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В Белгороде РЖД оштрафовали за нарушение санитарных требований

На станции Холки в Новооскольском районе не было условий для инвалидов и объявлений о запрете курения.

Белгородский областной суд признал законным штраф компании «РЖД» в 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на станции Холки в Новооскольском районе.

В июне 2017 года проверка Московской транспортной прокуратуры выявила, что на железнодорожной станции Холки в Новом Осколе нет условий для инвалидов и нашла неровности и перепады на поверхности платформы. Также на станции не было табличек, запрещающих курить. За нарушение санитарных требований Новооскольский районный суд оштрафовал «РЖД» на 10 тысяч рублей.

Никита Пармёнов

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#Белгородский областной суд #Новооскольский район #РЖД
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