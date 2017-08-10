Губернатор-коллекционер. О чём говорил с доверенными лицами Евгений Савченко

Члены антикоррупционной комиссии университета ищут новые формы профилактики взяточничества. В НИУ «БелГУ члены антикоррупционной комиссии обсудили способы профилактики взяточничества с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Белгорода Сергеем Астаповым. В пресс-службе ведомства рассказали, что в вузе собираются выявлять студентов, которые могут захотеть дать взятку преподавателю.— Было предложено определить группы риска — тех студентов, у которых есть мотив дать взятку, к примеру, по причине большого количества пропусков занятий или неуспеваемости и целенаправленно с ними работать через старост, кураторов, — сообщает пресс-служба городского УМВД.Предполагается, что преподаватели будут дополнительно заниматься с отстающими студентами. Руководство вуза и полиция также договорились, что посредником между студентами и правоохранительными органами станет Информационно-консультативный центр Юридического института БелГУ. Авторы идеи считают, что студенты охотнее будут делиться своими проблемами с такими же студентам, как они. Вузовский центр бесплатной юридической помощи работает с 2001 года, там начинающие юристы консультируют клиентов по гражданскому, жилищному, семейному административному и наследственному праву. Поздравление председателя межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергея Фуглаева. «Дорогие земляки! От имени профсоюза „Правда“ и от себя лично сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником — Днём России! Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, великую национальную идею и единение народов вокруг неё. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое. Нам, жителям современной России, предстоит ещё многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе. На нас лежит общая ответственность за достойное будущее страны! Поэтому, от всей души желаю всем успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей любимой Родины! Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России!». На правах рекламы На сессии горсовета Белгорода был выбран новый мэр — им стал Константин Полежаев, за которого проголосовало подавляющее большинство депутатов. Его конкурент — предприниматель Илья Салмин — набрал всего четыре голоса. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев наблюдал за заседанием горсовета, который проходил будто бы по заранее написанному сценарию и завершился безусловным хэппи-эндом почти для всех. На сессии горсовета, где должны были выбрать нового мэра Белгорода, ждали высоких гостей. Вся парковка у администрации была занята оранжевыми конусами, рядом порядок охраняла муниципальная стража. Задолго до горсовета появилась информация, что на выборы мэра приедет губернатор Евгений Савченко, но в итоге вместо него прибыл первый заместитель Валерий Сергачёв.Вместе с ним из-за кулис уже заполненного депутатами и общественностью зала заседаний горсовета вышли председатель облдумы Василий Потрясаев, председатель Совета депутатов Сергей Глаголев, экс-мэр, а ныне заместитель губернатора Сергей Боженов, митрополит Иоанн и… Константин Полежаев, который, впрочем, занял место в зале, а не на сцене.Рядом с Полежаевым готовился к выступлению Илья Салмин и лишь секундное рукопожатие двух кандидатов в мэры прервало его работу.Сергей Глаголев пригласил председателя конкурсной комиссии Михаила Бажинова выступить с отчётом перед собравшимися. Депутат рассказал о том, что из трёх кандидатов комиссия рекомендует на итоговое голосование только двух, назвал партию Андрея Маликова «Гражданской реформой» (партия называется «Гражданская платформа» — прим. ред.) и объяснил, почему третьего кандидата не допустили к голосованию на горсовете. Депутата от «Гражданской платформы» Сергея Данькова это не устроило. Он попросил Бажинова объяснить, почему обнародовали только набранные кандидатами на конкурсной комиссии баллы, а критерии, по которым комиссия отдала предпочтение другим кандидатам, — нет. Председатель конкурсной комиссии объяснил это регламентом проведения конкурса. Даньков попросил разрешения задать ещё один вопрос. «Если кандидатов на должность мэра у нас не столько много, а в документах (есть возможность рекомендовать — прим. ред.) не менее двух кандидатов, то спрашивается, почему нельзя было допустить на голосование трёх кандидатов?», — ненавязчиво намекал на однопартийца депутат. В ответ Бажинов стал рассказывать не о снятом Маликове, а о других кандидатах — несостоявшихся. «К сожалению, в конкурсную комиссию за всё время поступило лишь пять звонков. Были от КПРФ, ЛДПР… Но в итоге подать документы никто так и не пришёл». Так выяснилось, что до последнего дня в ЛДПР хотели побороться за пост мэра, но в итоге отказались принести необходимые документы. «Те, кто хотел, тот и реализовал возможности», — резюмировал Бажинов. В течение следующих 40 минут он и его коллеги по конкурсной комиссии не узнали ничего нового: сначала Салмин, а затем и Полежаев представили свои программы социально-экономического развития Белгорода до 2018 года, которые уже были защищены перед комиссией ранее.Обратная ситуация была для депутатов — они, будущий электорат, во время этих выступлений должны были выбрать того или иного кандидата, чтобы затем проголосовать за него. Тем символичнее было, когда Салмин, на тот момент уже 15 минут бороздивший просторы сложных чиновничьих терминов, после очередного из них выдал протяжное «фуууухх…». Вздох усталости от происходящего однозначно отражал то, что происходило в этот день в мэрии.«Большую» интригу составляла и секция вопросов кандидатам. В частности, вопрос Салмину от депутата Дьячкова и дальнейшая рецензия на «глубокую программу кандидата» от депутата Владимировой были явно заранее срежиссированны — финальной скрипкой должен был выступить депутат Радченко, чья роль в сценарии ограничивалась фразой «предлагаю прекратить прения». Однако идеально выполнить установку не удавалось — коммунисты были активны и задавали свои вопросы, поэтому прения приходилось предлагать прекращать по нескольку раз.Список выступающих с их репликами на столе депутата Вадима РадченкоОдин из таких вопросов был от КПРФ про задуманную Полежаевым работу по реконструкции дворов. — Если не финансировать это дело, то ваши фразы превращаются в пустой звук. В 2015 году на ремонт дворовых территорий было выделено 27 миллионов, из областного бюджета также было запланировано 27, но не поступило ни копейки. Вы озвучили, что 177 дворов остро нуждаются в ремонте. Сколько будет денег из бюджета 2016 года отдано на дворы? — спросил депутат Городков.«Я не знаю. Новый мэр будет утверждать бюджет», — поскромничал Полежаев, добавив, что никто не говорит, что все дворы отремонтируют за год, но вот «разработать программу» — это да.— Константин Алексеевич, я хотел бы «подставить плечо» вашей программе — мы планируем открыть ещё один православный садик на 40 мест в центре Белгорода, — взял слово митрополит Иоанн, предварительно спросив у Глаголева, можно ли обратиться к кандидату. «Я посмотрел структуру власти и не нашёл ничего про промышленность. У нас что, Белгород совсем сельхозпроизводителем стал? Давайте как-то структурно этим заниматься — вот Иван Викторович Конев сидит…», — указал владыка на гендиректора «Энергомаш-Строя», намекая на сотрудничество с ним. Знал ли митрополит о куда более тесном «сотрудничестве» конкурента Полежаева и Ивана Конева, — доподлинно неизвестно.Слово попросил депутат Гребенников, предупредив, что у него «на три минуты». Глаголев не почувствовал подвоха. «Все мы понимаем, что сейчас сложное время…» — начал читать по бумажке директор гимназии № 1. «Юрий Борисович, у вас вопрос или…?», — прервал председатель горсовета. «Я выступить хочу», — оправдался Гребенников. «А, тогда извините», — ответил Глаголев и дал слово депутату Розенталю. «Вам же легче, Юрий Борисович!», — бросили удивлённому Гребенникову однопартийцы.— Даже не вопрос, а пожелание… Константин Алексеевич всё время говорит «депутаты», «работать с депутатами», «уважать депутатов»… Я хотел бы просто пожелание… Я уже обращаюсь как к действующему мэру, — всё никак не мог перейти к сути Розенталь.— Рановато, — улыбнулся Полежаев.— Я глубоко уважаю областные власти: и Василия Николаевича (Потрясаева — прим. ред.), и Валерия Александровича (Сергачёва — прим. ред.) и патриарха… — продолжил Розенталь.Его дальнейшие слова заглушили смех и аплодисменты, но депутат что-то говорил про эвакуаторы и парковки.— Надо как-то аккуратнее! — по-доброму пожурил Розенталя митрополит. — А то в новостях напишут, что в Белгороде собрались выбрать мэра, а выбрали патриарха. «Я предлагаю прекратить прения, — произнёс сакраментальную фразу депутат Луценко, — думается, что любой здравомыслящий депутат способен оценить потенциал каждого из претендентов. А то мы и так в этих прениях уже зашли далеко. Давайте прекращать». Пришло время выступлений. Валерий Сергачёв зачитал представление губернатора Евгения Савченко, который рекомендовал назначить мэром Константина Полежаева. Свои «представления» озвучили получившие слово депутат Гребенников и депутат Игнатова. В частности, ректор БГИИК прямо призвала депутатов голосовать за кандидатуру Полежаева.«Предлагаю подвести черту. В конце концов, существуют такие формы как депутатские наказы, депутатские обращения, но их надо обращать к конкретному мэру. Нам нужен мэр!», — взмолился депутат Луценко. Голосование было тайным — депутаты ставили галочку напротив фамилии кандидата и опускали листы в урну. В результате 45 народных избранников отдали голос за Полежаева, четыре — за Салмина. Один из депутатов устроили мини-акцию протеста: он отказался брать бюллетень. По информации «Фонаря», «протестовавшим» был коммунист Александр Городков.«Очень приятно, что в зале присутствуют почти все мэры Белгорода новой России. […] Однажды Георгия Голикова спросили, почему мы результаты такие (высокие — прим. ред.) показываем в городе. „А от того, что у нас каждый мэр не рушит всё заново, а становится на плечи предыдущего и так забирается на высоту“. У вас самая высокая высота, Константин Алексеевич», — объяснил новому мэру бывший градоначальник Сергей Боженов. — В сегодняшний день очень важно, чтобы вы услышали голос наших сограждан. Не
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Губернатор-коллекционер. О чём говорил с доверенными лицами Евгений Савченко

9 августа Евгения Савченко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Белгородской области. В шестой раз. По этому случаю он встретился с доверенными лицами и рассказал о том, как планирует провести ближайшие пять лет. Владимир Корнев наблюдал за событиями в избиркоме и на встрече с соратниками.

Евгений Савченко появился в избиркоме на три минуты раньше планируемого. Он проходил регистрацию последним из лиц, претендующих на пост губернатора — коммунист Станислав Панов, Константин Климашевский из ЛДПР и Эдуард Чаусов из «Партии ветеранов России» уже получили свои удостоверения кандидатов.

Секретарь избиркома Владимир Шовгеня сообщил, что 157 подписей депутатов и одна от главы Губкинского городского округа в поддержку Савченко прошли подтверждение. То есть оснований не зарегистрировать губернатора кандидатом нет и быть не может.

Самым волнующим моментом заседания стало определение точного времени, когда Евгения Савченко зарегистрировали, — то есть когда члены комиссии единогласно подняли руку за него. Все начали смотреть на часы: председатель комиссии Николай Плетнёв сначала сказал, что в 11:06, но Евгений Степанович поправил его на минуту вперёд.

Плетнёв под аплодисменты отдал Савченко удостоверение.

— Желаю вручить вам ещё одно такое удостоверение, — заглянул на пять лет вперёд председатель избиркома.

— Будем стараться, — ответил глава региона, заметив, что собирает удостоверения в коллекцию.

Обладатель уникального для российских губернаторов собрания через полчаса встречался со своими доверенными лицами. Руководитель штаба Савченко, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин заявил, что в полукруглом зале корпорации «Развитие» собрались «70 штыков — авторитетных во всех сферах жизни людей».

Тут была, например, директор филармонии Светлана Боруха. Или председатель Совета директоров старооскольского АО «Кмапроектжилстрой» Карл Лоор. В первом ряду находился администратор сообщества «Белгород — это интересно» Сергей Хахалев. Рядом с ним — племянник губернатора, глава корпорации «Развитие» Михаил Савченко. И ещё десятки руководителей дворцов спорта, домов культуры, предпринимателей и работников полей из районов, чей урожай не пощадил недавний град, о чём шёл разговор в кулуарах.

Фото vk.com/id433204416

Евгений Савченко напомнил тем, кто забыл, что многих из них он знает лично, и заявил, что авторитет собравшихся гораздо выше, чем у самого него. «Так и должно быть!» — убеждал доверенных лиц глава региона.

Регламент встречи определили тут же.

— Он определяется терпением друг к другу, — улыбнувшись, пояснил кандидат в губернаторы.

— У нас оно бесконечно, — красиво ответил Полухин.

Савченко начал рассказывать о том, каким он видит новый срок. Он пояснил, что программа действий исходит из логики прошлых сроков.

— Нам нечего скрывать, мы идём с открытым забралом. Планы, поставленные пять лет назад и ещё ранее, и ещё ранее... выполнены или перевыполнены.

Это означает, что пора строить новые планы, потому и предвыборную программу назвали «Через перемены к новому качеству жизни». Правда, сам кандидат в губернаторы хотел назвать курс «Через перемены к справедливости», но «штаб забраковал».

— Качество жизни понятнее для людей, чем справедливость, — согласился кандидат в губернаторы.

Он начал рассуждать о значении перемен в жизни белгородцев и пришёл к выводу, что они имеют ключевое значение.

— Цой пел: «Нам нужны перемены». Люди всегда хотят перемен. Вот вы почему такие популярные? — обратился Евгений Степанович к собравшимся. — Вы постоянно делаете перемены. Это главный запрос современных людей.

Необходимые перемены в экономике кандидат в губернаторы определил в её «трансформации» — то есть в стремлении к инновациям.

Про качество жизни Савченко говорил конкретнее. Например, заявил, что строительством объектов в Белгородской области должны заниматься «только наши», а возводиться в целом должно «не больше того, сколько покупают». Глава региона вновь напомнил про то, что всем нужно читать блог Ильи Варламова (правда, так и не ответил на его пост о надземных переходах над Щорса).

На задних рядах четыре доверенных лица из Красной Яруги увлечённо записывали фамилию блогера.

Тем временем Савченко перешёл к тому, что по-хорошему человек должен иметь условия построить дом, посадить рядом овощи, фруктовый сад и работать отсюда же — за компьютером. Кандидат в губернаторы окликнул племянника.

— Вот у Михаила — в корпорации «Развитие» — сидят все за компьютерами, а ведь можно и дома сидеть!

Понять в конкретный момент отношение Савченко-младшего к удалённой работе своих сотрудников возможным не представлялось.

Тогда его дядя уже перешёл к дорогам. По словам Евгения Степановича, в Белгородской области их «делают на вырост». Вкладывается в это тоже немало, отметил Савченко, намекнув, что могли бы и поменьше. Особенно в прошлую пятилетку, когда область «недополучила 60 миллиардов рублей».

— Но потом заняли 30 миллиардов, и сейчас в целом хорошо себя чувствуем, — расслабил доверенных лиц из Борисовки кандидат в губернаторы и продолжил.

— Если бы Tesla стоила 800 тысяч — миллион рублей, все бы пересели на неё! Но пока она 10 миллионов, — заговорил об экологии Савченко.

Впрочем, ему недавно «что-то эдакое русское» показал Анатолий Чубайс, поэтому Евгений Степанович сохраняет надежду на лучшее в теме автопрома.

Кандидат в губернаторы отчитался, что в Белгороде закрыли все производства, источавшие плохие запахи. И напомнил, что предлагал президенту давать материнский капитал не за второго, а за третьего ребёнка — и по 1,5-2 миллиона рублей сразу.

Фото Василия Суслова

— Мне кажется, что предложение в итоге получит поддержку, — заявил он.

Переходя к медицине, Евгений Степанович вспомнил, как медики (некоторые из них были на встрече) отнеслись с «настороженностью» к региональной реформе.

— Но затем стали спрашивать: почему раньше так не сделали?! — гордо поделился Савченко.

Благодарят кандидата в губернаторы, судя по его словам, и деятели культуры.

— На культуру мы никогда денег не жалеем! — заявил Савченко, напомнив, что четыре процента бюджета идёт туда («больше всего по России!» — добавил он).

Кандидат в губернаторы рассказал, как однажды не пожалел денег на белгородский спорт председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Как-то Савченко пришёл к нему на приём и попросил строить спортивные объекты на Белгородчине.

— Мы — лицо России, люди пересекают границу и видят нашу область, — мотивировал губернатор.

По его словам, Миллер тут же дал команду на строительство. Так в регионе к концу этого года появятся три ледовых дворца и ещё шесть объектов . И дальше — больше.

В построении солидарного общества Савченко планирует опираться на советскую систему «Развитие производственных сил — развитие производственных отношений — создание нового человека». Последнее, по словам кандидата в губернаторы, «забыто в стране», а это и есть пресловутое солидарное общество.

— Если бы ещё отключили „Первый“, второй и третий каналы... Там то Сирия, то Украина, — с улыбкой заявил Савченко в тему солидарного общества, добавив, что сам смотрит только «Культуру».

Пришло время сделать предложение доверенным лицам.

— Почти все мы заканчивали белгородские школы. А состоим ли мы в их Советах? Таких Советов даже не существует, — рассуждал о солидарности Евгений Савченко.

Он поинтересовался, какую школу закончил генеральный директор управляющей компании «Квил» Виктор Королёв. Оказалось, что вторую — с неё кандидат в губернаторы и предложил начать создавать Советы школ, которые «решали бы какие-то вопросы, необязательно финансовые».

В заключении Савченко окинул взглядом доверенных лиц и перешёл к своему главному обещанию.

— Я не собираюсь почивать на лаврах и отдыхать. Считаю, что этот мой срок, последний по законодательству, должен быть самым качественным. Мы знаем, как и что делать, и будем это делать и дальше.

Вопросов к своему кандидату у доверенных лиц практически не возникло. Один только «представитель рыбаков из Ивни» пожаловался на местных «мордоворотов», которые воруют рыбу. А прокуратура якобы на их стороне.

— Покажите мне бумажку из прокуратуры, — попросил Савченко.
— Покажу! Наши ТОСы никто не слушает! — сокрушался доверенный ивнянец.
— Разрешаю на вашем пруду повесить баннер: «Вся власть ТОСам!» — ответил кандидат в губернаторы. — С моим изображением.

И поблагодарил всех за встречу.

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*информация ниже предоставлена кандидатами в губернаторы Белгородской области согласно действующему избирательному законодательству о предоставлении равных условий всем кандидатам в губернаторы. Публикуется с минимальными правками от редакции.

По информации избирательного штаба кандидата в губернаторы Белгородской области Константина Климашевского, которого выдвинули на выборы от ЛДПР, в Белгороде на заседании штаба утвердили основные идеи предвыборной кампании. Как кандидат экономических наук, Климашевский решил использовать известный слоган: «Знание — сила». Кроме него, выдвинули концепции: «Области нужен новый мотор», а специально для женщин его перефразировали следующим образом: «Хочу новое платье». Главным кандидат от ЛДПР считает девиз «За мной сила и опыт ЛДПР!».

Фото Белгородского отделения ЛДПР

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По информации предвыборного штаба кандидата в губернаторы от КПРФ Станислава Панова, для прохождения кандидатом муниципального фильтра в облизбирком предоставили максимально необходимое количество подписей 157 депутатов земских собраний и городских округов, в том числе 37 членов муниципальных советов и депутатов городских округов из 19 районов области. В избиркоме все подписи признали действительными и достоверными.

Станислав Панов, фото Фото Белгородского отделения КПРФ

Станислав Панов тоже уже встретился со своими сторонниками и определился с доверенными лицами, которые будут представлять его в выборный период. Это кандидаты экономических, сельскохозяйственных наук, руководители крупных предприятий и молодёжь. Как сообщили в штабе, сейчас уже готова программа развития региона, составленная вместе с белгородцами, представляющими различные направления деятельности. Эту программу кандидат и его доверенные лица обещают скоро представить избирателям. Предвыборный штаб кандидата в губернаторы от КПРФ находится в Белгороде на улице Крупской, 42а, и в Старом Осколе на улице Урицкого, 14.

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Информации от других кандидатов в редакцию не поступило.

Владимир Корнев

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#выборы губернатора #Избирательная комиссия Белгородской области #Евгений Савченко
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