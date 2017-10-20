В Белгородской области детские сады оштрафовали на 714 тысяч рублей

Детские сады в Белгородской области заплатят 714 тысяч рублей штрафа за нарушение санитарных и гигиенических норм. С начала года на детские сады уже составили 135 административных протоколов за нарушения. Проверки, которые провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, показали, что в некоторых детских садах мебель не соответствует возрасту детей, группы переполнены, а также не соблюдаются нормы по питанию дошкольников.

Отметим, что сегодня в Белгородской области 479 государственных и 54 частных детских садов, которые посещают более 70 тысяч дошкольников.