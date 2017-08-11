«Нам постоянно врут, мы видим это». Что говорят родственники белгородских шахтёров, пропавших на руднике «Мир»

На затопленной шахте на алмазном руднике «Мир» в Якутии, под землёй остаются четверо шахтёров из Белгорода. Прибывшие на место аварии спасатели подняли наверх 143 человека. Пропавшими без вести всё ещё считаются восемь шахтёров, включая белгородцев Валентина Мисника, Дмитрия Жукова, Дмитрия Марьина и Алексея Власенко. На рудник уже приехали родственники шахтёров. Журналисты «Медузы» Лилия Гайсина и Андрей Козенко поговорили с родными Валентина Мисника и Дмитрия Марьина и узнали, как на самом деле проходит спасательная операция в Мирном.
Алексей Марьин — брат белгородского шахтёра Дмитрия Марьина — рассказывает, что прилетел в Мирный 7 августа с жёнами и родственниками других шахтёров. В этот же день их поселили в гостинице и накормили. По словам Алексея, родственники не могут никому рассказать, что происходит на шахте потому, что город закрыт для журналистов. Об этом говорит и Алина Мисник — дочь второго шахтёра Валентина Мисника. Девушка рассказывает, что встречи с представителями МЧС и рудника «Мир» организовывают отдельно для родственников шахтёров из разных городов.
— Мы с ними даже толком не видимся, нас держат отдельно, не дают встречаться друг с другом, не хотят, чтобы мы общались, — делится с журналистами Алина.
Родственники
шахтёров
пока
ещё не встречались с главным
инженером шахты Александром Манном, но
уже два раза виделись с
замминистра МЧС Владленом
Аксёновым.
По словам Алексея Марьина о местонахождении
шахтёров можно только догадываться.
Возможно, они остались на том месте, где
бурили, но есть вероятность, что вода
унесла их вглубь шахты.
— Я считаю, что нам дают информацию, которую мы хотим слышать, — всё хорошо, работы идут. Только, на самом деле, там мало что делается. Шахта — в плачевном состоянии, там нельзя было работать, нарушений было очень много. Да там просто находиться нельзя было. Перед этим происшествием уже было два затопления. Неделю или дней десять назад там уже прорывало. Я считаю, что там вообще нарушена технология добычи руды — только за пределы города вся эта информация никуда не выходит. С родственниками четверых других пропавших нас поселили раздельно, видеться с ними не дают. Мы — белгородские — живём вместе, другие — с Крыма, из Новосибирска, с Донбасса — они отдельно. То их возьмут, то нас, им по ушам проедут, нам, расскажут что-то — и всё. Нет, чтобы всех вместе собрать. Мне кажется, они специально это делают, — цитирует брата Дмитрия Марьина meduza.io.
По словам Алины Мисник, 10 августа, спасатели прошли 15 метров под землёй по направлению выработки, где предположительно находятся шахтёры, но потом остановили работы потому, что утром с вертолёта в карьер сбрасывали пустые контейнеры с дырками. Родственникам объяснили, что это делается на случай, если сброс воды повторится. Контейнеры должны снизить напор.
— Нам постоянно врут, мы видим это. По телевизору показывают, что спасательные работы идут полным ходом, а нет такого. Они показывают только то, что им выгодно. Работы фактически приостановлены, и когда их возобновят в полной мере, мы не знаем. Они [представители рудника] даже не знают, что нам говорить. Вот, ситуация была позавчера: на руднике работали спасатели-альпинисты, после того, как закончили, они сами приехали в гостиницу, рассказали, что сегодня делали, как вели спасательные работы, сколько прошли. А потом вдруг Андрей Владимирович [Андрей Кузнецов, заместитель начальника по общим и социальным вопросам и снабжению рудоуправления Мирнинского ГОК АК «Алроса»], правда, очень вежливо, очень спокойно стал нам говорить, мол, крепитесь, шансов нет никаких, прощайтесь со своими мужчинами. Мы так закричали, нас весь Мирный услышал! У женщин истерика началась настоящая, у одной даже микроинфаркт случился, её откачивали. А немного позже к нам подошёл человек из МЧС Аксёнов [заместитель главы МЧС Владлен Аксенов] и говорит: «Кто вам такое сказал? Вы что истерику устраиваете? Надежда маленькая, но есть!» — рассказала «Медузе» Алина Мисник.
Девушка говорит, что её отец и другие шахтёры работали по 12 часов в сутки без выходных, хотя должны были работать в три смены. По словам Алины, с конца мая по 4 августа её отец получил только 20 тысяч рублей, хотя по по договору с подрядчиком должен был получать в месяц около 100 тысяч. Когда родственники шахтёров ещё были в Белгороде, «Белспецмонтаж», нанимавший шахтёров, выдал семьям по 50 тысяч рублей. Девушка не знает, что это за деньги — задолженность компании по зарплатам или компенсация родственникам.