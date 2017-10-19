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Белгородцы посетят презентацию Lada Vesta по sms*

Такие рассылки очень удобны и экономичны для компаний.

Автоцентр одной из крупнейших в Черноземье группы компаний «Тринити Моторс» с помощью услуги «МегаФон. Таргет» приглашает автолюбителей на презентацию новых Lada Vesta SW и SW Cross.

— В рамках подготовки к презентации мы разослали сотни sms-приглашений автолюбителям Старого Оскола и Белгорода, которые ранее интересовались этими моделями. Такие рассылки очень удобны и экономичны. К тому же, таргетировать аудиторию можно по десяткам параметров: полу, возрасту, интересам и даже часто посещаемым интернет-сайтам. Работа с уже заинтересованными в наших услугах клиентами ведется в очень тактичной форме короткого sms, — рассказала бренд-менеджер «Лада Центр Белгород» Александра Аскритенкова.

В перспективе клиенты автоцентра будут получать sms с анонсом выгодных акций, скидок и предложений на автомобили модельного ряда Ford.

— «МегаФон. Таргет» — это простое профессиональное решение, с помощью которого можно общаться с клиентами адресно и с минимальными затратами. Это уникальный сервис появился на рынке недавно, но уже помог многим белгородским компаниям нарастить выручку за счёт своевременных и правильных коммуникаций с клиентами, — комментирует Михаил Туровский, директор белгородского «МегаФона».

Игорь Резанов

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#МегаФон #Белгород #презентация автомобилей #Старый Оскол
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