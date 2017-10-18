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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

Крупа, макароны и масло. Кому в Белгороде выдают бесплатные «народные обеды»?

В Белгороде около 900 семей нуждаются, казалось бы доступных всем продуктах. Несколько раз в году Белгородская митрополия и Фонд продовольствия «Русь» раздают им гречку, макароны, горох, растительное масло и другие продукты. Ежемесячно продуктовые пакеты получают около 100 малоимущих семей. Корреспондент «Фонаря» поговорила с организаторами и нуждающимися, чтобы узнать кому и зачем нужны «народные обеды».

Крупа, макароны и масло. Кому в Белгороде выдают бесплатные «народные обеды»?

Здание на улице Победы 143а в Белгороде невзрачно. Скорее всего, проходя мимо, вы его и не заметите. Но есть люди, которые знают дорогу до него наизусть. Несколько раз в год многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами приходят по этому адресу, чтобы получить пакеты с едой. Крупы, растительное масло, иногда чай и тушёнка — этого хватит им ненадолго, но сэкономит деньги на другие вещей, которые в их семье считаются роскошью.

«Народные обеды» организовывает Белгородская митрополия совместно с Фондом продовольствия «Русь».



— Хорошо, что у нас в городе есть организация, где можно на что-то рассчитывать. Это большая помощь для нашей семьи. Мы получаем продовольственные пакеты 5-6 раз в год. Одного пакета хватает приблизительно на неделю, — рассказывает Оксана Никонова.

Женщина вместе с мужем воспитывает троих детей. Самый младший в этом году пошёл во второй класс. Оксана работает в питомнике декоративных культур управления «Белгородблагоустройство». Лишних денег у Никоновых нет. И таких семей в Белгороде больше 900.


— С 2015 года мы ежеквартально на безвозмездной основе получаем от фонда продовольствия «Русь» крупы и растительное масло. Добровольцы помогают нам фасовать продукты. В месяц мы выдаем 400 продовольственных комплектов, в состав которых входят 5 видов круп, рис, горох, макароны и одна бутылка подсолнечного масла. Если один ребенок в семье, мы выдаем один пакет. В семьях с тремя детьми — два, — говорит координатор социального отдела Белгородской и Старооскольской епархии Лия Гончарова.

Лия рассказывает , что два года назад люди выстраивались в длинные очереди, чтобы получить бесплатные продукты. В первые месяцы приходили по 200 человек. Продовольственных пакетов не хватало. Некоторые так и уходили не с чем.

Организаторы акции сделали свою базу данных. Они заранее отправляют SMS о дате раздачи. Каждый раз оповещения получают не меньше 50 семей. Так, социальный отдел избавился от очередей и справедливо распределил количество пакетов в год.

— Реальной помощи у многодетных по факту мало. Вот у нас есть льготы по коммунальным платежам и пособие по многодетности до трёх лет, которое скоро закончится, — сетует многодетная мама Ирина.

Женщина рано вышла из декрета. Младшему ребенку только исполнилось два года, но ей пришлось вернуться к работе программиста в поликлинике.

— К сожалению, многие думают, что те, кто нуждаются в таких акциях, ленивые люди. Но в большинстве случаев это не так. Я и моя жена работаем, чтобы наши дети были сыты, здоровы, обуты, одеты, — говорит многодетный отец Владимир, — Тяжело, конечно: цены на продукты, коммуналку растут, а зарплата такой же и остается. Поэтому эта помощь многим необходима.

Отметим, что акция проводилась 16 октября во Всемирный день продовольствия. Дату установили в ООН в 1979 году, чтобы привлечь внимание к тому, что многие продукты производятся в избытке и уничтожаются, в то время как сотни тысяч людей голодают.

Текст и фото: Екатерина Лобановская

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