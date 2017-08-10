Губернатор-коллекционер. О чём говорил с доверенными лицами Евгений Савченко

Евгений Савченко появился в избиркоме на три минуты раньше планируемого. Он проходил регистрацию последним из лиц, претендующих на пост губернатора — коммунист Станислав Панов, Константин Климашевский из ЛДПР и Эдуард Чаусов из «Партии ветеранов России» уже получили свои удостоверения кандидатов.
Секретарь избиркома Владимир Шовгеня сообщил, что 157 подписей депутатов и одна от главы Губкинского городского округа в поддержку Савченко прошли подтверждение. То есть оснований не зарегистрировать губернатора кандидатом нет и быть не может.
Самым волнующим моментом заседания стало определение точного времени, когда Евгения Савченко зарегистрировали, — то есть когда члены комиссии единогласно подняли руку за него. Все начали смотреть на часы: председатель комиссии Николай Плетнёв сначала сказал, что в 11:06, но Евгений Степанович поправил его на минуту вперёд.
Плетнёв под аплодисменты отдал Савченко удостоверение.
— Желаю вручить вам ещё одно такое удостоверение, — заглянул на пять лет вперёд председатель избиркома.
— Будем стараться, — ответил глава региона, заметив, что собирает удостоверения в коллекцию.
Обладатель уникального для российских губернаторов собрания через полчаса встречался со своими доверенными лицами. Руководитель штаба Савченко, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин заявил, что в полукруглом зале корпорации «Развитие» собрались «70 штыков — авторитетных во всех сферах жизни людей».
Тут была, например, директор филармонии Светлана Боруха. Или председатель Совета директоров старооскольского АО «Кмапроектжилстрой» Карл Лоор. В первом ряду находился администратор сообщества «Белгород — это интересно» Сергей Хахалев. Рядом с ним — племянник губернатора, глава корпорации «Развитие» Михаил Савченко. И ещё десятки руководителей дворцов спорта, домов культуры, предпринимателей и работников полей из районов, чей урожай не пощадил недавний град, о чём шёл разговор в кулуарах.
Евгений Савченко напомнил тем, кто забыл, что многих из них он знает лично, и заявил, что авторитет собравшихся гораздо выше, чем у самого него. «Так и должно быть!» — убеждал доверенных лиц глава региона.
Регламент встречи определили тут же.
— Он определяется терпением друг к другу, — улыбнувшись, пояснил кандидат в губернаторы.
— У нас оно бесконечно, — красиво ответил Полухин.
Савченко начал рассказывать о том, каким он видит новый срок. Он пояснил, что программа действий исходит из логики прошлых сроков.
— Нам нечего скрывать, мы идём с открытым забралом. Планы, поставленные пять лет назад и ещё ранее, и ещё ранее... выполнены или перевыполнены.
Это означает, что пора строить новые планы, потому и предвыборную программу назвали «Через перемены к новому качеству жизни». Правда, сам кандидат в губернаторы хотел назвать курс «Через перемены к справедливости», но «штаб забраковал».
— Качество жизни понятнее для людей, чем справедливость, — согласился кандидат в губернаторы.
Он начал рассуждать о значении перемен в жизни белгородцев и пришёл к выводу, что они имеют ключевое значение.
— Цой пел: «Нам нужны перемены». Люди всегда хотят перемен. Вот вы почему такие популярные? — обратился Евгений Степанович к собравшимся. — Вы постоянно делаете перемены. Это главный запрос современных людей.
Необходимые перемены в экономике кандидат в губернаторы определил в её «трансформации» — то есть в стремлении к инновациям.
Про качество жизни Савченко говорил конкретнее. Например, заявил, что строительством объектов в Белгородской области должны заниматься «только наши», а возводиться в целом должно «не больше того, сколько покупают». Глава региона вновь напомнил про то, что всем нужно читать блог Ильи Варламова (правда, так и не ответил на его пост о надземных переходах над Щорса).
На задних рядах четыре доверенных лица из Красной Яруги увлечённо записывали фамилию блогера.
|
Спустя полчаса после регистрации Савченко встречается с доверенными лицами pic.twitter.com/E2j0V1GaTr
Тем временем Савченко перешёл к тому, что по-хорошему человек должен иметь условия построить дом, посадить рядом овощи, фруктовый сад и работать отсюда же — за компьютером. Кандидат в губернаторы окликнул племянника.
— Вот у Михаила — в корпорации «Развитие» — сидят все за компьютерами, а ведь можно и дома сидеть!
Понять в конкретный момент отношение Савченко-младшего к удалённой работе своих сотрудников возможным не представлялось.
Тогда его дядя уже перешёл к дорогам. По словам Евгения Степановича, в Белгородской области их «делают на вырост». Вкладывается в это тоже немало, отметил Савченко, намекнув, что могли бы и поменьше. Особенно в прошлую пятилетку, когда область «недополучила 60 миллиардов рублей».
— Но потом заняли 30 миллиардов, и сейчас в целом хорошо себя чувствуем, — расслабил доверенных лиц из Борисовки кандидат в губернаторы и продолжил.
— Если бы Tesla стоила 800 тысяч — миллион рублей, все бы пересели на неё! Но пока она 10 миллионов, — заговорил об экологии Савченко.
Впрочем, ему недавно «что-то эдакое русское» показал Анатолий Чубайс, поэтому Евгений Степанович сохраняет надежду на лучшее в теме автопрома.
Кандидат в губернаторы отчитался, что в Белгороде закрыли все производства, источавшие плохие запахи. И напомнил, что предлагал президенту давать материнский капитал не за второго, а за третьего ребёнка — и по 1,5-2 миллиона рублей сразу.
— Мне кажется, что предложение в итоге получит поддержку, — заявил он.
Переходя к медицине, Евгений Степанович вспомнил, как медики (некоторые из них были на встрече) отнеслись с «настороженностью» к региональной реформе.
— Но затем стали спрашивать: почему раньше так не сделали?! — гордо поделился Савченко.
Благодарят кандидата в губернаторы, судя по его словам, и деятели культуры.
— На культуру мы никогда денег не жалеем! — заявил Савченко, напомнив, что четыре процента бюджета идёт туда («больше всего по России!» — добавил он).
Кандидат в губернаторы рассказал, как однажды не пожалел денег на белгородский спорт председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Как-то Савченко пришёл к нему на приём и попросил строить спортивные объекты на Белгородчине.
— Мы — лицо России, люди пересекают границу и видят нашу область, — мотивировал губернатор.
По его словам, Миллер тут же дал команду на строительство. Так в регионе к концу этого года появятся три ледовых дворца и ещё шесть объектов . И дальше — больше.
В построении солидарного общества Савченко планирует опираться на советскую систему «Развитие производственных сил — развитие производственных отношений — создание нового человека». Последнее, по словам кандидата в губернаторы, «забыто в стране», а это и есть пресловутое солидарное общество.
— Если бы ещё отключили „Первый“, второй и третий каналы... Там то Сирия, то Украина, — с улыбкой заявил Савченко в тему солидарного общества, добавив, что сам смотрит только «Культуру».
Пришло время сделать предложение доверенным лицам.
— Почти все мы заканчивали белгородские школы. А состоим ли мы в их Советах? Таких Советов даже не существует, — рассуждал о солидарности Евгений Савченко.
Он поинтересовался, какую школу закончил генеральный директор управляющей компании «Квил» Виктор Королёв. Оказалось, что вторую — с неё кандидат в губернаторы и предложил начать создавать Советы школ, которые «решали бы какие-то вопросы, необязательно финансовые».
В заключении Савченко окинул взглядом доверенных лиц и перешёл к своему главному обещанию.
— Я не собираюсь почивать на лаврах и отдыхать. Считаю, что этот мой срок, последний по законодательству, должен быть самым качественным. Мы знаем, как и что делать, и будем это делать и дальше.
Вопросов к своему кандидату у доверенных лиц практически не возникло. Один только «представитель рыбаков из Ивни» пожаловался на местных «мордоворотов», которые воруют рыбу. А прокуратура якобы на их стороне.
— Покажите
мне бумажку из прокуратуры, — попросил
Савченко.
— Покажу! Наши ТОСы никто не слушает! — сокрушался доверенный ивнянец.
— Разрешаю на вашем пруду повесить баннер: «Вся власть ТОСам!» — ответил кандидат в губернаторы. — С моим изображением.
И поблагодарил всех за встречу.
***
*информация ниже предоставлена кандидатами в губернаторы Белгородской области согласно действующему избирательному законодательству о предоставлении равных условий всем кандидатам в губернаторы. Публикуется с минимальными правками от редакции.
По информации избирательного штаба кандидата в губернаторы Белгородской области Константина Климашевского, которого выдвинули на выборы от ЛДПР, в Белгороде на заседании штаба утвердили основные идеи предвыборной кампании. Как кандидат экономических наук, Климашевский решил использовать известный слоган: «Знание — сила». Кроме него, выдвинули концепции: «Области нужен новый мотор», а специально для женщин его перефразировали следующим образом: «Хочу новое платье». Главным кандидат от ЛДПР считает девиз «За мной сила и опыт ЛДПР!».
***
По информации предвыборного штаба кандидата в губернаторы от КПРФ Станислава Панова, для прохождения кандидатом муниципального фильтра в облизбирком предоставили максимально необходимое количество подписей 157 депутатов земских собраний и городских округов, в том числе 37 членов муниципальных советов и депутатов городских округов из 19 районов области. В избиркоме все подписи признали действительными и достоверными.
Станислав Панов тоже уже встретился со своими сторонниками и определился с доверенными лицами, которые будут представлять его в выборный период. Это кандидаты экономических, сельскохозяйственных наук, руководители крупных предприятий и молодёжь. Как сообщили в штабе, сейчас уже готова программа развития региона, составленная вместе с белгородцами, представляющими различные направления деятельности. Эту программу кандидат и его доверенные лица обещают скоро представить избирателям. Предвыборный штаб кандидата в губернаторы от КПРФ находится в Белгороде на улице Крупской, 42а, и в Старом Осколе на улице Урицкого, 14.
***
Информации от других кандидатов в редакцию не поступило.