Первый областной конкурс «Автоледи-2017» завершился в Белгороде

В Белгороде профсоюз «Правда» совместно с сотрудниками управления ГИБДД по Белгородской области провели первый областной конкурс «Автоледи-2017». Мероприятие приурочили ко Дню города и 74-й годовщине со дня освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Организаторами выступили управление ГИБДД УМВД по Белгородской области, межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда», областное управление физкультуры и спорта, ДОСААФ России, Центр молодёжных инициатив и Российский союз молодёжи.
В автомногоборье поучаствовали 42 женщины на 21 автомобиле. Главными условиями победы автомобилисток стало их знание правил дорожного движения и отсутствие штрафов за нарушения на дорогах.
Перед началом конкурсной части автомобилистки поучаствовали в автопробеге под лозунгом социального проекта «Дети выбирают безопасные поездки». Родителей также проконсультировали специалисты, которые учили их правильно выбирать детские автокресла.
Конкурс «Автоледи-2017» состоял из четырёх этапов: приготовление тематических блюд, тесты на знание ПДД, демонстрация мастерства вождения и разрисовка автомобильных шин.
На площадке конкурсантки должны были пристегнуть ребёнка, которого на конкурсе заменял большой игрушечный розовый заяц, в детском кресле, проехать «змейку» и заехать в «гараж», не коснувшись конусов. Затем на место водителя садилась вторая участница, которая проходила те же испытания, но только задним ходом. Обе участницы работали на общее время, а за каждый сбитый конус девушки получали штрафные секунды.
Творческие этапы соревнований оценивали дети из детских садов. Пока автомобилистки раскрашивали шины и соревновались в вождении, мальчикам и девочкам показывали спектакль театра «Рукавичка» о правилах дорожного движения и играли с ними в интерактивные игры. После представления профсоюз «Правда» подарил ребятам светоотражающие элементы для безопасного перехода улиц ночью.
Победительниц «Автоледи-2017» выбирали в нескольких номинациях. Дипломы и подарки девушкам вручили заместитель председателя профсоюза «Правда» Денис Винокуров и врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области Олег Толстой. В итоге первое место в главном этапе соревнований — вождении на площадке — заняли Елена Башкатова и Дарья Веселова из Старого Оскола. Вторыми стали белгородцы, а третьими — автомобилистки из Волоконовки.
— Сегодня дорогие дамы — автоледи — доказали, что могут и умеют быть профессионалами в любых сферах жизни. Желаю вам совершенствовать свои водительские навыки и впредь. Желаю вам, чтобы мужчины уступали вам дорогу и лояльно относились к вам! — обратился к участницам конкурса заместитель председателя профсоюза «Правда» Денис Винокуров.
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