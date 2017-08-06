«Машину без ключа нельзя завести. У детей этот ключ сломался». Как в лагере «Парус мечты» лечат детей с ДЦП

С 30 июля по 6 августа на архиерейском подворье «Рождественское» в Шебекинском районе проходит пятая международная смена семейного интеграционно-коррекционного лагеря «Парус мечты». Это вторая смена за 2017 год — в июле здесь уже был всероссийский «Парус мечты». В этот раз в лагерь приехали дети с ДЦП из России, Украины и Казахстана. В лагере вместе с родителями отдыхают 58 детей, ещё 19 — каждый день приезжают из Большетроицкого детского дома.
Семьи приезжают в лагерь бесплатно. Деньги на лагерь собираются на краудфандинговой платформе Boomstarter. В 2017 году больше всего денег пожертвовал генеральный директор ООО «Кровельщик» Алексей Титенко. Мужчина перевёл благотворительной организации 340 тысяч рублей.
Для детей придумали насыщенную программу. Дети-колясочки занимаются в детской театральной студии «Рыба», а их здоровые братья и сёстры — в танцевальной студии «ХИП-ХОП». Пятого августа они выступят перед родителями и друг перед другом со своими номерами. Помимо актёрского мастерства и танцев, они также участвуют в музыкальных программах, канистерапии (метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак — прим.ред.), игротерапии. Вечером в лагерь приглашают аниматоров. Но в основном родители везут своих детей сюда из-за коррекционной программы «Рука-мозг».
— Этот лагерь единственный в России и, скорее всего, даже в мире потому, что коррекционная программа «Рука-мозг» применяется только у нас. Мы видим результаты уже через три дня. Вчера у нас сел четырёхлетний мальчик, который раньше не мог сидеть. Кто-то начинает делать свои первые шаги. Родители успокаиваются, довольны все. После лагеря родители получают чёткую программу на дом, и сами занимаются с детьми. Мы им даём удочку, а они, если занимаются, получают хорошие результаты. Без занятий дома, конечно, результатов не будет, — говорит руководитель благотворительного фонда «Луч света» Наталья Смолянина.
Программу «Рука-мозг» разработал Анатолий Смолянинов из университета имени Коменского в Братиславе. В лагере с детьми занимается ведущий российский специалист по программе «Рука-мозг» Олег Смолянин. Он рассказывает, что программа упражнений разрабатывается для каждого ребёнка индивидуально в зависимости от его состояния и возможностей. Задача специалиста — научить родителей проводить с детьми упражнения, которые приведут в тонус детские мышцы. Результаты зависят от тяжести заболевания ребёнка и от точного следования указаниям специалиста.
— Ребёнок не мог держать голову, а теперь начинает держать её ровно, не мог опираться на руки — начинает опираться, ребёнок не мог стоять на ногах — начинает стоять, не мог ходить — делает первые шаги. У детей выравнивается мышечный тонус. Машину без ключа завести можно? Нет, конечно. Вот так и у детей — этот ключ для запуска сломался. На ранних этапах развития были нарушены структуры головного мозга, то есть ребёнок не делал этого движения. Наша задача — создать эти условия, — объясняет Олег Смолянин.
Лагерь посетил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он пообщался с родителями, детьми и специалистами лагеря, а также посмотрел репетицию представления театральной студии «Рыба».
— Когда мы с вами в хорошем настроении участвуем в театрализованных постановках, читаем стихи, поём, мы обновляемся духовно и физически. Мы обновляемся, и это придаёт нам силы, поэтому я желаю вам побольше сил и творчества, — сказал митрополит детям из студии «Рыба».
В конце визита Иоанн рассказал, что уже приезжал в лагерь в прошлом году. Тогда он взял рисунки детей, чтобы показать на выставке русского абстрактного искусства. По мнению митрополита, через рисунки детей можно понять взрослого художника, которых хотел выразиться в необычной манере. Также Иоанн напомнил, о том, что лагерь помогает не только детям, но и взрослым возродить в себе человечность и нравственность.
— Взрослые, обременённые глобальными проблемами политики, не замечают, как дети нуждаются в помощи. В этом лагере не только дети восстанавливают свои духовные и физические силы, но и люди возрождают свою человечность нравственность. Дети, нуждающиеся в нашей помощи, возрождаясь, возрождают наши души, — считает Иоанн.
Пятая смена лагеря закончится 6 августа, но организаторы планируют провести зимний лагерь и выездной лагерь на море. Правда, для этого им нужны спонсоры.