​В Белгородской области за год продали 2920 машин Lada

В Белгородской области за 2016 год продали 2920 машин марки Lada. Об этом в Старом Осколе на открытии нового дилерского центра компании рассказал Алексей Васильев, директор центра.
— По поводу количества проданных автомобилей: за 2016 год в Белгородской области мы продали 2900 новых машин. Самая популярная машина по-прежнему Lada Granta. Но мы понимаем, что в «АвтоВАЗе» на месте не стоят. Вы видите, какое развитие происходит: это дилерские центры в новом формате, и это новые модели. Поэтому в среднесрочной перспективе, наверное, популярность новых моделей будет больше, — рассказал он журналистам.
Новый дилерский центр Lada в Старом Осколе стал, по словам представителей компании, самым большим в Черноземье. Он представляет из себя большой шоу-рум, оформленный в новом фирменном стиле компании. Также в здании есть гараж для технического обслуживания. Владельцы центра пояснили, что открыли его для удобства клиентов.