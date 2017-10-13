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В Московском УМВД проверят информацию о пытках белгородца подмосковными полицейскими

Дмитрий Михайлов уже написал заявление в Следственный комитет, а правозащитники обратились в Генеральную прокуратуру и другие организации.

В УМВД по Московской области начали служебную проверку сотрудников Бронницкого отдела полиции, в котором, вероятно, полицейские пытали белгородца Дмитрия Михайлова.

— По фактам, указанным в вашем запросе, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.

Точную информацию московская полиция сможет предоставить только после проверки. Ранее Дмитрий Михайлов написал заявление в Следственный комитет, а юристы правового центра «Родина и честь» помогли семье Михайловых и обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и другие инстанции.

Мужчина заявляет, что полицейские Бронницкого отдела тушили о него бычки, поджигали лицо и ушные раковины, избивали, душили целлофановым пакетом, а также делали «ласточку» — надевали на запястья наручники, руки были в положении сзади ступней ног, а под локтевые суставы просовывали швабру. Концы швабры клали на край стола так, чтобы Дмитрий был в висячем положении.

Никита Пармёнов

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#полиция #пытки #УМВД
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