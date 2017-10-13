В Белгороде покажут фильм Алексея Учителя «Матильда»

Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» вернула в прокат фильм «Матильда». В компании сообщили, что покажут картину Алексея Учителя потому, что им удалось решить проблему безопасности.

— Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряжённой ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» позволили руководству объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров, — пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу сети.

Премьера фильма в России назначена на 26 октября. Ранее «Синема парк» и «Формула кино» сообщали, что не будут показывать «Матильду» потому, что они переживают за безопасность зрителей. Остальные кинотеатры Белгорода ещё не определились, будут ли показывать картину. А Фёдор Емельяненко снялся в первой серии документального фильма «Оболганный государь», который позиционируется как ответ «Матильде». По мнению старооскольского спортсмена, православный человек не может негативно относиться к семье Николая II.