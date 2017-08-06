В ​​Белгородском областном суде не согласились с приговором учителям и директору школы, обвиняемым в причинении ребёнку смерти по неосторожности

Белгородский
областной суд отменил приговор
Грайворонского
районного суда по делу утонувшего
10-летнего мальчика. Суд отправил дело
на новое рассмотрение, чтобы выяснить, почему учителя отвезли детей купаться туда, где нельзя было это делать, кто им дал на это разрешение, а также дать оценку действий всех лиц, ответственных за безопасность детей.
Напомним, что школьник утонул 20 июня 2016 года, когда плавал в запрещённом для купания месте. Группу детей сопровождали два педагога, которые работали в летнем школьном лагере. Источник «Фонаря» в управлении образования района рассказывал, что детей повезли на реку без сопровождения медика. Пока мальчика везли в больницу, он ещё был жив, но в самой больнице врачи уже не смогли его спасти.
Грайворонский районный суд признал виновными учителей в причинении смерти по неосторожности и приговорил их к двум годам ограничения свободы и запретил работать в школе в течение двух лет. Директора школы, которую обвиняли в халатности, оправдали, так как не нашли в её действиях состава преступления.