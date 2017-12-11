В Белгороде пропали две несовершеннолетних девушки

Белгородские полицейские разыскивают 17-летнюю Ангелину Калашникову и 14-летнюю Алевтину Жильцову, которые ушли из дома 10 декабря.



У Ангелины Калашниковой тёмно-рыжие волосы до плеч, широкие брови и худощавое телосложение. Рост девушки около 155 сантиметров. Она была одета в серую куртку с меховым воротником и чёрными рукавами, а также джинсы голубого цвета. У девушки есть татуировка из двух букв на левой руке и родинка над верхней губой.

Алевтина Жильцова была одета в светлую куртку, голубые джинсы и белые кроссовки. У девушки светлые волосы ниже плеч и серые глаза.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в УМВД России по городу Белгороду по телефонам:или