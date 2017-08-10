«Квартирки-кладовочки». Как в Белгороде строят льготное жильё для молодых специалистов

По задумке инициаторов проекта «Новая жизнь», он должен обеспечить доступным жильём молодых специалистов и их семьи. Проект запустили в начале 2017 года. Даже несмотря на то, что сейчас дома готовы только на 30 процентов, уже в первом полугодии 2018 года люди должны заселиться в свои квартиры-студии.
На первом этапе сформировали очередь из 600 человек и резервный список, участники которого получат приоритетное право на участие во втором этапе проекте. Всего на первом этапе будет построено 780 квартир, 10 процентов из которых выставят на продажу на общих условиях.
— Мы провели предварительный опрос о реализации второго этапа. На нём уже собрали более тысячи заявок, поэтому в ближайшее время мы объявим о начале второго этапа, — рассказал первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Александр Шаталов.
Первый этап проекта предусматривает строительство девяти пятиэтажек. Цокольные этажи домов отведут под нежилые помещения для магазинов, аптек, парикмахерских и другого малого бизнеса. Во дворах построят детские и спортивные площадки, а парковки, наоборот, вынесут за пределы дворов. Также на территории микрорайона построят детский сад.
— Конструкция зданий позволяет нам соблюдать все требования для энергоэффективности. Мы делаем это для того, чтобы люди, которые будут жить в этих квартирах, экономили на оплате отопления и водоснабжения. Это получается сделать за счёт наружных стен толщиной 400 миллиметров и 100-миллиметрового фасадного утеплителя. Кровля будет выполнена из современных рулонных материалов, срок эксплуатации этих материалов — 25 лет, поэтому не стоит бояться приобретать квартиру на пятом этаже, — уверяет главный инженер Сергей Фурсевич.
Всего проект «Новая жизнь» включает в себя три этапа строительства в юго-западном районе Белгорода. Александр Шаталов говорит, что проект будет развиваться и в других районах области. Приоритетными местами строительства он считает крупные города региона — Старый Оскол и Губкин.
Планировка всех квартир зеркально отражена, отличается лишь одна квартира на первом этаже. Площадь самой маленькой студии — 26 квадратных метров, самой большой — 33. В департаменте строительства и транспорта Белгородской области говорят, что квадратный метр в такой студии обойдётся будущим жильцам в 38 тысяч рублей. Жильё предоставляется в рассрочку и после заключения договора, участники проекта должны внести 30 процентов, а оставшуюся сумму они обязаны выплатить в течение пяти лет после заселения. При этом переплата составит меньше 3 процентов годовых, то есть в месяц каждый житель пятиэтажки будет выплачивать около 14,5 тысяч рублей.
— Большинство участников проекта оплатили первоначальный взнос сразу после заключения договора. Каждый кто вносил деньги, получал право забронировать квартиру. Следовательно, кто первый вносил деньги, мог выбрать вид из окна, этаж и блок-секцию. Люди отнеслись к этому внимательно, поэтому мы получили оплату в первый день, — поясняет Александр Шаталов.
Специально для квартир-студий был разработан бесплатный дизайн-проект. Застройщик планирует обставлять квартиры мебелью по разработанному дизайн-проекту за дополнительную плату. Точная стоимость этой услуги пока не известна, но будущие жильцы уже ознакомились вариантами возможной расстановки мебели в сообществе «Новой жизни» во «ВКонтакте». Большинство вопросов, которые возникают у людей, также решаются дистанционно.
— Участники проекта один раз появлялись в офисе, чтобы заключить договор. Второй раз они появятся, чтобы забрать ключи от квартир. Подача документов на участие в проекте, бронирование квартир и все прочие вопросы — всё это решается через личный кабинет на сайте, — говорит генеральный директор АО «Дирекция Юго-Западного района» Александр Славкин.
Напомним, что участником проекта «Новая жизнь» может стать любой житель Белгородской области не старше 36 лет, прописанный и официально работающий в регионе, при условии, что на момент подачи заявки, каждый член его семьи занимает не более 18 квадратных метров.
Одна из участниц проекта Евгения Панченкова рассказывает, что очень рада тому, что прошла по всем критериям и попала в проект.
— Я молодой специалист, живу с родителями. Хочется своё жильё и начать строить семью. На мой взгляд, молодой, развивающийся район будет способствовать этому потому, что тут участвует молодёжь, и это увеличивает шансы встретить свою половинку и создать новую семью. Надеюсь, что будет развита инфраструктура, будет детский садик, школа, площадки, велодорожки, — рассказывает Евгения Панченкова.
Но уже на этапе проектировки Евгения нашла несколько значительных недостатков.
— Скорее всего, я воспользуюсь дизайн-проектом меблировки потому, что иначе там ничего не вместится. По факту там можно поставить только кровать, какую-нибудь тумбочку и всё. Площадь очень маленькая. Это квартирки-кладовочки — у меня квартира 26,7 квадратных метров, балконов нет не только в квартирах, но и общих. Для меня банально как для девушки встаёт вопрос: «Где я буду сушить бельё»? — делится Евгения.
Девушка считает, что балконы не построили потому, что цена квартир от этого бы выросла. Также она думает и о лифтах, но уже согласна на всё, лишь бы было своё жильё. Александр Шаталов говорит, что те помещения, которые могли быть балконами, сделали жилой площадью. По словам заместителя начальника департамента строительства и транспорта, жильцы могут сами решить, как распоряжаться пространством — сделать лоджию при помощи перегородки или использовать как общую площадь.