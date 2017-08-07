Полиция задержала директора фирмы, подозреваемого в мошенничестве с оборудованием для белгородского перинатального центра

В Москве полиция задержала генерального директора фирмы, который выигрывал государственные контракты и поставлял в больницы оборудование ненадлежащего качества. В частности, в Белгородскую область обвиняемый поставил в одно из медицинских учреждений два стерилизатора на сумму 11,7 миллиона рублей. Он заявил, что приобрёл его в 2015 году у европейского производителя, при этом выяснилось, что этот производитель обанкротился ещё в 2011 году. Сотрудники полиции выяснили, что поставленное в регион оборудование является более дешёвым аналогом, который стоит около 3,6 миллиона рублей. То есть, руководитель фирмы похитил более 8 миллионов рублей.
Подозреваемого задержали и заключили под домашний арест. Ему предъявили обвинение в мошенничестве по нескольким эпизодам. По имеющейся у редакции информации, стерилизаторы закупали для центрального стерилизационного отделения нового белгородского перинатального центра.
Напомним, что в конце декабря 2015 года белгородский блогер Сергей Лежнев в своём блоге опубликовал пост о том, как в течение нескольких месяцев посещал строящийся на территории горбольницы № 2 перинатальный центр. Автор рассказывает об обнаруженных им недостатках в оснащении перинатального центра.
Свою проверку строительства перинатального центра проводила Белгородская областная прокуратура.
— Поверка проводилась по госзакупкам. Материалы проверки были переданы в УФАС по Белгородской области, — рассказывала старший советник юстиции Ольга Моисейкина.
Тогда же губернатор Евгений Савченко на пресс-конференции заявил, что при вводе перинатального центра в работу основная проблема, с которой пришлось столкнуться, — недобросовестные поставщики. Он сказал, что поставщика рентгеновского аппарата задержали правоохранительные органы и он находился под следствием.