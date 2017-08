Женщина перевезла через границу солнцезащитные шторы без оформления документов. Белгородская транспортная прокуратура сообщила о вынесении приговора по уголовному делу гражданке Украины. 56-летняя женщина признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.Следствие установило, что в июне женщина приехала из Харькова в Валуйки и привезла партию солнцезащитных штор, которые не были оформлены для перемещения через границу. Таможенники решили выписать административный протокол и изъять у продавщицы товар.Харьковчанка предложила уладить вопрос без оформления документов и передала заместителю начальника таможенного поста 3,5 тысячи рублей. Но таможенник взятку не принял, а женщину задержали.Суд назначил обвиняемой штраф в размере 25 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. Женщина нецензурно выругалась на полицейского, который составлял на неё протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Суд признал виновной жительницу Вейделевского района в оскорблении представителя власти. Напомним, в феврале 2016 года автомобиль осуждённой остановили сотрудники ДПС. Они заподозрили, что женщина за рулём пьяна. Во время составления протокола водитель публично оскорбила полицейского, нецензурно выругалась, тем самым унизив честь и достоинство сотрудника ДПС, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Теперь обвиняемая должна выплатить 10 тысяч рублей штрафа. Девочки переходили дорогу не по пешеходному переходу. В субботу, 10 сентября, в Старом Осколе в микрорайоне Молодогвардеец 38-летний водитель на ВАЗ-2110 сбил двух учениц, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. 13-летняя и 14-летняя девочки получили травмы и обратились в трампункт первой городской больницы. Водитель уехал с места ДТП, но позже его задержали полицейские, которые подтвердили, что он ехал за рулём пьяным. Жителя областного центра оштрафовали за попытку подкупить сотрудника правоохранительных органов. Свердловский суд в Белгороде приговорил 40-летнего мужчину к штрафу в 206 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что белгородец за деньги хотел избавить своего знакомого от административного наказания за мелкое хулиганство. Мужчина предложил сотруднику стационарного поста полиции на улице Вокзальной в Белгороде 103 тысячи рублей. Полицейский предупредил мужчину о незаконности его предложения, но он проигнорировал предупреждение и бросил деньги на стол полицейского. В суде женщина пыталась доказать, что не имеет отношения к задолженностям и дорогой иномарке. Белгородский районный суд ограничил пенсионерке выезд за границу из-за долгов по штрафам за нарушение правил дорожного движения. В суд обратилось управление федеральной службы судебных приставов. Согласно их документам, женщина владеет автомобилем Porsche Cayenne Turbo и задолжала по штрафам 55 тысяч рублей.В суде белгородка отрицала свою причастность и к штрафам, и к автомобилю.— Она пояснила, что машину купил на её имя родственник, который впоследствии перепродал её, но не оформил переход права собственности надлежащим образом. Кто является покупателем, ей неизвестно. Доводы владельца автомобиля не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Суд удовлетворил требования федеральной службы судебных приставов и ограничил право пенсионерки на выезд из России до уплаты ею задолженности, — рассказали в пресс-службе Белгородского районного суда. Нет, мы совсем не хотим сказать, что назвали прошедшие семь дней «неделей обещаний» из-за пресс-конференции мэра. Наоборот, Боженов был скуп на обещания, а если и говорил о планах, то только в далёкой перспективе — тут особо не разгуляешься. Однако неделя так сложилась, что и без красивых речей градоначальника подарила много пищи для размышлений на будущее. Разбираемся. — в регионе анонсировали «новую волну» социальной рекламы. Баннеры с жизнеутверждающими цитатами и примерами «белгородских традиций» уже начали размещать вдоль дорог. Всего 188 штук. Ездить на Прохоровское поле — белгородская традиция. Традиция, Карл!Пример «новой волны» социальной рекламы в Белгородской области, иллюстрация belregion.ru— мэрия Белгорода опубликовала распоряжение «О подготовке к празднованию Дня города...». Из документа становится понятно, что День города в этом году будет существенно отличаться от прошлых. Центральным событием начала августа станет парад духовых оркестров, на который приедет главный оркестр России — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. До этого в областном центре пройдёт первый фестиваль мела, фестиваль военно-патриотических фильмов, презентация игры и занимательного проекта о Белгороде, фестиваль силовых структур «Богатырская сила» и фестиваль мороженого.— мэр Белгорода Сергей Боженов на минувшей неделе впервые за год провёл пресс-конференцию. Встреча с журналистами получилась небогатой на важные и интересные заявления. Мэр впервые публично заговорил о земле нынешнего зоопарка и о том, что будет на ней после переезда зверинца — если всё будет хорошо, то здесь появится аквапарк. Эту идею и мечту Боженова уже поддержали губернатор Евгений Савченко и новый хозяин земли, гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов.В остальном всё было достаточно традиционно: мэра спросили, будут ли в Белгороде по-настоящему общественные слушания по важным вопросам, а мэр ответил, что часто сами люди не приходят на них; мэра спросили, могут ли 50 или 100 тысяч белгородцев что-то изменить, как-то повлиять на решения в городе, а мэр ответил, что к каждому надо прислушиваться, но не у каждого идти на поводу; мэра спросили, почему уже в новых, закупленных недавно автобусах так жарко — мэр в ответ спросил, в каких автобусах летом не жарко. И так далее.Сергей Боженов рассказал журналистам о Белгороде, удобном для жизни, фото fonar.tv— вышел новый выпуск передачи «Места знать надо» — о доме № 41 по Гражданскому проспекту, когда-то принадлежавшему белгородскому купцу Александру Вейнбауму. — вышел новый выпуск передачи «Места знать надо» — о доме № 41 по Гражданскому проспекту, когда-то принадлежавшему белгородскому купцу Александру Вейнбауму. Смотреть такое надо.— в сети появляется всё больше информации о будущем дворце спорта на улице Щорса. Официальные источники не спешат раскрывать детали, в то же время где-то в недрах интернета данные обнаруживаются. Сообщество «Белгород становится лучше» опубликовало план изменения дорог у будущей стройки. Здесь и расширение Щорса, и надземные переходы, и открытие железнодорожного переезда.— крупное ЧП произошло в четверг, 11 июня, в районе «Спутника». На улице Энергомашевской полностью сгорел гостинично-банный комплекс «Терема», пострадали также продуктовый магазин и другие объекты рядом с ним. Поплавился и фасад частного дома, который находился в 15 метрах от бани. Пострадавших нет.Пожар на улице Энергомашевской уничтожил гостинично-банный комплекс, фото fonar.tv— ЦПКиО им. Ленина готовится к долгожданным изменениям. Об этом говорит генеральный директор ООО «Геопарк» и владелец детского кафе «Тропикано» Александр Каракулов. По его словам, компания «Боше», которая планировала инвестировать в объект, отказалась от намеченных планов и теперь горадминистрация согласилась на проект Каракулова. Главный архитектор города Галина Горожанкина представила новый проект парка, в котором оказались учтены все пожелания господина Каракулова, а первый заместитель мэра Константин Полежаев подписал план распределения территорий ЦПКиО.— в Белгороде появилась новая мода — проводить фестивали красок Холи. Не успел РСМ ярко отметить свой юбилей, как «МегаГРИНН» уже организовал новый фестиваль на открытие своей площадки на крыше торгового центра. В итоге бросаться краской и купаться в пене пришло огромное количество молодёжи; многие потом жаловались на жару, недостаток краски, отношение охраны, отсутствие туалетов и тому подобные вещи. К слову, в городе уже объявлен новый фестиваль, который пройдёт на площади у УСК Хоркиной в конце июня.Фестиваль красок Холи в «МегаГРИННе» собрал очень много людей, фото fonar.tv— в ботаническом саду НИУ «БелГУ» стартовал сезон летних концертов под названием «НеслуЧАЙные встречи». Это совместный проект университета и белгородской филармонии. В присутствии ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина, начальника управления культуры региона Сергея Курганского и множества зрителей, некоторые из которых из-за недостатка места сидели на траве, выступил камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. Рядом со сценой можно было отведать вкуснейшего чая, а до и после концерта отправиться на экскурсию по ботаническому саду.Зрители первой «НеслуЧАЙной встречи», фото vk.com/belinter— из трёх домов, которые планировалось украсить этим летом в рамках нового конкурса «Стрит-арт», остался лишь один. Это выяснила «БелПресса», которая узнала подробности второго городского конкурса. Оказалось, что дома на Некрасова, 5б и Богдана Хмельницкого, 71 уже включены в программу капремонта, а значит не могут быть оформлены художниками. Поэтому предстоит оформлять только фасад здания на Победе, 81 — право рисовать здесь завоевала дизайн-студия М207, представившая работу под условным названием «Мир после войны». Предположительно, эскиз воплотят в жизнь до 1 августа.Фасад дома, который будет оформлен М207, скриншот maps.yandex.ru— День России в Белгороде в этом году ничем особенным не запомнился. Пара традиционных праздничных мероприятий в парках гор