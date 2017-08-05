В Белгороде социологи выяснили, какие чувства вызывает город у жителей

В Белгороде в мае и июне провели исследование функций локальной идентичности в самосознании горожан. Работу сделала Мария Потеряхина под руководством профессора НИУ «БелГУ» Сергея Лебедева. Исследователь выяснила, как жители воспринимают город и жизнь в нём.
Оказалось, что у респондентов Белгород чаще всего вызывает чувства привычности и знакомости, однако многих из них не всё устраивает в городе. Более половины участников опроса в целом довольны городской территорией, но хотели бы её улучшить. 55 процентов горожан считают, что Белгород знаменит свой военной историей, а самая известная достопримечательность по мнению 77 процентов опрошенных — музей-диорама. Основные качества белгородцев, по мнению респондентов, — доброта, отзывчивость, честность и открытость.
Участники опроса сомневаются в возможности полноценной самореализации в Белгороде и считают двигателем личного прогресса знакомства и связи, а виной неудач — семейственность и кумовство. По мнению белгородцев, в городе не хватает цирка, дельфинария и планетария. «Духом» белгородского сообщества жители города считают спортсменов и администрацию города, а людьми, противопоставляющими себя остальным горожанам, — сектантов, иноверцев и религиозные меньшинства.
57 процентов опрошенных считают себя православными христианами и всего 15 процентов признают себя неверующими. Больше половины участников опроса говорят о том, что белгородцы готовы друг другу помочь в сложной ситуации. С подробными результатами исследования можно познакомиться здесь.