Праздничная
программа была насыщенная: от открытия
нового
скейт-парка и
белгородского
динопарка до реконструкции
боя за освобождение Белгорода,
от
конкурса
автомобилисток
до
фестиваля
«Русская
каша»,
от чемпионата по метанию мобильников
до
концерта
Евы Польны и группы «Те100стерон»
.
Напомним,
что редакция вела онлайн-трансляцию с
праздника. Почитать и посмотреть её
можно
здесь.
День города в Белгороде-2017
В субботу, 5 августа, в Белгороде отпраздновали 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Праздничная
программа была насыщенная: от открытия
нового
скейт-парка и
белгородского
динопарка до реконструкции
боя за освобождение Белгорода,
от
конкурса
автомобилисток
до
фестиваля
«Русская
каша»,
от чемпионата по метанию мобильников
до
концерта
Евы Польны и группы «Те100стерон»
.
Напомним,
что редакция вела онлайн-трансляцию с
праздника. Почитать и посмотреть её
можно
здесь.
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