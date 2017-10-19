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Белгородец обманом заставил двоих девушек взять кредит

Полицейские подозревают, что мужчина мошенничал и раньше.

На белгородца завели уголовное дело за мошенничество. Мужчина нашёл на сайте объявлений двух девушек, которые искали работу. Он представился членом благотворительной организации и попросил девушек оформить кредит в офисе микрозаймов.

Белгородки поверили, что кредит будет возвращать благотворительная организация, заняли на двоих 20 тысяч рублей и перевели их на карту мошенника. Когда из офиса микрозаймов позвонили и спросили начнут ли они выплачивать деньги по кредиту, девушки поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Полицейские нашли мошенника, им оказался ранее судимый за имущественное преступление 22-летний житель Белгорода. Его задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что молодой человек работает официантом в одном из заведений города и в благотворительных организациях никогда не состоял. Мужчина уже успел потратить все деньги.

В полиции подозревают, что мужчина мошенничал и раньше, если его вина будет доказана, он может сесть в тюрьму на два года.

Никита Пармёнов

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#мошенничество #Белгород
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