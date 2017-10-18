В Белгороде РЖД оштрафовали за нарушение санитарных требований

Белгородский областной суд признал законным штраф компании «РЖД» в 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на станции Холки в Новооскольском районе.

В июне 2017 года проверка Московской транспортной прокуратуры выявила, что на железнодорожной станции Холки в Новом Осколе нет условий для инвалидов и нашла неровности и перепады на поверхности платформы. Также на станции не было табличек, запрещающих курить. За нарушение санитарных требований Новооскольский районный суд оштрафовал «РЖД» на 10 тысяч рублей.