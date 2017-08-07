Белгородская Общественная палата предложила страховать детей от редких и тяжёлых заболеваний

Белгородские Общественная палата обратилась в Общественную палату РФ с предложением дать возможность родителям застраховать своих детей от тяжёлых и редких болезней, требующих дорогостоящего лечения. На данный момент такие предложения на рынке страховых услуг есть, но их немного, и они малодоступны.
— Цель страхового, как и любого другого бизнеса, — это получение прибыли. Поэтому очевидно, что при нынешнем положении вещей работа в этом направлении страховщикам малоинтересна. Выходом могло бы стать государственно-частное партнёрство в страховой сфере, — рассказал член Общественной палаты Белгородской области Михаил Бажинов.
По информации пресс-службы Общественной палаты, сейчас не все тяжелобольные дети попадают под квоту обязательного медицинского страхования, поэтому родителям приходится обращаться в различные фонды, СМИ, к волонтёрам и блогерам.
— Болезнь ребёнка, требующая дорогостоящего лечения, — это беда, с которой его родители нередко остаются наедине. И собирают на надежду об излечении как могут: обращаются в фонды, стучатся во все двери, оббивают пороги с протянутой рукой. Практика сбора средств для лечения детей уже никого не удивляет, и эта обыденность страшна. А на теме активно паразитируют лжеволонтёры и прочие мошенники, — рассказывает Михаил Бажинов.
- «Фонарь» раньше публиковал расследование активистов «Скорой молодёжной помощи» о том, как работают некоторые благотворительные фонды.
- После публикации в городе запустили акцию #лжеволонтёр, чтобы привлечь внимание общественности к сбору денег на улицах и в транспорте.
- Губернатор Евгений Савченко тоже обратил внимание на эту проблему и призвал избавиться от сборщиков податей во всех городах и районах области.