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В Белгороде активисты «Нового поколения» организовали школу добровольчества

Все желающие смогут узнать о том, как стать добровольцем в Белгороде и России.

В Белгороде активисты молодежной организации «Новое поколение» Андрея Скоча запустили новый просветительский проект «Город перспектив». «Поколенцы» приглашают всех желающих стать участниками школы добровольчества. Слушатели школы узнают об истории, возможностях и перспективах волонтёрства не только в Белгороде, но и России в целом.

Занятия будут посвящены нескольким темам: введение в волонтёрскую деятельность, речь и имидж волонтёра, развитие организаторских способностей, творческие составляющие волонтёрского проекта, работа с детьми, перенёсшими тяжёлые заболевания.

— Хотим поделиться своим многолетним опытом с заинтересованными людьми. Мы подготовили достаточно интересную программу обучения. За два дня много нового для себя смогут как опытные волонтёры, так и новички, — рассказала инициатор проекта Ирина Подзолкова.

Занятия активисты будут проводить 28 и 29 октября в штабе на проспекте Богдана Хмельницкого, 133 В, на шестом этаже в офисе 608. Для того, чтобы стать участником, нужно зайти в группу «Нового поколения» во «ВКонтакте» и заполнить анкету.

Редакция FONAR.TV

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#БРОО Новое поколение #волонтёры
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