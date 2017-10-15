На белгородской границе задержали крупную партию контрабанды

Белгородские таможенники 12 октября задержали крупную партию контрабанды. В два часа ночи из Шебекина к границе подъехали несколько грузовиков. В Украине в машины загрузили различные товары, а потом автомобили вернулись обратно к границе.

Правоохранители задержали злоумышленников, когда они перегружали товар в фуры с российскими номерами. Они пытались провезти в Россию одежду, обувь, сумки с логотипами известных мировых брендов, а также несколько тонн очищенных грецких орехов.

В настоящий момент проводится проверка. Являются ли товары подлинными и сколько они стоят, — определит товароведческая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении административных дел.