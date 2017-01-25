​В Белгородской области растениеводческое предприятие оштрафовали за использование отходов свиноводства

Белгородский областной суд отклонил жалобу «Белгранкомм-Томаровка», пытавшегося оспорить решение суда о штрафе в 250 тысяч рублей. Ранее районный суд признал предприятие нарушившим экологические и санитарно-эпидемиологические нормы при использовании отходов производства.
— В августе 2016 года в Яковлевском районе на краю поля обнаружили разлив стоков, которые стекали с территории поля на проходящую рядом дорогу. Разлив стоков, общая площадь которого составила около 200 квадратных метров, вызвал опасность загрязнения почвы и подземных вод. Кроме того, используемые обществом в качестве органического удобрения свиноводческие стоки не прошли исследования на предмет содержания опасных химических веществ, — рассказали в пресс-службе областного суда.
Оспаривая штраф, представитель предприятия настаивал, что «Белгранкорм-Томаровка» не несёт ответственности за использование отходов свиноводства, так предприятие — растениеводческое, а спорные отходы свиноводства произвело другое предприятие, входящее в тот же агрохолдинг. Суд, в свою очередь, постановил, что именно «Белгранкорм-Томаровка» несёт ответственность за использование непроверенных и несертифицированных отходов в качестве удобрений.