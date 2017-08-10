«Квартирки-кладовочки». Как в Белгороде строят льготное жильё для молодых специалистов

Во вторник, 19 апреля, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Белгородскую область. В регионе он проверял выполнение «майских указов» Владимира Путина: для этого за день Беглов объехал более десяти точек в разных сёлах и посёлках региона. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев следил за попытками полпреда добиться обратной связи от белгородцев для президента. Программа рабочего визита полпреда президента в ЦФО Александра Беглова включала более десяти пунктов — даже бывалые операторы белгородских телеканалов удивлялись её насыщенности. Приготовления к приезду высокого гостя в Ракитном начались давно. За час до прибытия Беглова перед ледовой ареной «Дружба» всё блистало: небольшую парковку заняла выставка советских тракторов, легковых машин, старых велосипедов, прицепов — в общем, всего, что когда-то ездило, а теперь хранится в местном музее. — Сейчас приедет делегация, представитель президента какой-то, — объясняли смысл показа техники мне двое студентов ракитянского техникума. Каждый из них отвечал здесь за то, чтобы быстро поднять информационную табличку экспоната в случае, если она упадёт из-за ветра. Чуть дальше, возле входа на каток, мини-выставка из грамот, фотографий и кубков рассказывала об успехах местных спортсменов. Журналисты, в свою очередь, интересовались экономическими достижениями «Дружбы». — Нам ставится задача — собирать 30 процентов платных услуг. Остальное — идёт доплата из бюджета, — отвечал директор катка Василий Черномуров. По его словам, он верит в светлое будущее: «Оранжевый лёд» в Белгороде «работает с перерывами», а «Серебряный Донец» и вовсе «собираются прикрывать», поэтому Черномуров не просто надеется на приезд белгородцев, а всерьёз ждёт горожан. Тем более что гостям Ракитного будет что делать в перерыве между матчами — за ареной недавно появилась пейнтбольная площадка, а перед катком разбит «дендропарк». — Это не просто посадка! — обратил моё внимание глава района Владимир Перцев. — Есть схема, есть проект. Будем продолжать его расширять: сейчас два гектара, будет до восьми. Так сейчас выглядит ракитянский дендропарк Глава рассказал и о планах сделать на месте визитной карточки района — Юсуповского парка — настоящий парк культуры и отдыха. На вопрос о том, собирается ли Перцев просить средств на это (в частности, сегодня), чиновник улыбнулся и махнул рукой: «Муниципальный бюджет начинает! А потом кто-то подвязывается к нам, кто-то помогает…». За спиной Перцева раздался громкий шум. Это один из стендов мини-выставки не выдержал порыва ветра; осколки грамот, части кубков разлетелись по светло-серой плитке. Глава быстро зашагал к очагу несомненно главного на эту минуту районного ЧП. Приехавший кортеж во главе с Александром Бегловым, губернатором Евгением Савченко и главным федеральный инспектором региона Александром Закоржевским, конечно, уже не видел этого. Перцев как ни в чём не бывало рассказывал о растениях из Северной Америки, Азии, Европы и России, представленных в дендрарии, потом — о 167 спортивных сооружениях района. Затем — о первом месте районного управления спорта в областном рейтинге. Взяв слово, директор арены «Дружба» Василий Черномуров говорил, что на его катке тренируются все соседние районы. «Красная Яруга, Борисовка, Ивня… Да, вот они все здесь!» — изобразил удивление руководитель, словно и не знал, что соседи соберутся утром буднего дня на его льду. И действительно, команды, фигуристы и парни в шапках-ушанках, — все вышли в это утро на каток. Глава района пытался удивить высоких гостей. — В пятницу-субботу мы запускаем дискотеку на льду, очень популярно! Встречаются здесь, на втором этаже кафе, пьют кофе... — На коньках? — осторожно уточнил Беглов. — На коньках! — подтвердил Перцев. Оригинально в «Дружбе» подошли и к «конфликтам фигуристов и хоккеистов». — Мы делаем музыкальный театр! — раскрыл секрет примирения директор катка. — Участвуют и хоккеисты, и фигуристы. Сделали уже три представления. Замахнулись на «Золушку»! Александр Беглов, Владимир Перцев и Евгений Савченко (слева направо) на ледовой арене «Дружба»Помолившись в Свято-Никольском храме, представитель президента и губернатор переехали к местному Дворцу культуры. Здесь, перед зданием, стенды с выставкой фотографий девушки предусмотрительно удерживали сзади.Внутри ДК тоже было много инициативности. Беглова и Савченко завели буквально в каждый кабинет, где хоры, кружки самодеятельности, группы детей и местные умельцы показывали гостям, кто во что горазд. В основном все пели, что очень понравилось представителю президента; позже он не единожды отмечал это, постоянно восхищённо кивая головой. В одной из комнат чиновников ждал хор ветеранов. Сначала Евгений Савченко проявил перед пенсионерами дирижёрские способности, затем представил Александра Беглова, а после спросил: что передать через представителя президента самому Путину. «Историческая возможность!», — подчеркнул значимость момента Беглов. — Что у нас всё хорошо! — ответила ему одна из солисток. — Мы поём! — объяснила вроде бы очевидную вещь вторая.Остальные тоже, мягко говоря, ни на что не пожаловались; при этом гости явно были готовы к приёму обращений и даже выждали небольшую паузу, чтобы певцы собрались с мыслями. — Мальчиков у вас маловато, — решил сам придумать для хора проблему губернатор.— Здоровья всем! — попрощался представитель президента. Гости заглянули в центр семьи, где женят ракитянских новобрачных. — Мы сохранили от абортов 11 семей! И от разводов ещё в определённой степени… — продолжил рассказы об успехах глава района. Краснояружский многофункциональный центр предоставления госуслуг после кипящего жизнью ДК смотрелся не так ярко, но, безусловно, полезно. В каждом из пяти «окон» МФЦ сидела девушка, которая по роду своих обязанностей должна была оформлять определённую госуслугу. — Может, есть какие-то пожелания? Или вы посадили тех, у кого нет пожеланий? — обратился к директору учреждения Савченко. — Беседуйте, — пожал плечами тот. Оказалось, что пожеланий нет — по словам девушек, «команда работает слаженно, всё хорошо». Савченко и Беглов заехали к Александру Титовскому, генеральному директору Краснояружской зерновой компании. Там он провёл гостям ликбез на тему сельского хозяйства; в частности рассказал о бороне, рыночная стоимость которой — 3 миллиона 800 тысяч рублей, тогда как такая же борона, которую выпускают в компании, обошлась всего в 850 тысяч рублей.— Эта борона прошла испытания, 2 тысячи гектаров без поломок, металл заказали, в России он есть. Единственное, мы делаем всего три штуки в месяц. Хотя потребность есть в больших объёмах. За сутки она готовит 400 гектаров, экономит ГСМ существенно, — убеждал Титовский в эффективности импортозамещения. Александр Титовский рассказывает о преимуществах бороныИ получил одобрение со стороны Беглова — полпред спросил предпринимателя, что мешает на данный момент увеличить производство. Титовский смутился, ушёл от ответа, Беглов напомнил о своём вопросе, и тогда предприниматель ответил, что надеется на решение проблемы на региональном уровне с помощью губернатора. «Ну хорошо», — пожал плечами полпред.Илёк-Пеньковская средняя общеобразовательная школа, которая стала следующим пунктом программы визита Беглова, сходу поразила размерами и внешним обликом на фоне крошечного села. Тем удивительнее обилие всего, что сконцентрировано под её крышей. — Нашей школе 45 лет, но в прошлом году она была капитально отремонтирована, — рассказывала директор гостям на входе в учреждение, объясняя, что с капремонтом к школе добавили ещё одно здание с актовым залом, пищеблоком и детским садом. Необычность учреждения продемонстрировали сразу же — вместо обычного урока в первом кабинете проходило занятие с кадетами, проводил его капитан Александр Шевцов. Он рассказывал ученикам об экипировке пограничников и их оружии. «Поднимаем патриотический настрой», — объяснил Шевцов. — Вы сами местный? — спросил губернатор. — Я закончил Дальневосточное высшее командное училище, по распределению был отправлен сюда. — Не тоскуете по дому? — Я же военнослужащий: куда меня отправят, там я и буду служить. — А жена? — Жена здесь. — Оттуда или здесь? — Местная, Евгений Степанович. — Больше он никуда не денется, — пообещал Беглов губернатору и попрощался с кадетами, чтобы в соседнем кабинете встретиться уже со школьным лесничеством. Тут губернатора больше всего интересовали две вещи: не жгут ли местные леса и растёт ли крымская сосна, которую исследуют в учебном кружке. Выяснилось, что леса не жгут, а сосна растёт. И у губернатора дома, оказалось, тоже растёт крымская сосна. По такому случаю Александр Беглов подарил классному руководителю ноутбук. Евгений Савченко и крымская соснаДальше полпреда ждал очередной хор — на этот раз целый народный. — Когда последний раз на гастролях были? — спросил Савченко. — Да вот только сейчас, подтверждали (звание народного — прим. ред.), — вспомнили певцы. — Подтвердили? — уточнил Беглов. — Да! На четыре года, — ответили ему. Полпреду назвали интересные цифры: оказывается, Краснояружскому району поручили подготовить статистику о возвращении выпускников городских вузов обратно в район после обучения в университетах. Результат — 60 процентов вернувшихся за десять лет. — Так, если бы вам сказали задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину, какой бы вы вопрос задали? — перешёл к главному глава региона. Повисла пауза. — Что передать Владимиру Владимировичу? — конкретизировал Александр Беглов. — Или пожелать… — попытался получить хоть какую-то обратную связь Савченко. — Большое спасибо за то, что у нас прекрасные условия. Мы живём, работаем, отдыхаем, — заочно поблагодарила президента девушка. — Если мы поём, значит у нас всё нормально, — продолжила её мысль вторая. — Мы очень любим свой район и воспевать его сердцем готовы, гордость области он, нет в России другого такого, — речитативом проговорила первая. И только гармонисту было невесело — он всё время сидел без улыбки, а сразу после ухода гостей спешно стал уходить со сцены. «Спели же уже!», — не понял он, зачем дирижёр просит продолжить репетицию, но остался. Народный хор Илёк-Пеньковской школыА гости пошли в школьную библиотеку, где, по меткому замечанию библиотекаря, «из детей делают патр
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«Квартирки-кладовочки». Как в Белгороде строят льготное жильё для молодых специалистов

Корреспондент «Фонаря» записал, что говорят о проекте «Новая жизнь» чиновники, застройщик и будущие жильцы.

По задумке инициаторов проекта «Новая жизнь», он должен обеспечить доступным жильём молодых специалистов и их семьи. Проект запустили в начале 2017 года. Даже несмотря на то, что сейчас дома готовы только на 30 процентов, уже в первом полугодии 2018 года люди должны заселиться в свои квартиры-студии.

Фото департамента строительства и транспорта Белгородской области

На первом этапе сформировали очередь из 600 человек и резервный список, участники которого получат приоритетное право на участие во втором этапе проекте. Всего на первом этапе будет построено 780 квартир, 10 процентов из которых выставят на продажу на общих условиях.

— Мы провели предварительный опрос о реализации второго этапа. На нём уже собрали более тысячи заявок, поэтому в ближайшее время мы объявим о начале второго этапа, — рассказал первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Александр Шаталов.

Первый этап проекта предусматривает строительство девяти пятиэтажек. Цокольные этажи домов отведут под нежилые помещения для магазинов, аптек, парикмахерских и другого малого бизнеса. Во дворах построят детские и спортивные площадки, а парковки, наоборот, вынесут за пределы дворов. Также на территории микрорайона построят детский сад.

— Конструкция зданий позволяет нам соблюдать все требования для энергоэффективности. Мы делаем это для того, чтобы люди, которые будут жить в этих квартирах, экономили на оплате отопления и водоснабжения. Это получается сделать за счёт наружных стен толщиной 400 миллиметров и 100-миллиметрового фасадного утеплителя. Кровля будет выполнена из современных рулонных материалов, срок эксплуатации этих материалов — 25 лет, поэтому не стоит бояться приобретать квартиру на пятом этаже, — уверяет главный инженер Сергей Фурсевич.

Фото департамента строительства и транспорта Белгородской области

Всего проект «Новая жизнь» включает в себя три этапа строительства в юго-западном районе Белгорода. Александр Шаталов говорит, что проект будет развиваться и в других районах области. Приоритетными местами строительства он считает крупные города региона — Старый Оскол и Губкин.

Планировка всех квартир зеркально отражена, отличается лишь одна квартира на первом этаже. Площадь самой маленькой студии — 26 квадратных метров, самой большой — 33. В департаменте строительства и транспорта Белгородской области говорят, что квадратный метр в такой студии обойдётся будущим жильцам в 38 тысяч рублей. Жильё предоставляется в рассрочку и после заключения договора, участники проекта должны внести 30 процентов, а оставшуюся сумму они обязаны выплатить в течение пяти лет после заселения. При этом переплата составит меньше 3 процентов годовых, то есть в месяц каждый житель пятиэтажки будет выплачивать около 14,5 тысяч рублей.

— Большинство участников проекта оплатили первоначальный взнос сразу после заключения договора. Каждый кто вносил деньги, получал право забронировать квартиру. Следовательно, кто первый вносил деньги, мог выбрать вид из окна, этаж и блок-секцию. Люди отнеслись к этому внимательно, поэтому мы получили оплату в первый день, — поясняет Александр Шаталов.

Специально для квартир-студий был разработан бесплатный дизайн-проект. Застройщик планирует обставлять квартиры мебелью по разработанному дизайн-проекту за дополнительную плату. Точная стоимость этой услуги пока не известна, но будущие жильцы уже ознакомились вариантами возможной расстановки мебели в сообществе «Новой жизни» во «ВКонтакте». Большинство вопросов, которые возникают у людей, также решаются дистанционно.

— Участники проекта один раз появлялись в офисе, чтобы заключить договор. Второй раз они появятся, чтобы забрать ключи от квартир. Подача документов на участие в проекте, бронирование квартир и все прочие вопросы — всё это решается через личный кабинет на сайте, — говорит генеральный директор АО «Дирекция Юго-Западного района» Александр Славкин.

Напомним, что участником проекта «Новая жизнь» может стать любой житель Белгородской области не старше 36 лет, прописанный и официально работающий в регионе, при условии, что на момент подачи заявки, каждый член его семьи занимает не более 18 квадратных метров.

Фото департамента строительства и транспорта Белгородской области

Одна из участниц проекта Евгения Панченкова рассказывает, что очень рада тому, что прошла по всем критериям и попала в проект.

— Я молодой специалист, живу с родителями. Хочется своё жильё и начать строить семью. На мой взгляд, молодой, развивающийся район будет способствовать этому потому, что тут участвует молодёжь, и это увеличивает шансы встретить свою половинку и создать новую семью. Надеюсь, что будет развита инфраструктура, будет детский садик, школа, площадки, велодорожки, — рассказывает Евгения Панченкова.

Но уже на этапе проектировки Евгения нашла несколько значительных недостатков.

— Скорее всего, я воспользуюсь дизайн-проектом меблировки потому, что иначе там ничего не вместится. По факту там можно поставить только кровать, какую-нибудь тумбочку и всё. Площадь очень маленькая. Это квартирки-кладовочки — у меня квартира 26,7 квадратных метров, балконов нет не только в квартирах, но и общих. Для меня банально как для девушки встаёт вопрос: «Где я буду сушить бельё»? — делится Евгения.

Девушка считает, что балконы не построили потому, что цена квартир от этого бы выросла. Также она думает и о лифтах, но уже согласна на всё, лишь бы было своё жильё. Александр Шаталов говорит, что те помещения, которые могли быть балконами, сделали жилой площадью. По словам заместителя начальника департамента строительства и транспорта, жильцы могут сами решить, как распоряжаться пространством — сделать лоджию при помощи перегородки или использовать как общую площадь.

Никита Поников

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#департамент строительства и транспорта Белгородской области #Белгород #проект Новая жизнь #жильё
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