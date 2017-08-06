«Машину без ключа нельзя завести. У детей этот ключ сломался». Как в лагере «Парус мечты» лечат детей с ДЦП

В честь 18-летия вещания в регионе в эфирной студии соберутся бывшие и нынешние ведущие. В четверг, 1 октября, «Русское Радио» отметит 18 лет вещания в Белгородской области. В честь праздника на волнах 102.2 в Белгороде и 105.5 в Старом Осколе состоится трёхчасовой марафон «День радио». С 14:00 до 17:00 диджей Диана Ветрова будет принимать гостей — людей, которые работали в белгородском эфире в прошлом и работают сейчас.Среди гостей праздничного эфира — директор ООО «Радио Холдинг» Сергей Карпенко, диджеи Александр Жуков, Олеся Веденеева, Андрей Тарасов, Оксана Любимова, Ирина Гритчина, Олеся Массальская, Гуля Бурлакова. Самые активные радиослушатели — победители «Игры без слов», «Игры по нотам» и интерактива «Золотой граммофон» — получат подарки. Вокалистка белгородской кавер-группы «Абсент» Татьяна Калашникова приготовила на завтрак яйцо Бенедикт и бутерброды с паштетом. Белгородская певица Татьяна Калашникова приняла участие в партнёрском проекте «Фонаря» и компании «Приосколье» и рассказала, как создаются и живут творческие проекты, что важно для артистов и почему лучший завтрак — это обед. — Если есть практика готовки, если часто готовишь, то любой завтрак даётся легко. Для нашего завтрака нужно приготовить яйца-пашот, — рассказала Татьяна. Рецепт завтрака от Татьяны Калашниковой Шаг 1. Разрезать пополам круглые булочки, обжарить на оливковом масле на сковороде. Шаг 2. На одну половинку сверху выложить лист салата, кусочек колбасы. Для своего блюда Татьяна выбрала «Фирменную колбасу с рубленым мясом» от «Славной марки». Шаг 3. Закипятить воду, приготовить яйца-пашот, выложить сверху на колбасу. Шаг 4. Полить соусом: смешать два желтка с растопленным сливочным маслом и специями. Накрыть второй половиной булочки. Дополнением к сытному завтраку стали бутерброды с паштетом от компании «Приосколье» и овощной салат. — Часто в твоём рационе бывает колбаса? — Ой, колбасу я очень люблю. Доходит до того, что я могу её есть просто так — и как закуску, и под пиво. Для меня это один из самых вкусных продуктов. — Ты предпочитаешь плотные или лёгкие завтраки? — Обычно на завтрак у меня только кофе, потому что я успеваю утром проснуться, выпить кофе с молоком и уже нужно мчаться по делам. Основной завтрак у меня наступает ближе к полудню, когда я активно поработала и проголодалась. В это время я люблю съесть крылья с салатом или бутерброд с сыром, например. — Расскажи, нестрашно было кардинально менять свою жизнь? Раньше ты работала в Центре молодёжных инициатив, а потом перешла в арт-индустрию... — Менять было нестрашно, потому что я всегда в своей жизни искала себя. Сменила много работ — мне всегда было интересно узнавать что-то новое, развивать себя в разных направлениях. До молодёжной политики я пробовала себя и в рекламной сфере, и в общепите. Даже официанткой работала, чтобы узнать эту жизнь изнутри. Потом был очень хороший период молодёжной политики — хорошие возможности себя проявить, завести новые контакты, сделать интересные проекты. А работа в арт-индустрии дала мне серьёзную школу по подготовке мероприятий. Я научилась делать события быстро и качественно. Иногда один звонок мог решить полконцерта. С работы в «МегаГРИННе» началась моя певческая карьера. Я пришла просто за дополнительным заработком, попеть для себя, для души, а потом меня пригласили на постоянную работу, и это стало основным доходом. — Как создалась ваша кавер-группа? — Это судьба. В один из вечеров я пела в ресторане, и после меня должна была петь группа. Ко мне подошёл гитарист и сказал, что у него помимо этой группы есть ещё один проект, более попсовый. Я люблю исполнять попсу, потому что танцевальные ритмы лёгкие и зажигательные, она побуждают людей улыбаться и отдавать свою энергию. Мне предложили стать частью этого проекта — два года была идея группы, но не было вокалистки. Я прошла мини-прослушивание, и ребята взяли меня в команду. Начали репетировать, потом два концерта подряд в «ГриннBeer»... Первую заработанную денежку мы вложили в наше промо-видео, в фотосессию, в развитие группы. — Как вас приняли другие местные группы? — Я сдружилась со многими и местными ребятами, и группами из других городов. Например, ВИА «Василёк» — замечательные ребята, очень позитивные, на них хочется равняться. Такую энергетику, как они отдают залу... У них учишься. Для меня первый концерт был очень скромный, без должной отдачи, потому что было волнение, много текстов, живая музыка... Но мы работаем. — Бывали какие-то курьёзы на концертах? — О, да. Мы выступали на Дне молодёжи в городе Шебекино, и во время концерта на сцену выбежал мужчина, пока я отвернулась попить воды. Чувствую, как мне тычут в плечо, оборачиваюсь — мужчина стоит с ручкой и просит меня расписаться у него на голой спине. Я-то думала, что я обернусь, а там цветы! А тут спина голая. Я расписалась, и мы продолжили концерт. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54360070_32", -54360070, 32, 'XjwkjqIx7PDfe8uX5f5ERg4T7w', {redesign: 1, width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — Тяжело ли жить артистам в регионах?— Мне родители дали полную свободу выбора. Хочу — ем, хочу — не ем. Хочу — иду в институт, хочу — работаю уборщицей. Хочу уйти в свободное плавание — пожалуйста. Я благодарна за всё родителям, я выросла очень сильным человеком. Как бы ни сложилась ситуация, какой бы кризис ни был — я всегда найду способ заработать деньги. Меня не пугает никакая работа. Да, конечно, хотелось бы ездить на «Порше», жить в особняке и отдыхать на Ибице, но кто сказал, что этого нельзя добиться самой? Я стремлюсь к тому, чтобы мои родители в старости ни в чём не нуждались и были всем обеспечены. Не знаю, считать ли карьеру певицы основной. Я никогда не хотела стать знаменитой. Мне бы хотелось, чтобы то, что я делаю, приносило удовольствие. Мы с группой будем развиваться, хотим выйти на Москву, хотим зарабатывать хорошие деньги, но, скорее всего, мы будем оставаться кавер-группой. Спонсор проекта Компания «Приосколье» обновила ассортимент колбас. Несколько фирменных рецептов, что можно приготовить из «Старорусской», «Классической от Приосколье», «Фирменной с рубленым мясом», «Традиционной со шпиком от Приосколье», ждут вас в нашем специальном материале. Не забывайте, что в отличие от других видов колбасных изделий, варёная колбаса более широко применяется в кулинарии, потому что превосходно сочетается с большинством популярных продуктов. Она используется при приготовлении холодных закусок, салатов, некоторых видов пиццы, а также супов и ряда отварных, тушёных и жареных блюд. Познакомиться с новинками колбас, выпускаемых под брендом «Славная марка», можно на сайте компании «Приосколье». Фото Антона Вергуна На правах рекламы Предыдущий глава Ивнянского района Виктор Старченко досрочно сложил полномочия в начале июня. В Ивнянском районе муниципальный совет избрал на пост главы Александра Гончарова, который раньше работал первым заместителем главы администрации Ивнянского района — руководителем аппарата.До прихода в районную администрацию, с 1997 по 2003 годы, Александр Гончаров был главным ветинспектором Ивнянского района и начальником Ивнянской станции по борьбе с болезнями животных.Предыдущий руководитель района Виктор Старченко в начале июня ушёл на пенсию по инвалидности. Следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка. В пятницу, 1 июля, в селе Козьмодемьяновка Шебекинского района в реке Нежеголёк утонул 10-летний мальчик. По данным ГУ МЧС по Белгородской области, ребёнок в месте с друзьями плавал в месте, не предназначенном для купания. «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный следственный комитет сообщает о назначении проверки по факту гибели ребёнка.Напомним, 20 июня в Грайворонском районе подросток умер после купания в речке. 26 июня региональное управление МЧС сообщало о гибели ребёнка в не предназначенном для купания водоёме в Яковлевском районе. Николай Смоляков в пяти матчах забил шесть мячей. Начальник ГИБДД по Белгородской области Николай Смоляков стал лучшим бомбардиром футбольного турнира памяти Льва Яшина. Главный госавтоинспектор региона играл в составе команды «Сборная МВД России от 35 лет» и в пяти матчах забил шесть мячей.Чемпионат проводился с 19 по 23 октября в Москве среди 12 команд сотрудников органов безопасности и правопорядка из столицы и регионов. Соревнования памяти легендарного футболиста Льва Яшина проводились в 15-й раз. Николай Смоляков уже второй раз подряд становится лучшим бомбардиром турнира. В церемонии награждения победителей и призёров принимала участие супруга Льва Яшина Валентина Тимофеевна. Специальное голосование открыли на сайте областного департамента ЖКХ. На сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области открылось голосование на лучшую управляющую компанию области. Каждый житель региона может поставить положительную или отрицательную оценку своей управляющей компании. Как пояснили в ведомстве, этот рейтинг необходим для улучшения работы УК с населением. На момент публикации из 50 управляющих компаний Белгорода положительные оценки пока получили только две — ООО «Жилищное управление-ЖБК-1» и АНО ЖКХ. На создание символа района потребовалось 3023 яблока. В Корочанском районе установили новый рекорд планеты. На фестивале «Яблочные осенины» из яблок выложили герб района. Для его создания потребовалось 3023 яблока. Рекорд зарегистрировал генеральный арбитр Российского комитета по регистрации рекордов планеты Вадим Горюнов. Мужчина пытался покончить с собой на лестничной площадке квартиры своей подруги. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиВ Старом Осколе 31-летний мужчина пытался покончить с собой на лестничной площадке многоэтажки. Полицию вызвала жительница дома, рассказавшая, что в её квартиру пытается вломиться её знакомый. Приехавшие на вызов сотрудники ППС Андрей Шорстов и Дмитрий Иляхин перерезали верёвку и вызвали скорую помощь.— Решительные действия сотрудников полиции спасли старооскольцу жизнь, — сообщает пресс-служба УМВД
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«Машину без ключа нельзя завести. У детей этот ключ сломался». Как в лагере «Парус мечты» лечат детей с ДЦП

Корреспондент «Фонаря» съездил в семейный интеграционно-коррекционный лагерь «Парус мечты» и узнал, как дети с ДЦП проходят реабилитацию по уникальной программе «Рука-мозг».

С 30 июля по 6 августа на архиерейском подворье «Рождественское» в Шебекинском районе проходит пятая международная смена семейного интеграционно-коррекционного лагеря «Парус мечты». Это вторая смена за 2017 год — в июле здесь уже был всероссийский «Парус мечты». В этот раз в лагерь приехали дети с ДЦП из России, Украины и Казахстана. В лагере вместе с родителями отдыхают 58 детей, ещё 19 — каждый день приезжают из Большетроицкого детского дома.

Семьи приезжают в лагерь бесплатно. Деньги на лагерь собираются на краудфандинговой платформе Boomstarter. В 2017 году больше всего денег пожертвовал генеральный директор ООО «Кровельщик» Алексей Титенко. Мужчина перевёл благотворительной организации 340 тысяч рублей.

Для детей придумали насыщенную программу. Дети-колясочки занимаются в детской театральной студии «Рыба», а их здоровые братья и сёстры — в танцевальной студии «ХИП-ХОП». Пятого августа они выступят перед родителями и друг перед другом со своими номерами. Помимо актёрского мастерства и танцев, они также участвуют в музыкальных программах, канистерапии (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак — прим.ред.), игротерапии. Вечером в лагерь приглашают аниматоров. Но в основном родители везут своих детей сюда из-за коррекционной программы «Рука-мозг».

— Этот лагерь единственный в России и, скорее всего, даже в мире потому, что коррекционная программа «Рука-мозг» применяется только у нас. Мы видим результаты уже через три дня. Вчера у нас сел четырёхлетний мальчик, который раньше не мог сидеть. Кто-то начинает делать свои первые шаги. Родители успокаиваются, довольны все. После лагеря родители получают чёткую программу на дом, и сами занимаются с детьми. Мы им даём удочку, а они, если занимаются, получают хорошие результаты. Без занятий дома, конечно, результатов не будет, — говорит руководитель благотворительного фонда «Луч света» Наталья Смолянина.

Фото пресс-службы Белгородской митрополии

Программу «Рука-мозг» разработал Анатолий Смолянинов из университета имени Коменского в Братиславе. В лагере с детьми занимается ведущий российский специалист по программе «Рука-мозг» Олег Смолянин. Он рассказывает, что программа упражнений разрабатывается для каждого ребёнка индивидуально в зависимости от его состояния и возможностей. Задача специалиста — научить родителей проводить с детьми упражнения, которые приведут в тонус детские мышцы. Результаты зависят от тяжести заболевания ребёнка и от точного следования указаниям специалиста.

— Ребёнок не мог держать голову, а теперь начинает держать её ровно, не мог опираться на руки — начинает опираться, ребёнок не мог стоять на ногах — начинает стоять, не мог ходить — делает первые шаги. У детей выравнивается мышечный тонус. Машину без ключа завести можно? Нет, конечно. Вот так и у детей — этот ключ для запуска сломался. На ранних этапах развития были нарушены структуры головного мозга, то есть ребёнок не делал этого движения. Наша задача — создать эти условия, — объясняет Олег Смолянин.

Лагерь посетил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он пообщался с родителями, детьми и специалистами лагеря, а также посмотрел репетицию представления театральной студии «Рыба».Фото пресс-службы Белгородской митрополии

— Когда мы с вами в хорошем настроении участвуем в театрализованных постановках, читаем стихи, поём, мы обновляемся духовно и физически. Мы обновляемся, и это придаёт нам силы, поэтому я желаю вам побольше сил и творчества, — сказал митрополит детям из студии «Рыба».

В конце визита Иоанн рассказал, что уже приезжал в лагерь в прошлом году. Тогда он взял рисунки детей, чтобы показать на выставке русского абстрактного искусства. По мнению митрополита, через рисунки детей можно понять взрослого художника, которых хотел выразиться в необычной манере. Также Иоанн напомнил, о том, что лагерь помогает не только детям, но и взрослым возродить в себе человечность и нравственность.

— Взрослые, обременённые глобальными проблемами политики, не замечают, как дети нуждаются в помощи. В этом лагере не только дети восстанавливают свои духовные и физические силы, но и люди возрождают свою человечность нравственность. Дети, нуждающиеся в нашей помощи, возрождаясь, возрождают наши души, — считает Иоанн.

Пятая смена лагеря закончится 6 августа, но организаторы планируют провести зимний лагерь и выездной лагерь на море. Правда, для этого им нужны спонсоры.

Никита Поников

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