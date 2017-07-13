​В Белгородской области власти придумали, как бороться с лжеволонтёрами

В Белгородской области на заседании регионального Совета безопасности власти разработали план по борьбе с лжеволонтёрами. Предполагается, что помешать работе недобросовестных фондов поможет ассоциация благотворительных организаций. Разработкой регламента ассоциации занимаются чиновники. Таким образом они хотят регламентировать работу власти и фондов, которые занимаются благотворительностью.
Возглавит ассоциацию руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк. Также профильные органы усилят контроль в этой сфере и создадут горячую линию для приёма жалоб на лжеволонтёров. В образовательных учреждениях с родителями проведут профилактические беседы.
— Я прошу, чтобы в результате мероприятий, о которых вы доложили, мы избавились в городах, районных центрах — везде на территории области — от сборщиков подати. Но с другой стороны должен существовать порядок, когда можно собирать средства. Я имею в виду уличных музыкантов, художников, — цитирует «БелПресса» Евгения Савченко.
Напомним, что раньше «Фонарь» публиковал расследование активистов «Скорой молодёжной помощи» деятельности двух российских благотворительных фондов — «Счастливая жизнь» и «Фонда добрых людей». Организаторы расследования выяснили, что волонтёры, собирающие деньги на лечение детей, могут получать зарплату за свою помощь из собранных средств, а деньги, которые передают на лечение детей, не всегда в полном объёме доходят до адресатов. Недавно активисты сняли новое видео, в котором они пообщались с парнями и девушками, которые собирали деньги в городском транспорте.
— Честный фонд никогда не будет стесняться говорить о своей деятельности, напротив, он будет стараться её максимально освещать. Скромный фонд — плохой фонд. Почему нечестные фонды боятся СМИ? Потому что они могут задать неудобные вопросы, поэтому [представители этих фондов] сидят себе тихо, собирают деньги, — считает руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.