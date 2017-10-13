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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгородской области экс-чиновник подделал документы и получил почти 900 тысяч рублей

Яковлевский районный суд признал мужчину виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В Белгородской области осудили бывшего главу администрации Смородинского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2015-2016 годах чиновник подделал документы и вывел из муниципальной собственности 11 земельных участков. За это он получил от заинтересованных лиц 895 тысяч рублей. В июле этого года Яковлевский районный суд признал мужчину виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ему назначили штраф.

В августе прокуратура района потребовала взыскать с бывшего главы полученные 895 тысяч рублей за отчуждение участков. Суд удовлетворил иск прокурора.

Екатерина Лобановская

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#чиновники #Яковлевский район #прокуратура
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