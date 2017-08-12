Спасатели предупредили об осложнении обстановки на шахте в Мирном, где заблокированы несколько белгородцев

Доходы региона увеличились за счёт субсидий из федерального бюджета. Депутаты Белгородской областной думы изменили региональный бюджет на 2017 год. Доходы региона увеличились почти на 6 миллиардов рублей за счёт федеральных субсидий. В думе решили потратить большинство этих денег на поддержку агропромышленного комплекса области — 5,2 миллиарда рублей. Из них 4,9 миллиарда рублей пойдёт на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам, а остальное потратят на мелиорацию и улучшение жилищных условий молодым специалистам в сёлах.Также часть новых субсидий потратят на образование. За 392 миллиона рублей область выкупит здание школы в микрорайоне Белгорода «Улитка» по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях. Почти 210 миллионов рублей потратят на ремонт и реконструкцию дорог, а именно: на ремонт дороги «Губкин — Аверино — Архангельское — Никаноровка — Ольховатка»; строительство дороги «Белгород — Павловск — Лиман — Малобыково», а также строительство дороги от трассы М2 «Крым» до села Ближнее в Белгородском районе.Помимо распределения новых денег, депутаты на полтора миллиарда скорректировали текущий бюджет.— Из этих средств 1,064 миллиарда рублей распределены на программу строительства и реконструкции объектов социальной сферы, которая включает в себя 24 объекта образования, 21 — здравоохранения, 6 объектов культуры а также, физкультурно-оздоровительные сооружения. Также 260 миллионов рублей направлены на взнос в уставной капитал АО «Дирекция Юго-Западного района». Речь идёт о реализации проекта «Новая жизнь» по строительству жилья для молодых семей, — пояснил Владимир Боровик, заместитель губернатора области, начальник департамента финансов и бюджетной политики. После всех изменений общий доход бюджета области составил 64,8 миллиарда рублей, общие расходы — 66,8 миллиардов рублей. ...или переплату — это как повезёт... Не знаю, как вы проводите последний в этом году летний день, а я заполняю единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги на август 2016 года. Собственно, мы с мужем по очереди занимаемся счетами за коммунальные услуги в первых числах каждого месяца. Вносим цифры, высчитываем суммы, а потом оплачиваем через систему «Сбербанк-онлайн». Потому что так удобнее — записал, посчитал, перенёс, оплатил. Зачем записываем данные в квитанции? Так их удобно хранить в одном месте (а хранить надо 3 года!), они интуитивно понятнее чеков, которые можно распечатать после оплаты через интернет.Раньше мы платили в кассе домоуправления, но там всегда что-нибудь случалось: то сдачи не было, то внушительная очередь из желающих внести деньги в один день с нами, то настроение у кого-нибудь из собравшихся в душном помещении плохое со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что с ноября 2014 года мы пользуемся только онлайн-оплатой услуг. Надеюсь, вы не подумали, что я ради рекламы интернет-сервиса этот разговор завела? Нет, конечно. Я хочу поговорить о цифрах. Правда, для этого придётся вернуться на несколько дней назад. Для общего понимания ситуации скажу, что мы заселились в новый дом в 2011 году, с тех пор исправно оплачиваем счета по счётчикам — за холодную воду, газ и электроэнергию. Все квитанции исправно храним на всякий позорный случай. Казалось бы, какая прелесть иметь на всё в доме счётчики: получил квитанцию, списал цифры, произвёл на калькуляторе расчёты, оплатил. Куда уж проще устроена система!Эн-нет! В квитанции снова и снова закрадываются то какие-то долги, то переплаты за воду, газ и свет. Причём, в один месяц долг насчитают, в другой — переплату. Я сначала с печальными глазами бегала в домоуправление и вопрошала: «Ну откуда эти 50–100 рублей? Ну посмотрите же, посчитайте!». Умудрённые опытом тётечки махали на меня рукой и отвечали что-то вроде: «ПлАтите по счётчика и платИте, только храните документы». В какой-то момент я смирилась и вопрошать перестала. А тут в квитанции за май 2016 года приходит долг на воду — 107,93. За июнь — 6096,43 (!). Признаюсь, помня указание добросердечных тётушек не обращать внимание на нелепые цифры (мало ли, машина ошиблась) и продолжать платить по счётчику, я так и поступила. Другие заботы тревожили тогда мою душу значительно больше. И вот в прошедшую пятницу, то бишь 26 августа, приходит расстроенный муж и говорит: «Всё, жена, повесили нас на стену позора!» В смысле, на доску объявлений в списке злостных неплательщиков за водоснабжение. Тут уж я не сдержалась, выискала телефон ГУП «Белводоканал» и стала названивать.На том конце провода оператор подняла карточку нашей квартиры и предложила сверить данные показаний счётчика с момента возникновения долга. Данные не сошлись, вернулись на месяц назад — опять не те данные, ещё на один, и ещё… И вдруг она спросила: «Уж не оплачиваете ли вы коммунальные услуги через „Сбербанк-онлайн “?» Когда её подозрения подтвердились, она вынесла вердикт: «Это худшее, что вы можете делать!». По её словам, они постоянно не передают все данные и т.д., и т.п.! В общем, сказала, что надо мне взять стопку квитанций за текущий год и прийти к ним, чтобы на месте всё сверить и исправить в системе. Лааааадно! Я девушка от дел свободная, могу себе позволить прийти в понедельник — пятницу с 08:15 до 16:00 (с 12:00 до 13:00 обед) на 3-го Интернационала, 40. Вот прям вчера встала и пошла. И пришла — в 11:45. Возражения «поздно пришли, обед же уже сейчас начнётся» пресекла на корню, решительно заглянув в телефон на огромные часы, показывающие, что сейчас всего-то 11:47. И приятная женщина из отдела по работе с клиентами поняв, что легче быстренько решить мою проблему, чем спорить и тратить наше время, вдруг взглянула на квитанцию и заявила: «А вы знаете, что поверка вашего счётчика закончилась в июле 2015 года?» Ну конечно же я не знала! Я даже слова такого не знала! Хотя, конечно, сама виновата, об этом же в квитанции за июль и август 2016 года написали, а я не посмотрела, и в словарь не залезла! Спросила, что ж делать-то и почему не сообщили такую важную информацию раньше? Оказалось, не обязана организация сообщать, вот как! Сами знать всё обязаны — хранить паспорта счётчиков и за датами следить! (Кто бы об этом знал раньше?) Ну ладно, с горем по полам разобрались в цифрах, всё поправили, всё внесли, переплату в 10 рублей обнаружили, про прибор учёта разъяснительную работу провели. В десять минут уложились! Кто молодец? Я молодец! Уже купила новый счётчик, буду сегодня менять. Что хочется в связи с этими событиями сказать? Не хотите проблем с цифрами, звоните в конце месяца во все инстанции и передавайте показания приборов или пользуйтесь личными кабинетами на сайтах компаний-поставщиков услуг. Проверьте все паспорта на ваши счётчики: когда была совершена поверка. К этой дате прибавьте шесть лет, если у вас счётчик на холодную воду, 4 — если на горячую; по истечении этого срока нужно производить или новую поверку, или менять прибор, зависит от даты производства (средний срок службы водосчётчика — 12 лет, подсказывает паспорт моего устройства).Ещё несколько замечаний, которые родились по ходу заполнения квитанции и общения со всевозможными службами поддержки (совершать подвиги, так по всем направлениям!). Внимательно читайте в квитанции раздел «Справочная информация для абонента о расчётах по нормам (планам)». Если у вас переплата, об этом будет написано именно там (в колонке ДОЛГ/АВАНС). Например, у меня оказалась переплата в 255,03 рублей за газ и 2593,72 (!) — за электроэнергию.Откуда?За газ, как я поняла из разговора с оператором, — из-за непредоставление показаний в конце месяца. Их вписывают в квитанцию по среднему, от этой цифры и ведут начисление. Если по счётчику у тебя вышло меньше, чем по среднему, значит появляется долг, если вдруг больше — переплата. Так и скачут цифры то в плюс, то в минус. За воду, видимо, из-за ОДН (общедомовые нужды). Оператор не стала вдаваться в подробности, ответила только, что когда-то раньше нам много насчитали, теперь пересчитали, вышла переплата, но по телефону это всё не сверишь, поэтому, не платите, пока не исчерпаете переплату. Если у вас снова и снова появляется долг за домофон, значит вы платите за квартиру после третьего числа месяца. Как я это узнала? Всё очень просто (ха-ха! демонический смешок). Фирма, которая обслуживает наш дом, начисления получает до третьего числа. Следовательно, наши деньги приходят в фирму с опозданием, фирма подаёт данные о неоплате нашего счёта, снова и снова появляется долг. НО! Если вам вдруг нужна справка, что долга у вас нет, потому что его же нет, вам её выдадут. А долг так и будут пропечатывать в квитанции, если вы, конечно, не начнёте платить 30–31 или 1–2 числа. Маразм, правда? Проверяйте данные, которые вы вписываете/впечатываете в квитанции! Аккурат год назад, в апреле месяце мы получили квитанцию с долгом за газ в размере 5017,77 (!) рублей. Знаете, откуда нарисовалась такая цифра? Моя дурацкая залипающая клавиатура при заполнении поля, в котором надо ПРЕДПОЛОЖИТЬ, сколько мы потратим газа в следующем месяце, пропечатала лишний нолик. Газовая компания уцепилась за эту цифру, и несмотря на то, что в дальнейшем мы писали реальные показания счётчика, «приостановила приём наших денег» (их формулировка), требуя с нас сумму за предположенный несколькими месяцами ранее объём газа, который мы собирались потребить, но не потребили. После пары-тройки телефонных звонков, разговоров о суде и сверке данных долг с нас сняли. Но осадок остался! Подведём черту. Не важно, что по закону можно оплатить счёт до десятого числа, следовательно, после поступления средств в компанию данные должны бы скорректироваться и в квитанции за новый месяц лишних цифр уже не должно быть. Как мне рассказали в Белводоканале, средняя цифра почти всегда больше показаний счётчика, изменить её на меньшую после появления данных нельзя. (Хотя при сверке восемь месяцев спустя уже можно — вот это необъяснимо для меня, но приятно, иначе пришлось бы платить долг в 5 тысяч, наверное, или судиться). Виновата ли система «Сбербанк-онлайн» в потере данных показаний счётчиков, которые периодически не поступают в организации, мне ещё предстоит разобраться. Могу сказать одно: долги и переплаты появлялись и при оплате счетов в домоуправлении. Это был ещё один наш довод в пользу перехода на оплату услуг через банк.А те