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понедельник, 11 декабря

В Белгороде пропали две несовершеннолетних девушки

У одной из девушек есть татуировка на левой руке.

Белгородские полицейские разыскивают 17-летнюю Ангелину Калашникову и 14-летнюю Алевтину Жильцову, которые ушли из дома 10 декабря.

У Ангелины Калашниковой тёмно-рыжие волосы до плеч, широкие брови и худощавое телосложение. Рост девушки около 155 сантиметров. Она была одета в серую куртку с меховым воротником и чёрными рукавами, а также джинсы голубого цвета. У девушки есть татуировка из двух букв на левой руке и родинка над верхней губой.

Алевтина Жильцова была одета в светлую куртку, голубые джинсы и белые кроссовки. У девушки светлые волосы ниже плеч и серые глаза.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в УМВД России по городу Белгороду по телефонам: +7 (4722) 31-22-02, 31-10-28, 920-204-12-22, 910-360-47-32 или «02».
Никита Пармёнов

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#розыск #УМВД по Белгородской области
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