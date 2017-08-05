В Белгороде социологи выяснили, какие чувства вызывает город у жителей

Жильцы многоэтажки на улице Александра Невского написали письма губернатору и президенту с просьбой остановить стройку. Администрация Белгорода ответила на запрос «Фонаря» о стройке на улице Александра Невского, 1а. В документе сказано, что по этому адресу должен появиться продуктовый магазин.— Данные работы проводятся с целью развития сети магазинов шаговой доступности, реализующих продукцию, выпускаемую на территории Белгородской области, в рамках импортозамещения.Магазин строит ООО «Веста», арендовавшее муниципальную землю на три года. Напомним, жители нескольких домов на этой улице протестуют против стройки. Они считают, что она может повредить деревьям, которые там растут. Активисты местного ТСЖ написали письма мэру Белгорода Сергею Боженову и губернатору Евгению Савченко с просьбой отменить стройку. Копии отправили президенту и премьер-министру.— Мы переживаем за деревья. У нас там дуб растёт, которому 50 лет, — объяснила пожилая женщина, присоединившаяся к разговору. — Вот они всё загородили, а там внутри установка, которую мой покойный муж ставил для выбивания ковров. Нам теперь выбить негде! Это свинство вообще. Сказали, что перенесут, но уже почти месяц, как загородили, и всё! А мы страдаем, — рассказали жители домов нашему корреспонденту. Младенцу оказали помощь только после того, как с объезда вернулся дежурный педиатр. Жительница Прохоровского района пожаловалась в местную прокуратуру на заведующую детским отделением районной больницы, которая отказалась провести осмотр её 11-месячного ребёнка. В начале ноября 2015 года женщина вызвала «скорую» своему сыну, у которого была высокая температура. Маму и малыша доставили в больницу для постановки диагноза. В больнице была только заведующая отделением, которая отказалась осматривать ребёнка, ссылаясь на то, что у неё закончился рабочий день. Она нарушила закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и клятву Гиппократа.Малыша осмотрели только тогда, когда после объезда участка в больницу вернулся дежурный педиатр. Прокуратура провела проверку и обязала главного врача Прохоровской районной больницы не допускать подобных нарушений и наказать виновных в произошедшем. Заведующую детским отделением и и. о. заместителя главного врача по медицинской части привлекли к дисциплинарной ответственности. Олег Полухин представил Андрея Изварина коллегам на расширенном заседании ректората 5 декабря. В понедельник, 5 декабря, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин представил сотрудникам вуза нового проректора по экономике и финансам. Им стал бывший первый заместитель главы администрации Белгорода по экономике Андрей Изварин. Он работал в мэрии Белгорода с ноября 2015 года до ноября 2016 года и входил в число руководящих сотрудников городской администрации, занявших свои посты сразу после избрания мэром Константина Полежаева. До работы в городской администрации Андрей Изварин работал заместителем начальника областного департамента финансов и бюджетной политики. Представители силовых структур оцепили часть улицы Преображенской. По информации «Фонаря», во вторник, 12 января в 10:20 по телефону 01 поступил анонимный звонок о якобы заминировании банка «Русский стандарт», здание которого расположено на Преображенской улице, 74. Представители силовых структур выехали для проверки информации. Часть улицы Преображенской от пересечения с улицей Чумичова до пересечения с улицей Попова была оцеплена.— Неизвестный сообщил о том, что в одном из филиалов банка заложено взрывное устройство. В целях проверки информации все белгородские филиалы названного банка были оцеплены сотрудниками полиции. Проводилась эвакуация находящихся в помещении граждан. Полученная информация не подтвердилась. Работа банковских учреждений восстановлена. Ведётся проверка по данному факту, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. Субсидии направят всем российским регионам. Белгородская область получит из федерального бюджета 5,97 миллионов рублей для закупки вакцин и препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом B и С. Всего Правительство РФ выделило Минздраву 2,28 миллиарда рублей на эти цели. Субсидии получат все 85 субъектов России. Больше всего выделили Свердловской области — 261 миллион рублей, Санкт-Петербургу — 149 миллионов рублей и Москве — 140 миллионов рублей. Справка «Фонаря»Весной 2016 года, по информации регионального управления Роспотребнадзора, в Белгородской области выявили 1689 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель поражённости населения заболеванием у нас ниже чем в среднем по России в 6,3 раза, хотя с 2015 года он вырос в 2,5 раза. В 2016 году каждый день выявляли по одному ВИЧ-инфицированному белгородцу. Больные проживают во всех районах области, но больше всего их в Губкинском и Старооскольском городских округах и Белгороде. Сотрудники Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями напоминают, что заразиться ВИЧ может любой здоровый человек от другого инфицированного. Самый распространённый и естественный путь передачи ВИЧ — половые контакты. Кроме того, болезнь может передаваться при переливании крови от заражённого ВИЧ донора, при уколах, которые делают иглами и шприцами, на которых осталась заражённая ВИЧ кровь. ВИЧ может передаться также от заражённой беременной женщины её будущему ребёнку. Больше информации о профилактике ВИЧ-инфекции — в группах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В 2014 году заместитель председателя регионального парламента заработал чуть больше 22 миллионов рублей. Валерий Скруг, фото itpark-kazan.ruВо вторник, 12 мая, на сайте белгородской облдумы появился раздел со сведениями о доходах и имуществе депутатов. Заместитель председателя облдумы отчитался о своих заработке и собственности. В 2014 году Валерий Скруг заработал 22 161 522 рублей. Он также владеет земельным участком для индивидуального жилищного строительства площадью 3067 квадратных метров и половиной земельного участка площадью 1145 квадратных метров, двумя жилыми домами площадью 264,8 квадратных метров и 687,7 квадратных метров, частью квартиры площадью 116 квадратных метров и квартирой площадью 106 квадратных метров. В прошлом году Валерий Скруг задекларировал 18 052 228 рублей.Валерий Скруг был одним из четырёх депутатов, не отчитавшихся о своих доходах. На сегодняшний день информацию о заработке и имуществе не предоставили депутаты Николай Мухин и Владимир Томаев.Напомним, на прошлой неделе с сайта облдумы удалили раздел о доходах и имуществе депутатов, но сейчас он снова отображается. В пресс-службе думы нам рассказали, что в ближайшее время скрывать раздел не планируется. Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. В Старом Осколе суд признал виновным полицейского, который во время задания забрал у подозреваемого банковскую карту и снял с неё деньги. Осуждённого выявили коллеги — сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. Следствие установило, что мужчина работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Во время задания он искал участника организованной преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков. В итоге полицейский задержал подозреваемого и нашёл у него банковскую карту, которая принадлежала другому человеку. Полицейский узнал у задержанного пин-код карты и снял с неё 16 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. За превышение должностных полномочий суд признал полицейского виновным и назначил ему штраф 70 тысяч рублей. Главный редактор сетевого издания Belive.ru, депутат горсовета Александр Пыж приготовил лапшевник по рецепту «Поваренной книги Белгородской области» и рассказал, с чего начался его кулинарный путь в Словакии, что символизирует еда в разных районах и почему нужно отказаться от мультиварок. Участник проекта «Вкусная экономия. Мужчины на кухне» Александр Пыж удивил женское жюри традиционным русским десертом — лапшевником. Его приготовление занимает немного времени, а затраты на продукты составляют не более 300 рублей. Зато накормить лапшевником можно компанию из шести человек. — В состав лапшевника входят те ингредиенты, которые есть всегда дома: лапша, яйца, сахар. Лапшу я, к сожалению, готовить не буду — я не умею — а вот моя бабушка умела. Она меня не научила, как это делать, как тесто замешивать. Но в принципе... я это буду делать из шебекинских макарон, они самые крутые. Они ничем не отличаются от настоящих. Лапшевник. Ингредиенты Молоко — 1 литр, 37 рублей. Макароны или лапша — 300 граммов, 44 рубля. Масло сливочное — 150 граммов, 64 рубля. Яйца куриные — 12 штук, 72 рубля. Сливки — 50 миллилитров, 5 рублей. Сахар — 200 граммов, 22 рубля. Щепотка соли, корица. Итого: блюдо на шесть персон за 244 рубля. Приготовление— Пару лет назад я организовывал мастер-классы по приготовлению блюд по рецептам «Поваренной книги Белгородской области». Всё очень просто, очень вкусно. И все задаются вопросом: «Как так? Почему мы этого не знаем? Почему мы этого не видим?». Наверное, в погоне за итальянскими, японскими вариантами мы забываем про своих бабушек, своих прабабушек, которые всё это хранили и берегли. Было бы здорово, если бы мы продолжали эти традиции, — заявил Александр Пыж. — Почему вы выбрали именно это блюдо? — Мы готовим волшебную вещь: лапшевник. Лапшевник готовится очень просто, но у него есть сакральный смысл. Говорят, что в некоторых деревнях, посёлках его готовили на Масленицу. По тому, какой лапшевник дома, как часто его готовят, судили о благополучии и благосостоянии всей семьи. Такие блюда, как лапшевник, раньше назывались «заедки». Были «закуски», которые ели перед основным блюдом, потом само основное блюдо — суп, второе — а потом шли «заедки», которые в дальнейшем переросли в «десерты». Вот старорусский десерт мы и готовим. — То есть у нас получится сладкая запеканка? — Лапшевник можно использовать и не как десертное блюдо, а как мясное. Можно добавлять в него творог, курагу, изюм, орехи, всё, что есть дома. Когда хозяйка готова удивить гостей своим оригинальным блюдом, она может положить в лапшевник всё, что ей захочется. — Что ещё вы готовили по рецептам поваренной книги? — Из этой кулинарной книги я готовил замечательную кашу. Она называется «красная каша». Готовят её в селе Красное. Считается, что тот, кто съест эту