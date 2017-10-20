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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

Белгородец избил знакомого частью вентилятора и зарезал ножом

Днем ранее мужчина ударил и порезал шею другому человеку.

48-летний житель Белгорода обвиняется в убийстве с особой жестокостью и причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, поздно вечером 27 октября 2016 года белгородец распивал алкоголь в компании четверых мужчин. Из-за выпитого между двумя мужчинами произошёл конфликт, и обвиняемый избил своего знакомого частью от вентилятора, а затем 35 раз ударил его ножом в голову и тело. От ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские установили, что накануне вечером, нападавший порезал шею другому своему знакомому и ударил его в грудь. После чего украл у него куртку и мобильный телефон.

Уголовное дело направили в Белгородский областной суд.

Никита Пармёнов

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#происшествия #Белгород
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