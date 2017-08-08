В Белгороде показали инсталляцию «Мечта сбывается» и сад «Живой город»

В Белгороде некоторые участники форума «Зелёная столица» показали журналистам наработки проектов, которые они представят в конце августа. Архитектор «Белгородоблпроекта» Диана Вердиева подготовила инсталляцию «Мечта сбывается» с зоной для фотографии, которая будет подсвечиваться ночью, скамейкой-стоянкой для велосипедов и клумбой со светящимися лейками.
— Эта инсталляция сделана таким образом, что в разное время суток она будет по-разному играть и с каждой точки обзора она будет иметь разный вид. Она абсолютно несложная по идее, — рассказала Диана Вердиева.
Инсталляция Вердиевой будет находиться рядом с фонтаном возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной.
План другого проекта — сада «Живой город» — показали сотрудники завода «Арбет».
— В концепцию проекта легли натуральные природные формы: в данном случае — соты. Этой идеей мы хотели донести в Год экологии, что человек должен быть ближе к природе, един с природой, — рассказывает дизайнер Иван Пищулин.
«Живой город» составят объекты из натуральных материалов — металла, камня и дерева.
Напомним, что в Белгороде 25 и 26 августа пройдёт форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица». Он будет разделён на две части: экспозиционную и деловую. На форуме представят пять тематических секций: городские общественные пространства, городское озеленение, создание комфортной среды обитания, экологическое воспитание и ландшафтное обустройство сельских территорий. Организатором форума является правительство области, а экспертами — российские и иностранные специалисты, а также губернатор Евгений Савченко.
— Это мероприятие проводится для того, чтобы популяризовать ландшафтное искусство, архитектуру, организовать белгородское профессиональное сообщество архитекторов, дизайнеров, озеленителей. Это то сообщество, в котором мы сегодня остро нуждаемся, — рассказала Анна Гамурак, координатор проекта, начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области.