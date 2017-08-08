Первый областной конкурс «Автоледи-2017» завершился в Белгороде

Женщина заполучила путём мошенничества 855 тысяч рублей, которые ей передали доверчивые пенсионеры. Новооскольский районный суд приговорил 57-летнюю жительницу Ростовской области к 2,5 года колонии поселения за мошенничество с купюрами «Банка приколов». Она восемь раз обманывала пенсионеров Корочанского, Новооскольского и Чернянского районов, а также жителей Тульской области. Во всех случаях она действовала по общей схеме: приходила к пожилым людям и говорила, что она работает в банке, обещала прибавку к пенсии и анонсировала грядущую «денежную реформу», предлагая сразу же обменять старые купюры на новые. Бабушки и дедушки отдавали деньги, не подозревая, что женщина возвращает им банкноты «Банка приколов». Всего таким образом мошенница забрала себе более 850 тысяч рублей. Суд признал её виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба, но в качестве смягчающих обстоятельств учёл её раскаяние, признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба, наличие у неё ребёнка и состояние здоровья. Новые лотки защищают мясо от внешнего воздействия и обладают высокой термостойкостью. Агрохолдинг «Мираторг» начал производить охлаждённую свинину в алюминиевых лотках для быстрого приготовления. — Алюминиевые лотки обладают максимально полным набором гигиенических, санитарных и экологических свойств. Огромный плюс таких упаковок — возможность без временных затрат и лишних усилий приготовить вкусный ужин, — заявил генеральный директор свинокомплекса «Короча» Василий Попов. В «Короче» выпускают более 150 видов свинины в потребительской упаковке. «Лопатку домашнюю» белгородцы смогут купить в фирменных магазинах «Мираторга» уже в августе. В пресс-службе агрохолдинга поясняют, что алюминиевые лотки не только защищают мясо от воздействия внешних факторов, но и обладают высокой термостойкостью и способностью равномерно распределять тепло внутри продукта. На правах рекламы «Белводоканал» проводит ремонтные работы. Во вторник, 30 июня, в Белгороде с 9:00 до 17:00 будет отключена холодная вода в домах по адресам: улица Чехова, 26, 28, 32, переулок 2-й Мичуринский, 2, 4, переулок 1-й Мичуринский, улица Садовая, 30, 9 и в переулке Павлова.В «Белводоканале» отключение объяснили ремонтными работами по замене запорной арматуры. Александр Верзун объяснил журналистам, какими способами он удерживает мужчин в селе, сколько можно заработать на клубнике и что нужно детям. Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области— Я рад приветствовать вас в самом красивом районе Белгородской области! Я говорю так не потому, что здесь родился и здесь работаю, а потому, что я много где побывал. Наш район — зелёная медаль на груди святого Белогорья, как и сама наша область, — поприветствовал Александр Верзун журналистов во время пресс-тура по Грайворонскому району.Яблочные миллионы«Грайворонский район очень компактный. У нас 85 тысяч гектаров земли, из них 65 тысяч — земли сельхозназначения и, как логично можно из этого сделать вывод, основой экономики района являлось и является сельское хозяйство. Более 90 процентов валового регионального продукта — сельское хозяйство. Когда я пришёл сюда на работу, я, проанализировав состояние структуры экономики, сделал вывод, что у нас на территории района работают три крупных холдинговых компании: «Агро-Белогорье», «Приосколье» и «Разгуляй». Они вносят основной вклад в экономику района. Я начал искать точки роста, и даже до политики импортозамещения стало понятно, что производить надо еду, как говорит Евгений Степанович. То, от чего в последнюю очередь отказывается человек, — продукты питания. И то, что ввозится в Российскую Федерацию или на внутренний рынок Белгородской области. Стали появляться интересные проекты».— В Грайворонском районе родилась идея программы «Миллион тонн яблок». Мы активно занимаемся развитием садоводства — у нас в районе 150 гектаров садов заложено. А к 2018 году мы рассчитываем выйти на 200 гектаров садов, при этом Грайворон никогда не был садоводческим центром, и мы не претендуем на яблокопервенство.Фото Антона ВергунаОсетровые перспективыС 2014 года в селе Луговка Грайворонского района работает малое предприятие по производству осетрины и чёрной икры.«Этот проект реализовывался на стыке введения санкций. Сначала осторожно, потом мы с инвесторами оценили риски и возможности и поняли, что проект может быть расширен. Сейчас речь идёт о том, что к следующему году мы будем производить здесь 2 тонны икры и 20 тонн рыбы. Это предприятие уникально не только тем, что оно пока единственное в Белгородской области, но и тем, что при старте появился интегратор, который обладал технологией, — человек знал, как вырастить рыбу и получить из неё икру. Вокруг него появились участники, желающие сделать у себя такие же мини-предприятия. У нас получился интеграционно-кооперационный проект. Он достаточно сложен в юридическом оформлении, но очень прост в обывательском понимании: „Я знаю как. У моих партнёров есть возможности. Я им помогаю на взаимовыгодной основе — поставляю им малька, корма, оказываю консалтинговые услуги по технологии, снимая с них значительную часть рисков“. Сейчас в проекте участвуют три крупных фермера, мы ведём переговоры ещё с двумя».Сельские якоря— Экономика — это фундамент всех социальных проектов. Будет прочный экономический базис — будет устойчивое социальное развитие. И, самое главное, будут жить такие сельские районы, как Грайворонский. Белгородская область удивительна и уникальна. Губернатор показывал стратегическое мышление в течение 20 лет по развитию села и равитию малых форм хозяйствования на селе. Я это воочию увидел, когда поездил по другим городам и регионам. Мы не должны смотреть, где хуже, — мы должны смотреть, где лучше, и стремиться к лучшему, но при этом должны ценить и видеть то, что у нас сделано. Следующей точкой роста являются малые формы хозяйствования на селе.«Надо развивать малые формы хозяйствования, чтобы люди на селе жили, якорились, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы были рабочие места». Фото Антона Вергуна— Проблема отъезда молодёжи (и не только молодёжи) из сёл сохраняется. Мужчина трудоспособного возраста уезжает на вахту на Север, в Москву на так называемые заработки, шабашки. Но даже если проанализировать, сколько они оттуда привозят денег… Если разделить и получить среднемесячную зарплату за год, то получается, что здесь можно заработать не меньше, а то и больше, работая на земле, производя садовую землянику, ягоду, занимаясь садоводством, работая даже на предприятиях по найму. А он уезжает на месяц-два, у него дом без присмотра, жена без присмотра, дети без отца… Из этого вытекают социальные проблемы.«Задача правительства области, наша задача — рассказывать людям о возможностях зарабатывать на селе. А такие возможности есть!». Клубничные дивиденды— Самое сложное — дать этот импульс, чтобы люди поверили, что это возможно. И такими маленькими проектами мы пытаемся это сделать. Сейчас у нас реализуется проект по выращиванию садовой земляники (клубники). Мы получили гранты на развитие малого предпринимательства. Десять человек у нас взяли земельные участки по 20–30 соток, подготовили почву. Весной будет посадка клубники. Экономика проекта такая, что за три месяца работы можно зарабатывать столько же, скольбы бы ты получал за год при чистой прибыли в 35–40 тысяч рублей в месяц. Ты поработал три месяца, к тебе приехали, твою клубнику забрали, рассчитались с тобой. Работа сложная, деньги лёгкими не бывают вообще. Особенно на селе деньги лёгкими не бывают. «Этот проект мы подсмотрели в селе Красном. У них он успешно реализуется, и мы у себя начали делать. Люди посмотрели, поверили, и я думаю, что мы их не подведём. Я поработал в бизнесе, и я понимаю, что такое продать. Здесь мы трезво и взвешенно подходили к выбору проектов с точки зрения сбыта: мы входили в те проекты, в которых гарантирован сбыт. Проблема производителя — это попасть на торговые полки, на прилавки. Зайди сейчас к нам в федеральные сети — усилиями нашего правительства там есть местная продукция, но это редкий случай. Проект по ягодам: задача того, кто производит, — просто вырастить в заданное время заданные объёмы. Приезжает специальная организация, которая покупает эту клубнику — чистую, в контейнере. Со сбытом яблок проблем нет: даже третий сорт находит своего покупателя. Его на сухофрукты и пектин берут, в соки мешают. Но дальше мы хотим, чтобы предприниматель не просто произвёл яблоки, а чтобы он ещё делал хранение и переработку. То есть должна появляться добавочная стоимость. Сейчас мы ищем с яблочниками и рыбниками нашими лёгкие решения для малых форм хозяйствования.Дохороводились— На прочном базисе экономики, который мы пытаемся выстроить, должна строиться социальная политика. С социалкой в Белгородской области, на мой взгляд, всё хорошо. Кто хочет — ищет возможность, кто не хочет — ищет причину. У нас есть все возможности для полноценной жизни на селе. Грайворонский район был первым районом, в котором начали развивать сельский туризм. Сейчас нас далеко вперёд обошли прохоровцы — Прохоровка на таком бренде не может не быть лидером.«Но в классическом понимании сельский туризм — это приехал, коровку подоил, сено покосил, на этом же сене поспал, грибы пособирал. Тишина... Я хочу развивать детский сельский туризм — это когда городские дети приезжают и своими руками пробуют какие-то сельские профессии, можно даже просто корову подоить. Первые группы к нам уже приезжали. Я видел глаза ребёнка, который в первый раз увидел близко корову. Счастливое детство — это детство, наполненное положительными эмоциями. Мы должны давать детям не только тесты, ЕГЭ, учёбу — мы должны давать им позитивные эмоции».Фото Владимира Корнева— Наши узорные хороводы заняли первое место на премии Russian Event Awards. Хороводили мы хороводили, наконец-то дохороводились. У нас — номинация «Лучшая реализованная идея событийного туризма». От идеи до первой премии прошёл год. За год мы вышли на федеральную повестку, и это накладывает определённые обязательства. Теперь нас знают, теперь к нам поедут, и нам надо будет ещё лучше встречать, ещё лучше организовывать. Сергей Степанов раньше работал в департаменте здравоохранения и соцзащиты населения. В Шебекинском районе назначили нового руководителя администрации. Им стал бывши