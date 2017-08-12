Спасатели предупредили об осложнении обстановки на шахте в Мирном, где заблокированы несколько белгородцев

Пресс-служба оперативного штаба МЧС России в городе Мирный сообщила о повышении уровня воды в шахте рудника «Мирный», где находятся восемь работников, в том числе четверо белгородцев. Под землю спустился замминистра МЧС России Владлен Аксёнов, чтобы лично оценить обстановку.
— Чтобы понимать, какая складывается ситуация, надо своими глазами её увидеть — и масштаб разрушения, и те объёмы, которые необходимо выполнить, и оценить обстановку — безопасна она для горноспасателей или небезопасна. Я посчитал нужным лично спуститься и осмотреть места ведения работ. Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем, — сказал Владлен Аксёнов.
Вода продолжала прибывать в шахту.
— В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности. Более 50 человек с четырёх наших предприятий осуществили монтаж насосов за 72 часа, — прокомментировал президент компании «Алроса» Сергей Иванов.
Водолазы обследовали подтопленные участки.
— Все выработки, доступные для прохода, были обследованы. Разведка проводилась на предмет поиска людей. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы — всё, что принесло водой. Впервые нам приходится работать в таких условиях. Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса. Работать невозможно, — поясняет командир отряда быстрого реагирования национального центра подготовки горноспасателей и шахтёров МЧС России Николай Мясников.
В шахте простукивали трубопроводы. Пока спасатели не смогли связаться с пропавшими восемью шахтёрами.
В пятницу, 11 августа, освободили чашу карьера от воды, чтобы спасатели и шахтёры могли продолжать спасательные работы.
— Устранение прорыва даёт нам возможность активизировать поисково-спасательные работы, не опасаясь неконтролируемого обрушения воды. Вода из карьера полностью ушла. Это значительно улучшит безопасность ведения подземных работ, — прокомментировал командир отряда горноспасателей МЧС России Сергей Шредер.
Поисково-спасательные работы в шахте ведут 320 специалистов круглосуточно в три смены.
Тогда же 11 августа под землю спустился брат пропавшего белгородца Дмитрия Марьина, чтобы лично оценить, как идут спасательные работы.
— Спасатели вырезают трубы, валуны оттаскивают, готовят всё, завалы разбирают. Там не всё так просто, как кажется. Там серьёзно, — рассказал журналистам Алексей Марьин.
Раньше родственники пропавших шахтёров жаловались на то, что город закрыт для журналистов.