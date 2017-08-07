День города в Белгороде-2017

На 18-летнего жителя Алексеевского района завели уголовное дело. Алексеевский межрайонный следственный отдел СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело на 18-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. По версии следствия, 8 апреля 2016 года подозреваемый после школьной дискотеки в местном доме культуры вывел девушку на улицу, несколько раз ударил и изнасиловал. Жертве удалось вырваться и убежать домой, где она рассказала о произошедшем родителям.Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. За изнасилование несовершеннолетней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Профсоюз «Правда» презентовал фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто» студентам ещё двух белгородских вузов. Профсоюз «Правда» продолжает знакомить белгородских студентов с выставкой «Герои России, какими их не видел никто». Одним из приоритетных направлений работы организации является патриотического воспитание, поэтому за месяц фотовыставку московских фотографов успели посмотреть несколько десятков тысяч белгородцев. На этот раз работы показали студентам Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина и Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина. На снимках изображены военные, испытатели и учёные, которые получили высшую награду Российской Федерации — звание Героя России. — Каждое время имеет своих героев. Мы часто вспоминаем страшную Великую Отечественную войну, но я скажу, что не было и пятилетки, когда бы наша страна не получала вызов от мировых держав, которые борются за превосходство в мире, которые неравнодушны к богатствам нашей страны и к успехам нашего народа. Нам навязывают такие события. Так было в своё время в Корее, потом во Вьетнаме, так было в Египте и в других самых разных точках, включая Афганистан. И в каждом из этих случаев наша страна отвечала на вызов своими героями, своими людьми. Именно они, несмотря на политическую конъюнктуру, несмотря ни на какие течения, сдерживали ценою собственного здоровья и жизни, отстаивали интересы нашей родины, — рассуждает Александр Турьянский, ректор Белгородского аграрного университета. России фотографировали по просьбе благотворительного фонда «Память поколений», который возглавляет Валентина Терешкова. В Белгород выставку привезли профсоюз «Правда» и НИУ «БелГУ», начинание которых поддержал региональный департамент внутренней и кадровой политики. Перед презентацией фотовыставки в обоих университетах прошли концерты для студентов, которым показали видео о создании фотовыставки и рассказали об идее проекта — познакомить с судьбами людей, которые своим примером доказывают, что героическая эстафета служения Отечеству никогда не прерывается и передаётся из поколения в поколение. В Белгородском аграрном университете имени Горина участники творческих коллективов вуза прочли несколько патриотических стихов и баллад, спели песни о России и Великой Отечественной войне. — Для нас огромная честь принимать эту выставку и огромная честь работать с фондом, который возглавляет Валентина Терешкова... Выставка для нас очень важна, и многие из нас уже познакомились с фотопортретами Героев России. Я думаю, что и выставка, и та информация, которую мы получили, будет особенно важна для нас — наследников тех великих подвигов, которые совершали эти люди... Пожалуйста, внимательно посмотрите в глаза и лица этих людей — они действительно герои нашего великого государства, — обратился к студентам Андрей Дмитраков, заместитель начальника Белгородского юридического института МВД России по работе с личным составом.Напомним, что мобильная фотовыставка «Герои России, которыми их не видел никто» пробудет в парке Победы до 21 июня, а 21 июня в 15.00 перед музеем-диорамой «Огненная дуга» пройдёт её официальное закрытие. — Я очень доволен результатами фотовыставки. Перед проведением волновался, воспримут ли её белгородцы. Результат превзошёл все ожидания. Выставку увидели более 25 тысяч жителей региона. Одним из приоритетов деятельности профсоюза «Правда» является патриотическое воспитание современной молодёжи. Мы хотим, чтобы молодые белгородцы узнали истинных Героев нашего времени, ветеранов боевых действий, которые защищали Родину и заслуживают уважения и восхищения. Молодёжь должна знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них! — считает Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда». На правах рекламы Социальные сети, новостные порталы, бесплатные мессенджеры стали намного популярнее классических звонков и SMS — пакет мобильного интернета стоит дешевле, чем услуги голосовой связи. Редакция «Фонаря» выясняла, у какого оператора самый быстрый 3G. В Белгороде пользователи мобильной связи могут выбрать между четырьмя операторами: МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Если пять лет назад абонентов в большей степени волновала зона покрытия — будет ли телефон «ловить» дома, на работе и на даче, то сегодня на первое место вышла скорость мобильного интернета.Ты помнишь, как всё начиналосьСкоростной мобильный интернет сегодня входит в список базовых потребностей большей части населения Белгородской области. Первыми запустили в эксплуатацию связь третьего поколения специалисты «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в 2009 году, за ними подтянулся МТС в 2010-м и «МегаФон» в 2011-м. В конце апреля этого года большую тройку догнал и «самый честный» оператор мобильной связи Tele2, дав возможность своим абонентам чувствовать себя полноценными пользователями всех прелестей 3G.В 2010 году пиковая скорость доступа в идеальных условиях находилась на уровне 3,6 мегабит в секунду, и абоненты отмечали, что в условиях реальной жизни средняя скорость едва достигала 150 килобит в секунду. Например, скачать одну песню весом в шесть мегабайт можно было приблизительно за шесть минут — но этим мало кто занимался из-за сравнительной дороговизны мобильного интернета.От шести минут — к двум секундамСегодня в регионе существует несколько порогов пиковых скоростей у разных операторов связи: в зависимости от оборудования 3G-базовая станция может раздавать интернет на скорости 21 мегабит в секунду или 42 мегабита в секунду. Мы сейчас не берём в расчёт LTE, который обеспечивает скорость загрузки до 326,4 мегабит в секунду, потому что в Белгородской области 4G запущен только у МТС.FONAR.TV замерил скорость у всех операторов мобильной связи в крупных торговых центрах города. Для тестирования мы выбрали фуд-корты: обычно именно там уставшие от шоппинга и развлечений посетители оседают с чашечкой кофе и пшеничной булкой с котлетой и залипают в экраны гаджетов в поисках новостей.Итак, места проведения теста: ТРЦ «Рио» (проспект Богдана Хмельницкого, 164), Мегакомплекс «ГРИНН» (проспект Богдана Хмельницкого, 137т), МТРК «Сити Молл Белгородский» (улица Щорса, 64). Для проведения эксперимента мы использовали: смартфон HTC Titan на базе операционной системы Windows 7.5, программу для замера скоростей Speedtest, сим-карты «МегаФон», Tele2, МТС, «Билайн». Дата проведения теста — 4–5 мая.Мы замеряли время ответа сети на запрос (ping), скорость загрузки (download) и скорость выгрузки (upload). В таблице мы приводим по два результата из трёх замеров для каждого мобильного оператора. Мы выбрали лучший и худший показатели по скорости загрузки. Для точности замеряли скорость в килобитах в секунду (кбит/с), а время ответа — в миллисекундах.ТРЦ «Рио», 4 мая, 19:20–20:00. Оператор ping, мс download, кбит/с upload, кбит/с «МегаФон» 227 5 170 743 292 3 050 623 МТС 133 6 040 876 146 2 457 970 «Билайн» 139 30 817 6 518 134 2 767 1 081 Tele2 69 27 720 4 210 139 19 540 3 682 Мегакомплекс «ГРИНН», 5 мая, 19:20–20:00. Оператор ping, мс download, кбит/с upload, кбит/с «МегаФон» 373 1 597 2 041 679 900 602 МТС 135 6 080 882 120 3 667 577 «Билайн» 140 29 133 4 031 136 26 136 3 079 Tele2 262 2 494 1 496 132 474 1 063 МТРК «Сити Молл Белгородский», 5 мая, 20:20–20:50. Оператор ping, мс download, кбит/с upload, кбит/с «МегаФон» 0 1 977 1 576 276 845 308 МТС 125 28 129 4 576 134 27 875 3 984 «Билайн» 177 28 470 4 643 152 27 797 3 572 Tele2 134 2 161 2 752 268 299 2 011 Мегакомплекс «ГРИНН», фото Екатерины БеломирскойТаким образом, рекорд скорости при проведении данного замера показал «Билайн» в ТРЦ «Рио» — 30 817 кбит/с, то есть, та же самая песня в шесть мегабайт скачивается за 1,6 секунды.Вторым по скорости в «Рио» оказался Tele2, показав скорость в 27 мегабит в секунду.В «МегаГРИННе» пальму первенства удержал «Билайн» с показателем в 29 мегабит в секунду, а второе место захватил МТС с шестью мегабитами в секунду.МТРК «Сити Молл Белгородский» на фуд-корте обеспечивает своим посетителям высокие и приблизительно равные скорости у МТС и «Билайна» — около 28 мегабит в секунду.Чистота эксперимента Важно понимать, что такой тест, проведённый в «походных условиях», не претендует на абсолютную истину. В других частях города картина скоростных режимов выглядит иначе — всё зависит от расположения базовых станций (чем ближе базовая станция определённого оператора, тем лучше сигнал и выше скорость), нагрузки на сеть (чем больше людей — тем ниже скорость), проведения плановых работ на сетях — о них абонентам, как правило, неизвестно, но дискомфорт при пользовании мобильной связью ощущается. Мужчина хотел решить дело с кражей, дав следователю вознаграждение, но его задержали полицейские. Суд приговорил 26-летнего новооскольца к одному году колонии общего режима за кражу и попытку дать следователю взятку. В сентябре этого года обвиняемый увидел стоящий рядом с магазином велосипед и украл его. На него завели уголовное дело за кражу, но, когда он находился в кабинете следователя, он предложил закрыть дело за вознаграждение в 11 тысяч рублей. После передачи денег его задержали полицейские. Уголовные дела о краже велосипеда и взятке объединили в одно производство. За сутки в регионе в ДТП получили травмы три человека, в том числе несовершеннолетний велосипедист В пятницу, 21 августа, в Губкине водитель на ВАЗ-2114 врезался в КамАЗ. По данным УМВД по Белгородской области, причиной аварии стало то, что водитель легковушки на дороге не пропустил грузовик. Водитель и пассажир ВАЗа госпитализированы.В Белгороде в авариях пострадали два человека, в том числе один несовершенно