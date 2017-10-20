Белгородец избил знакомого частью вентилятора и зарезал ножом

48-летний житель Белгорода обвиняется в убийстве с особой жестокостью и причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, поздно вечером 27 октября 2016 года белгородец распивал алкоголь в компании четверых мужчин. Из-за выпитого между двумя мужчинами произошёл конфликт, и обвиняемый избил своего знакомого частью от вентилятора, а затем 35 раз ударил его ножом в голову и тело. От ранений мужчина скончался на месте происшествия.



Полицейские установили, что накануне вечером, нападавший порезал шею другому своему знакомому и ударил его в грудь. После чего украл у него куртку и мобильный телефон.



Уголовное дело направили в Белгородский областной суд.