних 24 лет, для меня остаётся загадкой, — рассуждает Провоторов.Также в протоколе было указано, что есть два свидетеля по делу.Алексей говорит, что его дело сфальсифицировано, он согласен подтвердить свои показания на полиграфе. Кроме того, по его мнению, реальную картину происшествия можно увидеть на записях камер наблюдения на площади.— Я вынужден был подписать протокол, потому что находился в очень подавленном моральном состоянии, устал. Думаю, что таким образом я практически оговорил себя из-за того, что на меня давили.Алексея отпустили уже около десяти часов вечера, выписав штраф, но не выдав ему на руки копию протокола. Не выдали ему копию документа под разными предлогами и в последующие дни. Один раз Провоторову даже сказали, что уже выдавали ему копию протокола непосредственно после освобождения.Провоторов написал заявление о «незаконном задержании» и «сфабрикованном деле» на имя городского прокурора Николая Головина. Также он отнёс копии заявления начальнику управления МВД России по Белгородской области, начальнику Следственного комитета прокуратуры Белгорода, начальнику УМВД Белгорода, начальнику управления собственной безопасности городского УМВД, замначальнику БЮИ МВД России по работе с личным составом.— Я не хочу, чтобы подобное происходило и дальше. Моё дело полностью сфальсифицировано, они «откатали» мои пальцы, и я не удивлюсь, если при таком подходе завтра мои отпечатки окажутся на каком-то оружии, стрелявшем в кого-то. Кто помешает это сделать? — утверждает Алексей.Мы попросили областное УМВД прокомментировать ситуацию и получили ответ из управления информации и общественных связей ведомства, в котором говорится, что УМВД не располагает решением «уполномоченных на то органов» по обращению Алексея.С 15 апреля по 12 мая Провоторову пришли ответы из нескольких инстанций. Его обращение передавали друг другу несколько ведомств. Следственный отдел по Белгороду Следственного управления СК России по Белгородской области сообщил, что «обращение Провоторова А. М. не содержит объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки какого-либо преступления, относящегося к компетенции следователей Следственного комитета РФ». Если Алексей с мнением Следственного комитета не согласен, то он имеет право обжаловать «отказ в приёме сообщения о преступлении».13 мая ответ дала и прокуратура Белгорода. В нём говорится: «в ходе проверки и изучения материалов по делу об административном правонарушении, нарушений действующего законодательства при его составлении не было... При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».Эксперт «Фонаря»Александр Друк, правозащитник, координатор Объединённой Группы Общественного Наблюдения (ОГОН).— Если человек заявляет об угрозах, оскорблениях, незаконных действиях полицейских и так далее, безусловно, должна быть проведена проверка. То есть, на наш взгляд, имело место превышение должностных полномочий у сотрудников полиции, а из официальных ответов видно нежелание следствия каким-то образом реагировать на ситуацию. Если исходить из слов Провоторова, то сотрудники полиции незаконно его задержали и, соответственно, незаконно ограничили его свободу. Имеется и ряд проц