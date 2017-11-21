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В Старом Осколе пропали две пенсионерки

Женщины страдают потерей памяти.

УМВД России по Старому Осколу разыскивает пропавших 78-летнюю Валентину Котову , пропавшую 19 ноября, и 78-летнюю Людмилу Коротину , которая пропала 15 ноября. Обе женщины страдают потерей памяти.

У Валентины Котовой худощавое телосложение, рост около 170 сантиметров,седые волосы и голубые глаза. На женщине была надета синяя куртка, чёрные сапоги и разноцветный платок. У Людмилы Коротиной тоже худощавое телосложение, а её рост — около 160 сантиметров. Пенсионерка была одета в ярко жёлтую олимпийку, чёрные гамаши и обута в розовые резиновые калоши.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: +7 (4725) 41-11-54, +7 (4725) 41-11-70, +7 (904) 090-99-19 или «02».

Никита Пармёнов

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