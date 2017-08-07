Четверо рабочих из Белгорода до сих пор находятся в затопленной шахте в Мирном

В Якутии, в затопленной шахте на алмазном руднике «Мир», остаются четверо белгородцев. Сразу после аварии, которая произошла 4 августа, туда прибыли спасатели, им удалось поднять наверх 143 человека. Оставшиеся в шахте восемь человек, включая белгородцев Валентина Мисника, Дмитрия Жукова, Дмитрия Марьина и Алексея Власенко, до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщает «БелПресса».
— Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который смогут обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков, — сообщают в пресс-службе МЧС.
Родственники четырёх рабочих из Белгорода уже прилетели на место аварии в посёлок Мирный, с ними работают психологи.