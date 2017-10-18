​В Старом Осколе пропала школьница с татуировкой самурайского меча

Старооскольские полицейские разыскивают 14-летнюю Анастасию Писаренко, которая 17 октября рано утром ушла из дома. У девочки чёрные волосы, подстриженные под каре и зелёные глаза. На правой ключице у неё вытатуирован самурайский меч, а на безымянном пальце правой руки сердечко.



Школьница была одета в бордовое пальто, чёрный вязаный шарф, чёрные джинсы и чёрные замшевые ботинки, а при себе неё был чёрный рюкзак и телефон.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в УМВД России по г. Старому Осколу по телефонам: +7 (4725) 24-54-05 или «02».