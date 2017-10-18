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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

​В Старом Осколе пропала школьница с татуировкой самурайского меча

На безымянном пальце правой руки у девочки вытатуировано сердечко.

Старооскольские полицейские разыскивают 14-летнюю Анастасию Писаренко, которая 17 октября рано утром ушла из дома. У девочки чёрные волосы, подстриженные под каре и зелёные глаза. На правой ключице у неё вытатуирован самурайский меч, а на безымянном пальце правой руки сердечко.

Школьница была одета в бордовое пальто, чёрный вязаный шарф, чёрные джинсы и чёрные замшевые ботинки, а при себе неё был чёрный рюкзак и телефон.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в УМВД России по г. Старому Осколу по телефонам: +7 (4725) 24-54-05 или «02».

Никита Пармёнов

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#розыск #пропавшие #УМВД по Старому Осколу
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