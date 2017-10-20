$ 57,57
 67,93
฿ 326 к
+11 °C
пятница, 20 октября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгородской области детские сады оштрафовали на 714 тысяч рублей

С начала года на детсады составили 135 административных протоколов.

Детские сады в Белгородской области заплатят 714 тысяч рублей штрафа за нарушение санитарных и гигиенических норм. С начала года на детские сады уже составили 135 административных протоколов за нарушения. Проверки, которые провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, показали, что в некоторых детских садах мебель не соответствует возрасту детей, группы переполнены, а также не соблюдаются нормы по питанию дошкольников.

Отметим, что сегодня в Белгородской области 479 государственных и 54 частных детских садов, которые посещают более 70 тысяч дошкольников.

Трофим Нарожный

Читайте также

#детские сады
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости