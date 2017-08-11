​Брат пропавшего белгородского шахтёра спустится в шахту в Мирном

Брат белгородского шахтёра Дмитрия Марьина Алексей, рассказавший «Медузе», что не доверяет спасательной операции на руднике «Мир», сам спустится в шахту. Такое заявление опубликовала на своём сайте горнорудная компания «Алроса».
Алексей Марьин присоединится к группе спасателей, как наблюдатель. Мужчина сможет увидеть, в каких условиях работают спасатели и каковы возможности ведения работ под землёй.
Ранее Алексей рассказал журналистам «Медузы», что на шахте нельзя было работать потому, что она уже два раза затапливалась, а последний раз вода прорывалась в шахту за неделю до аварии. По мнению Алексея, на руднике мало что делается для спасения шахтёров.